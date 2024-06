BMW Serie 3 restyling: tutte le novità

Perché ritoccare un modello automobilistico? Il restyling non è altro che la conferma che il modello prodotto ha avuto un grande apprezzamento sul mercato. La casa automobilistica bavarese BMW, un marchio conosciuto in tutto il mondo per il design elegante e sportivo dei suoi veicoli, nonché per l’affidabilità e la potenza dei motori, ha scelto la Serie 3 insieme alla versione M3 per il restyling.

I miglioramenti riguardano il design e la meccanica.

I difetti meccanici, nonostante gli enormi investimenti in fase di progettazione, possono apparire una volta messo su strada l’autoveicolo. Le autofficine autorizzate raccolgono tutti i dati sulle parti malfunzionanti e gli ingegneri propongono delle modifiche d’adottare per evitare guasti o rotture dei parti incriminati.

Per l’estetica, sia quella riguardante la carrozzeria sia quella degli interni, si cerca sempre di soddisfare i gusti del cliente che mutano nel tempo o si abituano del design precedente. Sono applicati nuovi dispositivi tecnologici per il miglioramento per la sicurezza e per aumentare il piacere di guida, come i gruppi ottici LED. La tecnologia LED, oltre migliorare la visione notturna, permette di disegnare nuove forme ai proiettori anteriori, agli indicatori di direzione e le luci posteriori. E per finire, la scelta di nuovi tessuti e plastiche, che oltre ad essere piacevoli all’occhio, sono più resistenti all’usura e ai raggi solari.

La Bayerische Motoren Werke, ovvero la “fabbrica motori bavarese”, ha iniziato a produrre la BMW Serie 3 Restyling da qualche mese. Per le sportive M3, invece, sono state prese le idee stilistiche della Serie 4. I progettisti hanno dovuto ingegnarsi per non far apparire troppo simili i due modelli. I tratti caratteristici del modello sono sicuramente i nuovi gruppi ottici anteriori e le prese d’aria del radiatore dell’impianto di raffreddamento. Il logo BMW, lo stemma rotondo a quattro spicchi, posto sul cofano, va a coronare, secondo la tradizione BMW, il muso di tutte i modelli.

La Serie 3 e la sportiva M3 sono prodotte nella classica versione berlina e nella familiare station wagon.

Ecco gli aggiornamenti adottati:

DESIGN

Il disegno della parte anteriore della Serie 3 risulta più aggressivo e smussato. I nuovi fari Led hanno una linea più morbida, aerodinamica, e mantengono quella forma che ha sempre caratterizzato il design di un’automobile targata BMW. La griglia delle prese d’apertura dell’aria segue la linea seguita dai designer degli ultimi anni. Disegni totalmente, invece, per i nuovi cerchioni delle ruote. In tutte le versioni vengono montati, di serie, cerchi in lega leggera da 17 pollici. Sono state riviste le forme dei paraurti anteriori e posteriori; belle le feritoie per aumentare l’afflusso d’aria poste ai lati del bumper anteriore. Inoltre, si sono aggiunti nuovi colori metallizzati per la carrozzeria, tra i quali si segnalano due tinte: Arctic Race Blue e Fire Red.

ELETTRONICA E INFOTAINMENT

La Centralina elettronica BMW non ha bisogno di commenti. Possiamo definirla affidabile. La sua funzione è di gestire tutti i componenti elettronici dell’automobile. Controlla il loro corretto funzionamento e la rivelazione di eventuali problemi al motore e all’impianto elettrico. Un’altra novità per la Serie 3 Restyling riguarda il software. E’ stata installata la versione 8.5 del sistema operativo. Il sistema infotainment è stato implementato con la connessione 5G. Tutti i servizi digitali sono sempre connessi allo smartphone in Bluetooth o USB.

Per una migliore interazione uomo-macchina, la plancia è fornita di uno schermo curvo. E’ stata scelta la forma per migliorare convessa oltre per l’estetica, per migliore la visione del conducente. Il BMW Curved Display s’integra a perfezione con degli interni.

POWERTRAIN – PROPULSIONE

La Serie 3 è fornita delle tradizionali motorizzazioni benzina e diesel, e del propulsore elettrico plug-in hybrid. La BMW ha puntato soprattutto sulle innovazioni tecniche dei motori elettrici. Top gamma è espresso dal plug-in hybrid 330e da 292 CV. Potenziate le batterie. Sono della quinta generazione, e hanno una potenza che va dai 19,5 kWh. In base all’allestimento, è possibile viaggiare in elettrico, con delle velocità comprese tra 84 e 101 km.

La motorizzazione comprende le classiche versioni a benzina la 318i da 156 CV, e la 320i da 184 CV, anche la versione 330i xDrive da 245 CV e M340i xDrive da 374 CV mild hybrid.

La versione con motori diesel, invece, sono disponibili i modelli mild hybrid 318d da 150 CV, 320d da 190 CV, 330d xDrive da 286 CV e M340d xDrive da 340 CV.

Tutte le varianti della Serie 3 montano un cambio automatico Steptronic a otto marce. Al lato destro e sinistro del volante sono utili comandi paddle per guida con il cambio sequenziale manuale, come nella F1.

LE SPORTIVE M

Le BMW M3 e M3 Touring sono state aggiornate seguendo i miglioramenti tecnici eseguiti sulla M4. Montano solamente motori termici a benzina, e precisamente con il classico motore 6 cilindri. I modelli in vendita variano in base alla potenza erogata:

480 CV, con cambio manuale sei marce;

510 CV, per la Competition automatica;

530 CV, per la Competition xDrive e per la M3 Touring.