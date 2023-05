Case in affitto al mare vicino Roma per l’estate 2023: le migliori scelte

Il Lazio, tra Roma e dintorni, ha un bellissimo litorale dove passare dei periodi di relax e di svago, godendo di un bel bagno al mare e di lunghe passeggiate sulla costa. Di seguito vediamo le migliori soluzioni dell’estate 2023 per affittare una casa al mare non troppo lontana dalla capitale.

Scrivi all’host che stai prenotando tramite Corretta Informazione e ricevi in esclusiva uno sconto aggiuntivo del 5% sul prezzo finale!

>>> CLICCA QUI E SCOPRI LA MIGLIORE OFFERTA DI AFFITTO AL MARE VICINO ROMA <<<

Le migliori soluzioni per affitti al mare non troppo lontano da Roma

Roma non è solo la città italiana con la più alta concentrazione di beni storico artistici, dove poter passare giornate all’insegna dell’arte, della cultura e del buon cibo, ma è anche un’ottima meta per tutti coloro che desiderano affittare una casa nei pressi del mare.

Geograficamente, infatti, Roma non è troppo distante dal mare, anzi, pare che in passato sia stata proprio edificata nelle vicinanze della costa marittima proprio per facilitare gli scambi commerciali e i contatti marittimi con le città limitrofe. L’espansione urbana, poi, ha fatto sì che gli agglomerati urbani si diffondessero più internamente al territorio, ma i contatti con la costa sono rimasti sempre molto forti.

Affittare una casa al mare non troppo distante da Roma è quindi non è solo possibile ma anche una soluzione adottata da molti romani che desiderano fuggire dal caos della capitale così come dai villeggianti che vogliono godersi un po’ di mare con la possibilità di visitare in giornata anche la città di Roma.

Prima di vedere quali sono i paesi e le cittadine vicino Roma dove affittare un immobile per le vacanze vogliamo suggerire alcuni strumenti che possono tornare molto utili per selezionare le migliori soluzioni. Stiamo parlando dei siti di affittare case e appartamenti dove è possibile prenotare in autonomia direttamente on line. I più utili sono:

Booking : il sito olandese è un vero over the top in fatto di prenotazioni online. Molti conoscono booking come agenzia online di prenotazione viaggi, ma in verità è anche uno dei migliori siti in assoluto per prenotare alloggi (alberghi, B&B, case, appartamenti, soluzioni indipendenti ecc.) in qualsiasi parte del mondo;

: il sito olandese è un vero over the top in fatto di prenotazioni online. Molti conoscono booking come agenzia online di prenotazione viaggi, ma in verità è anche uno dei migliori siti in assoluto per prenotare alloggi (alberghi, B&B, case, appartamenti, soluzioni indipendenti ecc.) in qualsiasi parte del mondo; Airbnb : il portale statunitense nasce come piattaforma per mettere in contatto persone in cerca di un alloggio. A differenza di Booking, Airbnb nasce come piattaforma per lo scambio di alloggio tra privati, ma talvolta si possono trovare anche soluzioni alternative ai privati. Anche se gli affitti su airbnb sono per brevi periodi, tuttavia è possibile anche affittare immobili per periodi più lunghi come mesi;

: il portale statunitense nasce come piattaforma per mettere in contatto persone in cerca di un alloggio. A differenza di Booking, Airbnb nasce come piattaforma per lo scambio di alloggio tra privati, ma talvolta si possono trovare anche soluzioni alternative ai privati. Anche se gli affitti su airbnb sono per brevi periodi, tuttavia è possibile anche affittare immobili per periodi più lunghi come mesi; Subito.it: un portale per lo scambio e la condivisione, lo scambio e la compravendita ecosostenibile di oggetti su cui è possibile trovare anche soluzioni interessanti di affitto tra privati per brevi periodi.

Tutte e tre le soluzioni prevedono anche la possibilità di prenotare mediante app sul cellulare, attraverso la quale è anche possibile godere di sconti e offerte lampo proposte periodicamente e notificate direttamente sul cellulare.

Oltre le piattaforme e i siti che abbiamo appena visto non dimentichiamo poi che è possibile trovare anche un appartamento per il periodo estivo attraverso alcuni siti immobiliari più celebri tra cui ricordiamo: Immobiliare.it; Idealista; Hometogo.it; Case.Trovit.it; Casa.it.

Facendo un rapido giro su alcuni di questi siti le migliori soluzioni in affitto per passare dei periodi al mare vicino Roma sono i seguenti.

Lido di Ostia

Fino a qualche tempo fa godeva di una pessima reputazione in fatto di qualità delle acque. negli ultimi anni invece, grazie ad alcuni interventi di decoro urbano e riqualificazione verde, Ostia è diventata un ottimo posto dove passare le proprie vacanze al mare. La sua vicinanza a Roma (circa 25 km, 35/40 minuti di auto) la rende quindi un’ottima soluzione dove passare le proprie vacanze al mare senza allontanarsi troppo da Roma.

Torvaianica e Marina di Ardea

Ancora più vicina di Ostia (a soli 19 km da Roma), Torvaianica e Marina di Ardea sono due mete balneari predilette da molte famiglie romane. Non è raro trovare generazioni di famiglie che si recano qui per le vacanze fin dagli anni 50 del Novecento, quando Torvaianica diventa una delle località marittime più gettonate del Lazio. Le spiagge sono sempre pulite e l’acqua cristallina. Inoltre vi sono stabilimenti balneari adatti a tutte le famiglie.

Anzio

Nel 2020 il mare di Anzio ha ricevuto la Bandiera Blu, un riconoscimento che viene dato alle località con il mare più pulito. Anzio è una cittadina che unisce natura, storia e svago, in un perfetto connubio. I fondali sono bassi, sabbiosi e trasparenti, per cui è davvero invitante trascorrervi le vacanze anche per qualche settimana. Da Roma dista all’incirca un’ora di automobile.

Fregene

A circa 50 minuti di macchina da Roma, invece è possibile prenotare una casa presso la località di Fregene. Non è tra le località più belle dal punto di vista naturalistico, ma sicuramente è molto gettonata dalla platea giovanile che qui si reca in vacanza perché vi sono molti stabilimenti adatti ai più giovani, locali lungo mare e movida notturna molto frizzante.

Santa Marinella

A circa 1h e 10 di distanza da Roma, invece, troviamo la città e il rispettivo litorale di Santa Marinella. La parte della costa termina con il suggestivo castello di Santa Severa che, oltre ad essere meta turistica per via della sua storia (in passato era un bastione difensivo antichissimo) è oggi anche la cornice perfetta dove si svolgono concerti e performance di arte visiva. Le spiagge sono pulitissime ed è possibile scegliere tra rocce, sabbia o ghiaia a seconda della preferenza.

San Felice Circeo

Se volete allungare il viaggio quel tanto che basta,potete pensare di recarvi a San Felice Circeo (1.30/1.40 min di macchina). La località è davvero tra le più belle del litorale laziale grazie alla limpidezza dell’acqua, alle scogliere a picco sul mare e alle spiagge chiare e pulite. Non manca poi la storia a fare da cornice perfetta un quadro naturale, pare infatti che il profilo della costa ricordi un volto di donna che la tradizione vuole essere quello della bella maga Circe, che irretì Ulisse e i suoi compagni di viaggio che proprio qui, rimasero prigionieri della maga per qualche tempo.