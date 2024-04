Impianti lavametalli industriali: dove si utilizzano e come funzionano

In alcuni processi produttivi, quale può essere la realizzazione di componenti metallici per l’industria o manufatti in metallo, si verifica la necessità eliminare tutte le sostanze contaminanti dovute alla lavorazione dei semilavorati e del metallo grezzo: possono essere olii, lubrificanti, acidi e altro.

Nelle situazioni di questo tipo, il trattamento di pulizia e lavaggio degli elementi in metallo è più che necessario, poiché un’eventuale contaminazione potrebbe compromettere il funzionamento di macchine e impianti a cui tali elementi sono destinati.

La possibilità disporre di impianti lavametalli lavapezzi disponibili anche su misura consente alle aziende che operano nel settore della lavorazione del metallo di dotarsi di un sistema all’avanguardia per gestire il trattamento di detersione e lavaggio dei pezzi metallici finiti.

Tale procedura esclude ogni rischio di contaminazione, liberando gli elementi da impurità organiche e non organiche, olii, grassi, polveri, trucioli e altri residui di lavorazione.

Il processo di lavaggio dei manufatti metallici è da considerarsi di estrema importanza, perché non solo determina una migliore qualità del prodotto, ma influisce anche sulle eventuali fasi di lavorazione successive.

Il lavaggio riguarda i pezzi prodotti utilizzando macchine industriali di ogni tipo, torni, presse, frese o altro, ed è da considerarsi una fase fondamentale nella procedura di produzione, lavorazione e finitura di materiali e componenti metallici.

Le caratteristiche di un impianto lavametalli

Un impianto lavametalli e lavapezzi è strutturato per effettuare la pulizia di componenti e manufatti metallici destinati a utilizzi diversi.

La funzione principale di questi impianti è quella di rimuovere ogni elemento contaminante, e di ottenere il massimo livello di pulizia e detersione, preparando il manufatto alle successive fasi produttive o ad un ruolo specifico.

Potrebbe trattarsi, infatti, di pezzi destinati alla costruzione di macchine, impianti o strutture di vario genere, o di oggetti singoli dalla funzione ben precisa.

In sintesi, un impianto lavametalli si distingue per il metodo di lavaggio, che può essere a immersione, a spruzzo o a ultrasuoni, per i diversi programmi di lavaggio, dal prelavaggio all’asciugatura, e per la possibilità di automatizzazione della procedura.

Nella scelta di un impianto lavametalli industriale è importante tenere conto di alcune caratteristiche importanti, tra cui:

La tecnologia di cui la macchina si avvale, prendendo in considerazione soluzioni innovative , ad esempio la presenza del laser per evitare le perdite di carico, e di altri componenti che possono abbattere i consumi e i costi e migliorare il rendimento della macchina;

La possibilità di personalizzare le funzioni , ad esempio programmando le operazioni di lavaggio su base periodica o impostando la manutenzione automatica;

La presenza di funzioni di controllo che possano essere adattate alle specifiche esigenze, così da effettuare una pulizia e asciugatura completa e profonda anche nel caso di oggetti e manufatti dalla forma complessa.

Da non tralasciare, inoltre, l’aspetto della conformità alle normative di qualità e di sicurezza, non solo per chi utilizza la macchina, ma anche per la corretta gestione dei materiali di scarto e dei rifiuti.

Il tutto con un riguardo particolare alla scelta del liquido detergente, che deve garantire la massima efficacia a fronte di un basso impatto ambientale.