Orecchio tappato dopo viaggio in aereo: perché accade, rimedi e consigli

Il fenomeno dell’orecchio tappato durante o dopo un viaggio in aereo è comune e può essere fastidioso per molti passeggeri. La sensazione di pressione o di chiusura nell’orecchio è solitamente causata da delle variazioni rapide di pressione dell’aria durante le fasi di decollo e atterraggio dell’aeromobile. Questo problema, noto con il nome di barotrauma dell’orecchio medio, si verifica quando la pressione dell’aria nell’orecchio medio non riesce a bilanciarsi correttamente con la pressione esterna, causando una temporanea ostruzione delle tube di Eustachio. Vediamo nello specifico i motivi per cui accade, alcuni rimedi e i consigli da seguire.

Orecchio tappato durante un viaggio in aereo: le cause

Le tube (o tromba) di Eustachio svolgono un ruolo fondamentale nel regolare la pressione dell’aria nell’orecchio medio; la loro funzione è quella di mettere in comunicazione l’orecchio con la faringe. Oltre alla regolazione della pressione all’interno dell’orecchio, svolgono anche altre funzioni come quella di provvedere al corretto deflusso dei muchi e di impedire agli agenti patogeni di transitare dalla faringe all’orecchio.

Durante il loro normale funzionamento, queste tube si aprono e si chiudono in risposta ai cambiamenti di pressione dell’aria esterna, consentendo all’aria di fluire liberamente dentro e fuori dall’orecchio medio gestendone così la pressione. Tuttavia, durante le fasi di decollo e atterraggio dell’aereo, le variazioni rapide di pressione possono interferire con questo processo naturale di regolazione della pressione, causando un’ostruzione temporanea delle tube di Eustachio e provocando sensazioni momentanee di pressione, sordità e orecchio tappato. Le cause dell’orecchio tappato durante il viaggio in aereo possono essere molteplici.



Secondo l’American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, le variazioni di pressione dell’aria nell’orecchio medio possono essere causate dalla velocità e dalla pendenza del decollo e dell’atterraggio dell’aereo, nonché dall’altitudine raggiunta durante il volo. Inoltre, altre condizioni di debolezza come la congestione nasale, l’influenza, i raffreddori e le infezioni dell’orecchio possono aumentare esponenzialmente il rischio di ostruzione delle tube di Eustachio durante il viaggio in aereo.

Come abbiamo visto fino ad ora, sono quindi diverse le cause per cui può verificarsi questo fenomeno. Vediamo quali sono i rimedi che si possono attuare per contrastare questo fastidioso problema.

Orecchio tappato: consigli e rimedi da mettere in pratica

Fortunatamente, ci sono diversi rimedi e consigli che possono aiutare a prevenire o alleviare il disagio causato dell’orecchio tappato durante il viaggio in aereo. Tra questi troviamo ad esempio la manovra di Valsalva, ovvero un tipo di espirazione forzata che prevede la chiusura della glottide, questo rimedio, ad esempio, è usato di frequente anche dai sub proprio per evitare il verificarsi dello stesso fastidioso problema quando si immergono in acqua; inoltre, movimenti che includono i muscoli facciali come deglutire, masticare, succhiare caramelle o sbadigliare sono tutti movimenti che aiutano i muscoli a muoversi correttamente e a favorire il corretto funzionamento delle tube di Eustachio. Ancora, ad esempio, inclinare leggermente la testa da un lato all’altro o da avanti indietro durante il decollo e l’atterraggio può aiutare a ridurre la pressione nell’orecchio medio e a facilitare quindi il drenaggio dell’aria. Infine, altri rimedi consistono nel praticare la manovra dei Toynbee, ovvero tenere il naso chiuso mentre si deglutisce un sorso d’acqua oppure praticare esercizi di respirazione profonda e rilassamento che possono favorire il rilassamento dei muscoli del viso e del collo, contribuendo a ridurre il disagio associato all’orecchio tappato.

Sebbene l’orecchio tappato durante il viaggio in aereo sia generalmente un fastidio temporaneo e innocuo, può essere scomodo e fastidioso per alcuni passeggeri. In casi gravi o persistenti, è sicuramente consigliabile consultare un medico otorinolaringoiatra per escludere eventuali complicazioni o problemi sottostanti. Il medico potrebbe raccomandare ulteriori rimedi o trattamenti, come l’uso di decongestionanti nasali o l’applicazione di gocce auricolari, per alleviare il disagio e prevenire il ripetersi del problema in futuro.

In conclusione, l’orecchio tappato durante il viaggio in aereo è un fastidio comune ma generalmente innocuo. Comprendere le cause di questo problema e adottare i rimedi e i consigli appropriati può rendere l’esperienza di volo più confortevole e piacevole per i passeggeri. Prendersi cura della propria salute auricolare e seguire le indicazioni consigliate può contribuire a ridurre il rischio di orecchio tappato e garantire un viaggio senza problemi e senza disagi.