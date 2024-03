Cosa regalare ad un amico per casa nuova: idee originali

Non è facile trovare il regalo giusto per un amico che va ad abitare in una casa nuova. Molto spesso, pur di non presentarsi a mani vuote all’house warming party, in italiano, la festa per l’inaugurazione di casa, si cade su qualcosa d’inutile. Il famigerato riciclo dei doni ricevuti non può assolutamente essere una soluzione. La brutta figura è scontata. Però, fare una lista dei potenziali regali può essere d’aiuto, magari facendo un giro nei negozi specializzati per la casa. Andiamo a vedere qualche esempio.

È subito in mente Ikea. Avventurarsi nel percorso obbligatorio scandinavo, a volte non porta verso nessun risultato. E poi, senza considerare la noia e il tempo sprecato. La delusione ci può spingere verso negozi dedicati per la casa. Negli shopping mall o nelle vie dello shopping, infatti, si possono incontrare esercizi commerciali che vendono oggetti particolari ed originali. L’ispirazione per il regalo è immediata.

Prima di tutto dobbiamo decide a quale ambiente della casa vogliamo considerare. Se abbiamo individuato un oggetto per la cucina, uno strumento sempre utile e pratico potrebbe essere un moderno cavatappi elettrico. I cavatappi manuali sono stati sempre odiosi da maneggiare, salvo che il proprietario di casa è un Sommelier certificato. Un tire-bouchon elettrico, oltre ad avere un design accattivante, è facile da usare, anche per i più maldestri. La procedura è molto semplice: togliere la carta stagnola che copre il tappo, appoggiare la punta della spirale di acciaio sul tappo e premere il bottone. Tutto qui. Se non funziona, o è troppo lento, controllate se le batterie sono cariche o se sono montate in modo corretto.

A volte, un ritorno nel passato potrebbe essere la fonte di un’ispirazione originale. Ricevere come dono la mitica moka non può che essere regalo insolito, e la sua presenza in cucina dà un senso di allegria. Di macchine del caffè elettriche ne sono piene gli scaffali dei negozi di elettrodomestici, e di modelli e marche ce ne sono pure troppe. Hanno tanto invaso il mercato, che hanno fatto diventare della macchinetta del caffè tradizionale, quella che si riempie di acqua la caldaia fino alla valvola, che si riempie il filtro di caffè macinato, che poi si mette sul fuoco, e si aspetta l’ebollizione il caffè nella camera superiore, un’idea originale. Poi se aggiungete un servizio a due tazzine per il caffè, avete fatto bingo.

Cambiando ambiente, per il soggiorno o per il bagno, si potrebbe regalare un accessorio per diffondere profumo. Per i più romantici, è sempre gradita una bella candela. Un kit completo composto di una candela e il porta candela è sempre consigliabile. Vanno bene anche il profuma ambiente. Sono delle bocce in vetro di design riempito del liquido profumato gradito. Per disperdere le fragranze nell’aria sono impiegate delle bacchette assorbenti. Le combinazioni delle essenze sono tante, tutto sta nel sapere scegliere il mix apprezzato dal padrone di casa.

Sempre per questi due ambienti, perché no, una bella pianta ricadente d’interno. Danno buon umore e la sensazione di vivere in un ambiente salutare. Per il loro acquisto, basta andare ai vivai fiori e piante. All’interno di queste oasi verdi potete trovare delle serre dedicate per l’esposizione per le piante d’interno. Le serre servono proprio per riprodurre l’ambiente delle nostre case, il che significa proteggere le piante dagli sbalzi di temperatura. Questo tipo di piante hanno bisogno, per la loro sopravvivenza, di un clima più o meno costante.

E per finire, vediamo qualche regalo da fare per la camera da letto matrimoniale. Per un’amica, c’è un soprammobile insolito da regalare, ma utile da possedere; è il porta monili, o meglio, un cofanetto portagioie. Invece, per lui, una lampada per leggere a letto. Si àncora sul libro, permettendo così, di leggere senza disturbare il sonno della persona a fianco, soprattutto nelle letture notturne prolungate. Anche per questo oggetto ricordarsi delle batterie.

Molte sono le idee, e l’elenco potrebbe diventare senza fine. Ma ricordate, la ricerca è facilitata se conoscono le esigenze e i gusti del festeggiato.