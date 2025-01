Un affare da 80 miliardi di euro l’anno: ecco quanto vale il gioco in Italia

Il mercato del gioco d’azzardo continua a fruttare numeri da capogiro alle casse dello Stato italiano. Un affare che ormai rappresenta il 7% dell’intero PIL, con la bellezza di 80 miliardi di euro che come media annua del 2023 e 2024 sono finiti in positivo nel bilancio nazionale.

Una spesa di 160 miliardi l’anno, per un incasso pari alla metà: le cifre del gioco in Italia

Il gioco d’azzardo, che ormai si svolge prevalentemente online, è stato oggetto di uno studio pubblicato da imiglioricasinoonline.net che elabora i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal quale è scaturito che gli italiani ogni anno spendono ben 160 miliardi per un vizio che continua a risultare una problematica.

Nonostante le leggi che vietano la promozione di qualunque gioco d’azzardo e le campagne contro la ludopatia, in Italia si continua a giocare e sempre di più, mentre lo Stato ringrazia e incassa la metà della spesa totale: 80 miliardi di euro l’anno che in media, negli ultimi due anni, sono rimasti in Italia. Gli altri 80 sono invece volati all’estero. Sebbene si tratti soltanto di stime, la crescita rispetto al 2020 è stata netta, dato che quattro anni fa si parlava di 88 miliardi contro i 160 attuali.

Sicuramente, il “merito” (si fa per dire) di questa continua crescita che vede protagonista il gioco online in Italia è principalmente dello sviluppo delle nuove tecnologie, ovvero smartphone, tablet e PC sempre più potenti che trascinano l’utente in una realtà digitale che somiglia sempre più ad un vero e proprio casinò.

Italia argento d’Europa per ricavi da gioco d’azzardo

Ricavi impressionanti che mettono l’Italia al secondo posto in Europa (davanti c’è soltanto la Gran Bretagna) con 15 miliardi di revenue l’anno generati da società di scommesse sportive e casinò online.

E pensare che tra i 7 big che si contendono, all’interno del nostro paese, il 70% dei ricavi da gioco, soltanto una società ha sede principale in Italia: parliamo di Lottomatica, da sola contro le altre sei aziende leader nel settore che nonostante abbiano regolare licenza ADM per operare in Italia, hanno una sede legale all’estero. Tali aziende rispondono al nome di William Hill, Bet365, StanleyBet, Flutter Entertainment ed Entain Group.

Dati elevati che non fanno altro che confermare quanto sia necessaria formazione e sensibilizzazione sul problema del gioco d’azzardo e sullo sviluppo di nuove normative per arginarlo.