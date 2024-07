Guida all’acquisto: quale aspirapolvere scegliere?

Quando si tratta di scegliere l’elettrodomestico giusto, le varie opzioni disponibili sul mercato possono creare confusione e incertezze. Anche nel caso di un aspirapolvere, i tanti modelli presentano caratteristiche differenti e per questo è essenziale schiarirsi le idee per scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze.

Caratteristiche degli aspirapolvere

Gli aspirapolvere moderni offrono un’ampia gamma di caratteristiche progettate per migliorare l’efficienza e l’esperienza di pulizia. Innanzitutto bisogna valutare quale aspirapolvere scegliere tra i modelli verticali, a cilindro, robotici e a batteria.

Nello specifico, i modelli verticali sono ideali per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, mentre gli aspirapolvere a cilindro sono più versatili e adatti a una varietà di superfici. Gli aspirapolvere a batteria sono portatili, ideali per pulizie rapide e non troppo impegnative. I robot aspirapolvere sono invece un prodotto più specifico, che offrono la comodità di una pulizia automatica programmabile.

La potenza di aspirazione è uno dei fattori di scelta più importante e dipende anche dal contesto specifico. Se si hanno animali domestici o tappeti pesanti ad esempio, una maggiore potenza sarà decisiva per mantenere la casa pulita.

Occhio anche alle specifiche tecniche. Un modello di aspirapolvere equipaggiato con filtri HEPA è perfetto per famiglie con soggetti asmatici o allergici, perché purifica l’aria da polvere e particelle sottili. Alcuni modelli dispongono di altre tecnologie avanzate, come la separazione ciclonica, utile a mantenere alta la potenza di aspirazione anche quando il contenitore è pieno.

Infine, assicurati di verificare la presenza di accessori per aspirapolvere inclusi: spazzole per pavimenti, ugelli per fessure, spazzole motorizzate per tessuti e altri strumenti utili per la pulizia di mobili, scale e altri spazi difficili da raggiungere possono essere un buon incentivo all’acquisto

Come scegliere l’aspirapolvere più adatto

Quando si è in dubbio su quale aspirapolvere acquistare la prima valutazione da fare è correlata al budget a disposizione. L’ideale? Sfruttare le varie offerte e promozioni disponibili nelle grandi catene come Mediaworld, spesso disponibili anche per comprare direttamente dal sito.

Al di là del prezzo, è importante avere ben chiare le proprie esigenze domestiche. Per appartamenti con pavimenti in marmo, granito o gres ad esempio sono preferibili modelli di aspirapolvere verticali o un robot per le pulizie. Se invece si vuole rendere l’aria di casa più salubre o si ha un cane che perde molto pelo in casa, la presenza di filtri HEPA deve essere prioritaria.

Gli utenti più avvezzi alla tecnologia, che magari vogliono trasformare la propria abitazione in una smart home, potrebbero optare per un aspirapolvere dotato funzionalità come la connessione Wi-Fi per il controllo tramite smartphone o assistenti vocali. Queste features sono fondamentali nei robot aspirapolvere che, a fronte di un investimento economico generalmente superiore, permettono di avviare varie routine di pulizia via app, anche mentre non si è in casa.

Infine, un consiglio universale che vale per ogni categoria di prodotto. Prima di acquistare un nuovo aspirapolvere è importante consultare recensioni affidabili e cercare test comparativi tra modelli simili su Youtube o su pagine specializzate. In questo modo ci si farà un’idea migliore sulle reali performance dell’aspirapolvere, sulla base della reale dei consumatori.