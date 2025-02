Siero e crema: in cosa differiscono e perché vanno usati entrambi

Il siero e la crema idratante hanno tante caratteristiche in comune, ma non sono la stessa cosa. La confusione tra siero e crema è comune, e non c’è da stupirsi: nell’ambito dello skincare, entrambi svolgono un ruolo molto importante. Eppure, siero e crema servono due scopi differenti e pertanto vanno applicati secondo principi e criteri diversi. In questa guida andremo a scoprire le differenze tra i due prodotti, e spiegheremo come utilizzarli correttamente durante la propria skincare quotidiana.

Siero e crema: differenze, caratteristiche e impiego

La differenza principale tra siero e crema va ricercata nella formulazione chimica dei due prodotti cosmetici. Il siero ha una texture più leggera ma concentrata, ricca di nutrienti. La sua formulazione viene progettata per svolgere un compito specifico, per esempio nutrire la pelle, riempire le rughe, preparare la cute per l’applicazione della crema oppure agire contro l’iperpigmentazione (macchie della pelle). Il siero può contenere percentuali elevate di acido ialuronico, e svolgere un’azione rimpolpante, preparando la pelle affinché tragga il massimo beneficio dalla crema idratante.



Quest’ultima, al contrario, ha il compito di idratare la cute ed è molto più grassa e consistente. Il siero e la crema devono essere utilizzati entrambi durante la beauty routine quotidiana, ovvero l’insieme dei trattamenti atti a prendersi cura della cute, contrastando i segni dell’invecchiamento.



La skincare professionale in 5 semplici passaggi

Quali sono le fasi della skincare giornaliera? Per prendersi cura dell’epidermide, affinché appaia giovane, sana e fresca il più a lungo possibile, gli esperti raccomandano i trattamenti seguenti, da mettere in pratica rigorosamente in sequenza temporale:

Detergere . A qualsiasi età, il primo passaggio della skincare è la pulizia della cute. Il detergente può essere abbinato anche a prodotti esfolianti appositamente formulati per la pelle delicata del viso.

Tonificare . Il tonico elimina gli ultimi residui di trucco e svolge un’azione astringente, lenitiva e purificante, scongiurando la comparsa di imperfezioni e inestetismi.

Nutrire . È arrivato il momento di applicare il siero giusto per la propria pelle, a seconda dei risultati che si desidera raggiungere: per esempio una pelle più giovane o un colorito più luminoso e omogeneo.

Idratare . La crema idratante deve essere scelta in base all’età e alla tipologia di pelle. Spesso, i brand specializzati in cosmetica producono sieri e creme in modo che le proprietà dell’uno intensifichino gli effetti dell’altro.

Proteggere. La perfetta skincare quotidiana si conclude sempre con l’applicazione della crema solare, anche d’inverno. La crema solare è un filtro protettivo contro i raggi UV, che contribuiscono a invecchiare l’epidermide.