Quanto costa ristrutturare casa: prezzo al metro quadro per una ristrutturazione completa da zero

Quando si acquista una nuova casa può capitare di ritrovarsi a dover conteggiare anche le spese di ristrutturazione. Non sempre le abitazioni sono nuove o in buone condizioni e spesso chi accede ad un finanziamento per l’acquisto di un’immobile mette in conto anche le spese di ristrutturazione. Un altro caso in cui si va ristrutturare casa, è quando sono passati ormai molti anni da quando ci si è andati ad abitare e l’appartamento necessita di una rinfrescata. Ma la domanda che molti si pongono è: quanto mi costerà la ristrutturazione?

La risposa è molto vasta in quanto ci sono diversi fattori che bisogna considerare. Il prezzo dipenderà dalle dimensioni dell’abitazione, dagli interventi da fare, dalle spese degli impianti e dell’arredamento. È opportuno capire se vanno ristrutturati anche gli impianti interni, le tubature, gli infissi, o se si tratta di un semplice rimodernamento comprendente imbiancamento, pavimentazione e mobili. Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio quali sono le spese delle quali tener conto quando si decide di ristrutturare casa, e vedremo a quanto ammonta il prezzo al metro quadro per una ristrutturazione casa completa, partendo da zero.

Spese da considerare per ristrutturare casa: costi e agevolazioni fiscali

La varianti delle quali dover tenere conto sono talmente tante che spesso ci si rivolge ad un’impresa edile per avere un preventivo totale e completo. Solitamente nella cifra e nel piano di ristrutturazione pensato dall’azienda per la vostra abitazione, si terrà conto del tipo di intervento del quale necessita la vostra casa. C’è da mettere in conto che potrebbe essere necessaria la sostituzione del portone, delle porte interne e degli infissi delle finestre.

Ovviamente sul prezzo finale inciderà la qualità e il costo dei materiali utilizzati dall’impresa, c’è da considerare la possibilità di spostare o ricostruire dei muri interni; il caso in cui vengano istallati degli impianti di tipo moderno, tradizionale o all’avanguardia e quali sono gli impianti che andrebbero sostituiti. Il preventivo varierà anche il base all’eventualità di applicare un cappotto isolante alle pareti interne, o alla possibilità di abbinare gli impianti sostituiti alla tecnologia domotica, infine ci sarà da considerare chi dovrà occuparsi della direzione dei lavori, della sicurezza e delle pratiche comunali. Di fronte a tutti questi fattori, molti si domandano se convenga di più acquistare una casa nuova già ristrutturata o procedere al rinnovo della propria abitazione. Sicuramente se si considera una superficie di 100 metri quadri, si può dire che convenga di più ristrutturare che acquistare ex novo. Il vantaggio della ristrutturazione è quello di poter operare da zero a proprio gusto, ma al tempo stesso implica una maggiore fatica e una scelta molto più ampia di ogni singolo componente della casa.

Ciò che fa variare il prezzo di una ristrutturazione, è anche il luogo nel quale sorge la casa, se siete al centro o in periferia ad esempio, se si tratta di una villetta, di una casa indipendente o di un appartamento all’interno di un condominio. Quando si acquista una casa ex novo da ristrutturare o semplicemente la casa in questione è già di proprietà ma molto vecchia, bisogna fare i conti con le nuove burocrazie. Infatti, per rendere a norma dal punto di vista energetico, una casa molto datata, bisogna tenere in considerazione una cifra notevole. La prima cosa da fare prima di ristrutturare casa, è affidarsi ad un’azienda specializzata nel settore e procedere con la realizzazione di un progetto. E’ sempre consigliabile affidarsi ad un’unica azienda che inserisca nel preventivo tutte le spese necessarie, che non tralasci alcun aspetto dell’intervento e che esegua i lavori rispettando tutte le procedure di sicurezza e le normative vigenti.

Le spese per una ristrutturazione possono rivelarsi più esose del previsto, ma la buona notizia è che in molti casi è possibile accedere a delle agevolazioni finanziarie sulla ristrutturazione edilizia. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Legge di Bilancio 2017, ha permesso di detrarre una parte delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Più nello specifico, fino ad un massimo di 48 mila euro per unità immobiliare, è possibile detrarre il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione. Per i costi dovuti alla ristrutturazione di un’abitazione avvenuta in un periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019, è invece possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese totali, fino ad un massimo di 96 mila euro. Nel prossimo paragrafo vedremo nel dettaglio, i prezzi di ristrutturazione al metro quadro relativi ad un intervento completo di una casa, partendo completamente da zero.

Prezzo al metro quadro per una ristrutturazione casa completa da zero

Anche se i fattori da considerare sono molteplici e di vario tipo, è comunque possibile fare una stima dei costi e dei prezzi di ristrutturazione di una casa partendo da zero. Ogni azienda edilizia propone diversi preventivi. Ad esempio online è possibile trovare una stima dei costi messa a punto da General Cover. Secondo quest’azienda, per una ristrutturazione base si andranno a spendere tra le 250 euro e le 350 euro al metro quadro.

