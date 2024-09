Idee e suggerimenti per organizzare un addio al celibato indimenticabile

Prima del matrimonio è tradizione (nata originariamente nei Paesi anglosassoni e poi arrivata anche in Italia) che amici e testimoni dello sposo organizzino l’addio al celibato. È un momento di festa e di goliardia che la cinematografia ha reso a tratti epico a tratti irrealistico ma che molto più semplicemente rappresenta un’occasione di divertimento. E come tale va vissuta, sia per il futuro sposo che per i vari invitati. Non è quindi necessario dover organizzare eventi estremi, serate a luci rosse o attività pericolose; basta stare insieme e cogliere l’opportunità per fare qualcosa di diverso. Sì, ma cosa?

Alcune indicazioni pratiche

Non esiste un regolamento e neanche un galateo per l’organizzazione dell’addio al celibato. Ciò che conta è che tutto si svolga nello spirito della festa e del divertimento. Inevitabilmente ci saranno delle persone che si occuperanno della fatica dell’organizzazione (solitamente i testimoni o gli amici più intimi) e che dovranno gestire le varie spese. È raccomandato che il futuro sposo non debba pagare nulla e che si organizzi un programma tale che tutti gli invitati possano partecipare valutando anche attività a basso costo.

Solitamente l’addio al celibato viene organizzato il fine settimana precedente le nozze, ma i futuri sposi hanno un calendario pieno di impegni che potrebbe essere complicato riuscire a farlo in quella data. Il consiglio è quello di raccogliere le preferenze e, anche a seconda delle disponibilità delle attività che si vogliono fare, trovare una data che accontenti più persone possibili.

Per il futuro sposo l’addio al celibato è una sorpresa (anche se ovviamente se l’aspetta) e deve essere vissuto con serenità e leggerezza. Vanno quindi evitate scelte forzate o contro la sua sensibilità preferendo cose che risultino per tutti gradevoli, divertenti e piacevoli.

Proposte per l’addio al celibato

Una delle attività più in voga per l’addio al celibato è quella di organizzare un’attività all’insegna dell’avventura. Rafting, paintball e softair sono tra le più apprezzate così come le corse automobilistiche sui kart o, meglio, su vere auto da corsa. In Italia si trovano tantissime piste attrezzate per farlo noleggiando una supercar da sogno. Durante l’organizzazione consulta il calendario aggiornato dei migliori circuiti italiani trovando quello, anche in termini di distanza, più in linea con le esigenze.

Se la distanza è un problema scegliere di organizzare un viaggio è una delle soluzioni più affascinanti. Il mito della vacanza con gli amici è qualcosa di veramente suggestivo e si può scegliere una località di mare, un agriturismo o una città d’arte così come una capitale europea da raggiungere in volo. A questo proposito durante l’organizzazione è necessario verificare cosa non si può portare in aereo e regolarsi di conseguenza.

Esistono anche idee originali meno costose e impegnative ma dal risultato garantito. Dalla degustazione enogastronomica alla cena presso un locale chic e raffinato passando per le attività presso i parchi divertimento. Un’altra idea molto apprezzata è quella di organizzare di andare con il futuro sposo a un concerto o a un evento sportivo così da condividere la gioia e l’emozione di una manifestazione che unisce i vari amici.