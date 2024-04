Unidata, offerta fibra ottica e telefono a 19 euro al mese: opinioni e cosa è incluso nella promo

La velocità di connessione ad internet è aumentata anche grazie alla tecnologia della fibra ottica. I cavi ottici sostituiranno, nel tempo, i tradizionali cavi di rame della rete telefonica italiana. I non più giovani, ricorderanno l’attesa paziente per ottenere la connessione e il sottofondo di suoni metallici proveniente dal modem. Per fortuna, questo è preistoria. La tecnologia Wi-Fi dei moderni modem e la fibra ottica, hanno reso la trasmissione dati ad una velocità impensabili. Unidata S.p.A. sta promovendo il proprio servizio di connessione internet ad un prezzo interessante. Vediamo di che si tratta.

L’esperienza nel settore delle telecomunicazioni dell’Unidata risale all’epoca del boom del settore informatico. La società è nata nel 1985 e dall’ora è sempre stato presente nel mercato italiano. Il servizio in promozione si chiama Promo Gigafiber 1000.

E’ una connessione ultra-veloce. Stiamo parlando di una trasmissione dati in download, cioè, la quantità di bit scaricabili al secondo, pari ad un massimo di 1Giga, 1 Gbit/s, tecnicamente parlando. Con queste prestazioni, è facile connettere al proprio modem Wi-Fi fornito da Unidata, a una serie di dispositivi. Il primo device da connettere è il Personal Computer o il Laptop. E’ importante sapere che, per sfruttare tutta la potenzialità del servizio ultra-veloce, il pc deve essere dotato di una scheda Wi-Fi che riesca a supportare le prestazioni di Gigafiber 1000. Lo stesso si dica se siamo in fase di upload, cioè, quando si trasferiscono i dati dal personal computer al web. Unidata garantisce 300 Mega in Upload. Un test molto facile da utilizzare per verificare la velocità effettiva è il speed test della Ookla. Basta entrare nel sito speedtest.net, e cliccare su “VAI”.

Come abbiamo detto, sono vari i dispositivi digitali che possono essere collegati. Possiamo connettere lo Smartphone, che ci permettere di risparmiare qualche bit quando siamo a casa, o collegare al modem una Tv Wi-Fi per vedere, per esempio, i video di YouTube o siti di internet, o i canali streaming direttamente sullo schermo della televisione.

La connessione è potente e stabile, che permette la copertura di ogni angolo di casa. Il caso di una dimora molto grande o divisa su più piani, Unidata fornisce, a parte, un ripetitore di segnale, chiamato FRITZ! Repeater 1200, a soli 3€ in più a mese sul canone.

Con Gigafiber 1000 potete lavorare da casa in Smart Working, assistere alle lezioni on line dell’università o partecipare alle video conference con tranquillità. E se non bastasse, potete gareggiare nei Gaming online con i vostri amici del web.

L’esigenza di una connessione in rete veloce ed affidabile è nata durante il periodo del Covid. Questa tecnologia digitale ha consentito ai lavoratori di svolgere la propria mansione da casa e agli studenti di seguire le lezioni didattiche e anche, con qualche accorgimento, ad essere interrogato o partecipare agli esami universitari fino al tesi finale, e il tutto da remoto.

Passiamo alla scheda riepilogativa di Promo Gigafiber 1000 :

canone mensile : € 19 , 90 ;

: , ; prezzo fisso per sempre ;

; Modem FRITZ! Box 7530 incluso nel contratto di abbonamento;

incluso nel contratto di abbonamento; Chiamate telefoniche illimitate;

Costo di Attivazione: € 39,90.

Ma attenzione, l’offerta è valida fino al 30/04/2024.