Per una ristrutturazione base che prevede in parte anche la modifica degli spazi interni, il costo salirà e oscillerà dai 400 euro ai 650 euro al metro quadro. Se invece vogliamo fare la stima di una ristrutturazione completa partendo da zero, secondo i costi dell’azienda General Cover, andremo a spendere dai 700 euro agli 850 euro al metro quadro. Infine se per la ristrutturazione si ha intenzione d impiegare materiali di alto livello, i costi totali si aggireranno intono ai 900/ 100.100,00 euro al metro quadro. In questi prezzi sono inclusi i vari rivestimenti, il cambio dei sanitari, i rubinetti, le piastrelle, la pavimentazione, gli infissi, le porte, gli eventuali stucchi, la porta eterna e molto altro ancora. In base a questi prezzi è possibile anche fare una stima dei costi per la ristrutturazione di un’abitazione di 100 metri quadri. Sempre secondo i costi indicati da General Cover, la tinteggiatura interna della casa ammonterà ad un prezzo di circa 2000 euro.

Per rifare la cucina ex novo, considerando pavimentazione, impianto e rivestenti andremo a spendere non meno di 2400 euro. Per la posa pavimenti di tutto il resto della casa, se si mettono in conto materiali di buona qualità, si andrà a spendere circa 5000 euro. Il rifacimento completo del bagno per un appartamento di 100 metri quadri, ammonterà a circa 4 mila e 500 euro. Infine c’è da considerare anche il rifacimento dell’impianto elettrico, che ha un costo complessivo di circa 2.100 euro. Il totale con General Cover, per ristrutturare una casa di 100 metri quadri, serviranno circa 16.000 euro, senza tener conto dei mobili e dell’arredamento. Una delle prime spese delle quali bisogna tener conto quando si decide di ristrutturare casa, potrebbe essere quella relativa all’onorario di un professionista in grado di valutare la stabilità dell’edificio, la presenza o meno di infiltrazioni, la conformità degli impianti e le condizioni del tetto. Questa spesa è necessaria quando si tratta di case molto vecchie per le quali è necessario un sopralluogo e una verifica documentale di un esperto. Per tutti i servizi sopraindicati si andrà a spendere in totale dai 400 ai 600 euro.

Se la ristrutturazione comprende l’abbattimento di muri interni, quest’operazione, se effettuata personalmente non avrà alcun costo, ma se si deciderà di rivolgersi ad una ditta specializzata, bisognerà mettere in conto un prezzo che oscilla dai 25 ai 50 euro al metro quadro. Una volta buttate giù le parenti interne, se si dovranno innalzare dei nuovi muri bisognerà considerare la spesa relativa alla malta e ai mattoni pieni. La malta ha un costo di 10 euro per 25 km, mente i mattoni sono prezzati circa 28-30 euro al metro quadro.

È possibile anche scegliere di costruire muri in cartongesso, andando a spendere 5-6 euro a lastra più 4-5 euro per ogni struttura in acciaio come i montanti, i paraspigoli, o le guide. In totale, un’impresa edile per un muro in mattoni prende circa 80 euro al metro quadro. Dopo la costruzione dei muri si passa alla tinteggiatura e al rivestimento. Ad esempio, si andranno a spendere circa 5 o 6 euro al metro quadro per la posa rete per intonaco, e circa 5,55 euro al metro quadro per la rasatura della parete e dei soffitti. Prendendo ad esempio un muro tinteggiato con materiali come vernici o smalto, si andrà a spendere dagli 8 agli 11 euro al metro quadro.

Se invece si vuole tinteggiare con una pittura lavabile e dell’acqua il prezzo scenderà a 3-4 euro al metro quadro. Come abbiamo accennato in precedenza anche gli impianti hanno la loro incidenza sul costo totale della ristrutturazione. Ad esempio un impianto elettrico completo avrà un costo di circa 45/60 euro al metro quadro. Un impianto idraulico completo ha un valore di circa 180-230 euro al metro quadro, mentre per l’istallazione dei sanitari nuovi, i costi si aggirano intorno agli 80 euro a pezzo. A questi c’è da aggiungere anche il prezzo per l’istallazione di vasca da bagno e doccia, che ammonta a circa 300-500 euro.

Infine l’impianto termico, se realizzato in modo completo, avrà un costo compreso tra i 190 e i 230 euro al metro quadro. Per la pavimentazione bisogna considerare il tipo di materiale utilizzato, in quanto i costi variano non solo a seconda della tipologia di pavimento, ma anche in base a come deve essere montato all’interno dell’abitazione. La soluzione migliore per avere un preventivo competo di una ristrutturazione totale di una casa, è quella di rivolgersi ad una buona impresa edile.