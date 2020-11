Che cos’è il Black Friday: data, origini e arrivo in Italia

Origini e storia del Black Friday, il “Venerdì Nero” delle offerte. Scopriremo la data di quando arriverà in Italia.

Non tutti sanno che non bisogna aspettare l’arrivo dei saldi invernali per fare acquisti convenienti a prezzi scontati. Tante famiglie italiane attendono con impazienza l’arrivo del nuovo anno, ignorando l’esistenza di una ghiotta opportunità proveniente dagli Stati Uniti, il cosiddetto Black Friday. Nonostante la pandemia abbia reso precaria la situazione in ogni angolo del pianeta l’appuntamento più atteso dai consumatori di tutto il mondo tornerà anche quest’anno.

Black Friday: che cos’è?

Il Black Friday è il “Venerdì Nero” più atteso di novembre ma, a parte il colore che ne caratterizza il nome, non ha nulla a che vedere con Halloween. Le sue origini vanno ricercate in un’altra celebre festività americana di cui abbiamo sentito parlare in tanti film e tanti libri, il Thanksgiving Day (“Giorno del Ringraziamento”), che viene fatto coincidere con il quarto giovedì di novembre. In quest’occasione tutti i cittadini americani sin dagli inizi del 1600 si riunivano per manifestare a Dio tutta la loro gratitudine per il raccolto avuto durante l’anno. Oggi, più in generale, è diventata una festa nazionale americana per gioire insieme alle persone più care di tutte le cose buone avute e per tutto il bene ricevuto nel corso dell’anno che sta per volgere al termine.

Negli Stati Uniti, in occasione del Black Friday, i commercianti propongono sconti fortissimi in tutti i negozi e tutti i cittadini americani si riversano nelle strade per dedicarsi agli acquisti. Anche in Italia, seppur in proporzioni minori, questa tradizione sta prendendo piede, in particolare nel campo delle vendite online. Quale occasione migliore per comprare un prodotto tanto desiderato e per fare un regalo di Natale ad un prezzo super-vantaggioso? Inoltre, per chi vive nelle grandi città italiane, la comodità di poter effettuare gli acquisti direttamente dal computer di casa o dal proprio cellulare non ha prezzo: con un semplice clic si eviterà non solo di ridursi all’ultimo minuto come puntualmente accade ma anche di dover fare i conti con il traffico estenuante e le file interminabili nei negozi e nei centri commerciali della città.

Data del Black Friday 2020

Il Black Friday cade sempre il venerdì successivo al Thanksgiving Day, che quest’anno negli Stati Uniti è previsto in calendario giovedì 26 novembre. Di conseguenza il Black Friday 2020 si terrà nella giornata di venerdì 27 novembre.

In realtà non bisognerà attendere il 27 novembre per dedicarsi agli acquisti ma gli sconti inizieranno con grande anticipo. Gli appassionati di shopping potranno trovare offerte imperdibili sin dall’inizio della prossima settimana: tantissimi prodotti in offerta verranno proposti da lunedì 23 novembre a venerdì 27 novembre. Ovviamente il momento clou si avrà proprio venerdì 27 novembre, il giorno del Black Friday, in cui è fortemente consigliato monitorare costantemente tutti gli e-shop più famosi. Sono previsti sconti anche fino all’80% su Amazon, Ebay e Asos, mentre nel campo dei negozi “fisici” consigliamo vivamente di fare un salto ad Euronics, MediaWorld e Trony.

Di solito la sezione dell’elettronica è quella che presenta le offerte più convenienti: PC, computer, videogiochi, film, smartphone, cd. Da non trascurare neanche i maggiori brand internazionali di moda ed i giocattoli per bambini visto che il Natale è alle porte. Forti sconti interesseranno anche prodotti alimentari, libri ed elettrodomestici.

Dal Black Friday al Cyber Monday

I ritardatari potranno godere di un’ultima possibilità di appello. Lunedì 30 novembre, infatti, sarà il cosiddetto Cyber Monday: tutti gli store online concederanno un’altra occasione a chi si è lasciato scappare i propri prodotti preferiti, anche se gli sconti e le offerte non saranno mai tanto convenienti come nella giornata di venerdì 27 novembre, quella del tanto atteso Black Friday. In particolar modo, il Cyber Monday è dedicato al settore tecnologico e dell’elettronica, ovvero ai prodotti di consumo hi-tech, ai computer portatili, agli smartphone, ai tablet ed a tutte le tipologie di elettrodomestici. Ma si possono reperire offerte scontate anche in altri ambiti sia nel weekend tra il Black Friday e il Cyber Monday che nelle giornate immediatamente successive a quest’ultimo.

Nato sempre negli Stati Uniti nel 2005 come una sorta di versione online del Black Friday “fisico”, il Cyber Monday è stato istituito dopo che numerose ricerche statistiche avevano appurato che nel lunedì successivo al Black Friday le vendite realizzate dai rivenditori online subissero un incremento considerevole. Questo trend ha trovato conferma nei dati dell’ultimo decennio e per quest’anno, in particolare, si prevede un’ulteriore crescita delle vendite online dal momento che l’emergenza sanitaria costringerà tanti potenziali clienti a rimanere a casa nella giornata di lunedì 30 novembre. Dunque, bisognerà affrettarsi ed essere operativi sin dalla mezzanotte per poter evitare lunghe code online e per acquistare il proprio prodotto preferito ad un prezzo particolarmente vantaggioso.