5 elementi da considerare per creare un sito web da zero

Creare un sito internet può essere un’operazione immediata o elaborata: dipende dal risultato che si vuole ottenere, ovvero se ci si accontenta di un sito elementare o se invece si desidera qualcosa di altamente professionale. In quest’ultimo caso, di certo, non basta una giornata di lavoro e competenze spicciole. Le vie sono due: o ci si rivolge ad agenzie specializzate, oppure sarà necessario possedere competenze vaste in diversi ambiti dell’informatica e non solo.

In questo articolo vedremo, dunque, quali sono gli aspetti che dovrete necessariamente prendere in considerazione per la creazione del vostro sito professionale.

1. La tipologia di sito

Dire “sito web” è sempre riduttivo, perché non è la stessa cosa creare un e-commerce, un sito di notizie, un blog personale, un forum di discussione su determinati argomenti e chi più ne ha più ne metta. E’ dunque necessario apprendere le basi per la tipologia di sito che andrete a creare.

2. Dominio e hosting

Tipologia di dominio, nome del dominio e hosting sono elementi fondamentali per il sito web. Il nome di dominio dovrà risultare familiare ai vostri visitatori, e inoltre dovrete scegliere il dominio di primo livello (.it, .com, .eu, ecc.) in base alla zona e agli utenti di riferimento.

L’hosting è invece il servizio che permetterà al vostro sito di prendere vita ed essere visibile in rete: non basterà scegliere il servizio di hosting più economico, perché in base al sito dovrete riflettere sullo spazio web di cui necessitate, la capienza del sito e diversi altri fattori. Per alcune tipologie di sito (siti vetrina da poche pagine e rivolti ad una clientela ristretta, ad esempio) può bastare un piano hosting da poche decine di euro l’anno, mentre per siti professionali si va sull’ordine delle centinaia e oltre.

3. Design

Arriviamo al punto cruciale del sito, ovvero il design. Parliamo della veste grafica e non solo, perché le scelte di design influiranno sull’esperienza che avrà l’utente che visiterà il vostro sito internet. Dopo aver appreso il web design cos’è nella precisione, magari aiutandovi con l’ausilio di professionisti del settore, potrete iniziare a fare le vostre scelte anche in funzione dei contenuti che andrete a caricare nel sito e la struttura grafica che più si adatta ai vostri gusti ed esigenze.

4. Popolare il sito

Quando avrete sistemato la parte grafica, aver scelto una tipologia, il dominio e l’hosting, sarete pronti per popolare il sito con i contenuti. Nel caso di un e-commerce stiamo parlando della merce o dei servizi in vendita con descrizioni accurate, nel caso di portali di informazione parliamo di notizie, guide di approfondimento per i blog e così via. Insomma, dalla teoria dovrete rendere il sito pratico e completo al cento per cento, anche con pagine di contatto e cookie policy conforme alla legge in vigore.

5. SEO e social network

Quando il sito sarà pronto al cento per cento, ovvero nel momento in cui vi troverete una homepage completa con tutte le sezioni al loro posto, beh il lavoro da fare è ancora immenso. Questo perché la visibilità del sito è tutto. Un sito ben fatto, senza utenti, non vale niente. Al contrario, un sito pessimo con milioni di clic ha valore. Ovviamente, esempi banali a parte, l’obiettivo è quello di partire da un sito ben fatto e pian piano fargli raggiungere la popolarità che merita. E’ così che serve un bel lavoro sui social network e un buon SEO che sappia posizionare nel migliore dei modi il sito sui motori di ricerca.