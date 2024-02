Come pagare un F24 online: banche aderenti, costi e metodi disponibili

La digitalizzazione entra sempre di più nell’amministrazione pubblica. Il rapporto tra stato e cittadino è stato reso più amichevole e diretto grazie all’informatizzazione della burocrazia. Si può dialogare con gli enti pubblici e parastatali in via web. Le lunghe file davanti a uno sportello di un ufficio postale o di una banca sono ormai un ricordo. Tutti i servizi sono quasi tutti informatizzati. Anche le tasse si possono pagare da casa. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo programma F24 Web Online.

I moduli cartacei, in molti casi, sono diventati un ricordo. Solo la popolazione anziana ricorre a questi vecchi metodi, tipo per il ritiro della pensione all’Ufficio Postale. Sono abitudini che andranno via via scomparendo. Non si ricorre più, ad esempio all’uso del contante o al pagamento dei bollettini postali, salvo quelle poche amministrazioni statali che ancore se ne avvalgono. La tecnologia digitale ha rivoluzionato l’espletamento delle nostre pratiche burocratiche, migliorandoci la qualità di vita, il che significa avere più tempo libero per noi stessi e minor stress.

Il pagamento dei tributi si adempie tramite il modulo F24. Si compila manualmente nelle sue parti richieste e si consegna o allo sportello della nostra banca di riferimento, o a quello dell’ufficio postale o al CAF di fiducia (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale). Un addetto provvede al completamento dell’operazione inserendo di pagamento dal suo terminale per accreditare l’importo del tributo dovuto all’Agenzia delle Entrate. Questa prassi si evolve digitalmente in continuazione. Infatti, esiste la possibilità di procedere all’operazione di pagamento dell’ F24 da un terminale bancomat, preferibilmente da quello appartenente alla rete d’istituto bancario presso il quale teniamo il conto corrente.

Tutte le banche appartenenti all’ABI, Associazione Bancaria Italiana, offrono il servizio F24 online ai propri clienti. I costi dipendono dal tipo di contratto di conto corrente con l’istituto. L’operazione richiede, comunque, al pagamento di una commissione, simile al conto l’operazione di bonifico bancario. Lo stesso vale per coloro che si avvalgono del servizio Home Banking. Il servizio, ormai offerto dagli istituti bancari presenti su territorio italiano, ha costo annuale che ci permette di eseguire tutte le operazioni bancarie e finanziarie direttamente da casa, o da qualsiasi parte del mondo, senza doversi recare materialmente alla propria agenzia bancaria.

Per accedere al servizio Home Banking, l’istituto bancario fornisce il proprio cliente delle credenziali di accesso. Esse consistono in due codici da inserire nel momento di log-in, cioè nella procedura di accesso al programma informatico della banca. I due codici, da tenere custoditi in segreto, sono il codice identificativo o codice cliente, e la password, in italiano, parola d’ordine. Un volta entrati nella banca online, sono offerti tutti servizi bancari richiesti al momento della sottoscrizione, tra cui il “pagamento F24“. Il modello F24 è in forma digitale e una volta compilato e confermato il pagamento dell’importo dovuto all’Agenzie delle Entrate, è possibile scaricare e conservare il file in formato Pdf. L’operazione è comunque visibile nell’estratto conto del sito o dall’App La procedura per il pagamento del F24, come tutte le altre operazioni bancarie, se si è fuori casa, si possono effettuare, quindi, dallo smartphone, dopo aver scaricato l’App della istituto bancario di appartenenza.

Per chi non usufruisce del servizio home banking, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione agli utenti un portale online dedicato al pagamento dell’F24. Non si deve scaricare nessun software sul proprio computer. Basta connettersi al sito dell’ente al servizio F24 Web. Per l’accesso all’Area Riservata, si usano i metodi messi a disposizione dall’Amministrazione Pubblica per i servizi telematici; lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è quello più richiesto, ma è possibile accedere con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), e con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o se richiesti dal cittadino, tramite la registrazione dei propri dati, per avere assegnato le Credenziali di Accesso.

Il servizio “F24 Web” è anche disponibile scaricando il software messo a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate. E’ un’applicazione informatica da installare sul proprio pc. L’icona F24Web, dopo l’installazione del programma, appare sul desktop, la schermata iniziale di stand by del computer. L’accesso è diretto cliccando sull’icona. Anche in questo la procedura è la stessa: si compila l’F24 e si conferma il pagamento con l’ordine di addebito a beneficio dell’Agenzia delle Entrate. Si fa presente che l’Agenzia permette il pagamento solo se si ha un conto corrente bancario o di un conto postale, individuato con l’IBAN che il contribuente indicherà durante la compilazione del F24.

Un altro vantaggio della compilazione tramite F24 Web, a parte la sicurezza del buon esito l’operazione, è che si tratta di un servizio gratuito. Un risparmio reale, in quanto, per la banca e per l’ufficio postale, l’operazione ha un costo da addebitare al suo cliente.