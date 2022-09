Come passare ai led con plafoniere 60 x 60

Cambiare le tecnologie di illuminazione che si utilizzano in casa e che ormai sono un po’ datate oggi è davvero conveniente, soprattutto se si decide di passare alle soluzioni led. Nella maggior parte dei casi, tutto quel che si deve fare è solo cambiare la lampada già presente e installare quella a led nuova. Si tratta di una procedura che può essere messa in pratica per tutti i faretti, per tutte le lampadine alogene e per tutte le lampadine a incandescenza. Per quel che riguarda i tubi fluorescenti, invece, esistono delle eccezioni che è opportuno tenere in considerazione. Infatti, c’è una specifica situazione nella quale non appare immediata la transizione verso la tecnologia led, ed è quella relativa all’installazione dei tubi fluorescenti in plafoniere del tipo 60 x 60. Si tratta di plafoniere in cui sono presenti 4 tubi neon T8 lunghi 60 cm da 18 W.

Le plafoniere 60 x 60

Questo tipo di soluzione di illuminazione si ritrova, fra l’altro, negli edifici pubblici come gli ospedali e gli uffici. Si tratta di contesti in cui l’illuminazione deve essere tenuta in funzione per molte ore al giorno, il che contribuisce ad aumentare in misura significativa il consumo di energia. Questa è la ragione per la quale conviene prendere in esame l’ipotesi di passare alla tecnologia led, che è sinonimo di grande innovazione. Ma che cosa si deve fare per installare tubi T8 da 60 cm a led? Quasi sempre, la procedura prevede di ricablare le plafoniere. Questo passaggio è indispensabile in quanto il layout interno di una plafoniera simile non permette un veloce e facile passaggio a led come accade, invece, per le plafoniere destinate a tubi da 150 o da 120 cm, cioè rispettivamente da 58 o da 36 W. Inoltre, per le plafoniere per tubi T8 da 150 o da 120 cm, tutti i tubi sono alimentati dal rispettivo reattore; invece nel caso delle plafoniere 60 x 60 c’è un unico reattore per ciascuna coppia di tubi.

Come si passa al led

Per il passaggio a plafoniere led, di conseguenza, quando si ha a che fare con un reattore convenzionale è necessario comprare tubi che sono alimentati a 220-240 V. A questo punto la plafoniera deve essere ricablata internamente, dopo che lo starter e il reattore sono stati eliminati, in modo che i tubi siano alimentati direttamente a 220-240 V. Una soluzione alternativa, quando c’è un reattore elettronico, è quella che prevede di comprare i tubi led che siano compatibili con il reattore elettronico. Riconoscerli non è complicato, dal momento che la loro tensione di alimentazione va da un minimo di 50 a un massimo di 100 V.

I pannelli led 60 x 60

Va detto, comunque, che c’è un’opzione alternativa che garantisce un livello di efficienza ancora più elevato rispetto ai tubi led: stiamo parlando dei pannelli led 60 x 60. Si tratta di prodotti che sono studiati e realizzati per sostituire tutto il corpo di illuminazione, il che vuol dire che c’è bisogno di smontare tutta la plafoniera 60 x 60 prima che il nuovo pannello led possa essere installato. A questo punto non ci si deve preoccupare del reattore, dal momento che il pannello viene alimentato a 220-240 V. Il livello di efficienza del pannello led è paragonabile a quello dei tubi fluorescenti. Il flusso luminoso complessivo della tradizionale plafoniera 4 x 18 formata da 4 tubi da 18 W T8 è pari a 3600 lm. Il consumo della plafoniera è di 72 W, ma poi si deve tenere conto del consumo di energia correlato a ciascun trasformatore. Ebbene, il flusso luminoso che viene garantito da un pannello led professionale è identico, ma il consumo è ridotto della metà, senza nemmeno i consumatori.

