Scegliere la sostenibilitÃ : i vantaggi dei SUV elettrici

Il settore dell’automotive oggi è in prima linea per la realizzazione di un futuro più sostenibile: ci si è ormai resi conto di dover fare il più possibile per ridurre la produzione di CO2 e l’impatto che le attività antropiche hanno sull’ambiente.

Tra le migliori soluzioni ci sono i suv elettrici, veicoli che uniscono una serie di caratteristiche e di vantaggi da non sottovalutare. Sono dei SUV a tutti gli effetti, con tanto spazio all’interno e un ampio bagagliaio, perfetto per sistemare le valigie di tutta la famiglia. Il motore è full electric, alimentato unicamente da elettricità, e senza il bisogno di carburante.

Su questi veicoli c’è molto altro da dire, per questo abbiamo deciso di approfondire tutto ciò che li riguarda con questo articolo.

Cos’è un SUV?

Se non avete molta esperienza con la categoria dei SUV potrebbe esservi utile sapere di più sulle loro caratteristiche. I SUV (Sport Utility Vehicle) sono modelli che si differenziano rispetto alle berline o alle station wagon per la loro particolare struttura. Tra gli elementi che li rendono più riconoscibili c’è la maggiore altezza rispetto al terreno, ciò garantisce una maggiore protezione dai danni provocati dalle irregolarità delle strade.

Attenzione: ciò non significa che ogni SUV sia attrezzato per le strade sterrate, solo alcuni modelli hanno in dotazione ciò che serve per affrontare percorsi di quel genere. Di norma comunque i SUV, anche senza essere fuoristrada, sono tra le migliori opzioni per chi percorre spesso tratti con buche, dossi e sterrato.

Gli attuali SUV mantengono inalterata la loro vocazione sportiva, ma sono progettati anche per garantire la massima comodità all’interno. Tanti li amano per la loro spaziosità, un elemento fondamentale soprattutto per le famiglie numerose.

Come funziona un motore elettrico?

Oggi si possono acquistare dei SUV full electric, che non usano benzina o diesel, ma che si affidano unicamente ad un motore elettrico.

L’energia elettrica che serve ad alimentare il veicolo si ottiene caricando una batteria, tramite le postazioni presenti in strada, o semplicemente collegando il veicolo ad una presa della corrente.

Quali vantaggi hanno i SUV elettrici?

Probabilmente vi starete chiedendo quali sono i reali vantaggi che caratterizzano i SUV elettrici. Il primo è certamente la sostenibilità ambientale. Usando solo l’elettricità non si producono CO2 o altre tipologie di gas di scarico, riducendo così l’impatto che si ha sull’ecosistema.

Rispetto ai SUV a benzina o a diesel i consumi si riducono notevolmente, ma l’effettivo risparmio può cambiare a seconda dei modelli presi in esame.

La manutenzione è di solito più economica: i motori elettrici hanno una struttura diversa, e non sono presenti alcune di quelle parti che nelle auto a benzina vanno sostituite regolarmente.

Inoltre, sono molto silenziosi, visto che al loro interno non c’è motore a combustione.

Dovete guidare un SUV elettrico per qualche chilometro, e vi renderete subito conto del vantaggio di sentire molto meno rumore mentre si è alla guida.