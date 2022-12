Next Generation Firewall: tutto quello che c’è da sapere

Progettati più di un decennio fa, i Firewall di nuova generazione rappresentano una valida arma per proteggere la sicurezza aziendale.

Perché il Next Generation Firewall è l’ultima evoluzione nella sicurezza informatica

I Next Generation Firewall, o NGFW, sono dei firewall di ultimissima generazione. Essi uniscono le funzioni dei firewall che noi tutti conosciamo a delle funzioni più avanzate. In questo articolo di ACS Data Systems sui Next Generation Firewall si può approfondire il perché questi strumenti siano fondamentali per la sicurezza delle reti aziendali.

Cosa hanno di diverso i NGFW dai firewall tradizionali

Entrambe le tipologie di firewall sono asservite alla sicurezza delle reti, ma quelli tradizionali si occupano di filtrare i pacchetti con una stateful inspection, supporto VPN e NAT, monitoraggio delle reti, analisi IP e blocco dei malware.

I Next Generation Firewall, oltre a svolgere le funzioni appena elencate, si occupano dell’ispezione SSL, di monitorare le superfici di attacco nelle reti, della prevenzione di intrusioni e del controllo delle applicazioni. Si può affermare che i NGFW evolvono insieme alle minacce informatiche.

Cosa fa nella pratica un firewall di nuova generazione

Da quanto detto sopra, si evince che, con i NGFW cambia totalmente l’approccio per la protezione dei perimetri informatici. Se prima ci si limitava a controllare porte ed indirizzi IP, ora si è presenti su tutta la superficie che può essere attaccata.

Nell’ambito patico tutto questo si traduce nella capacità di:

Anticipare le violazioni mediante strumenti e metodi di prevenzione;

mediante strumenti e metodi di prevenzione; Automatizzare tutte le operazioni legate alla sicurezza delle reti;

legate alla sicurezza delle reti; Rilevare e bloccare le minacce informatiche in modo rapido ed efficace;

in modo rapido ed efficace; Svolgere le precedenti operazioni senza intaccare in alcun modo il lavoro all’interno dell’azienda.

Questo equivale a risparmio di tempo ed efficacia della protezione delle reti aziendali. Oltre a quanto elencato, i NGFW forniscono informazioni d’intelligence, ed applicano politiche più ferree per quanto riguarda posizione, utente, identità ed applicazione. Ciò si rende quanto mai necessario se si tiene in conto dell’emergere di minacce più sofisticate come i ransomware che, benché in uso da oltre 30 anni, nell’ultimo periodo sono aumentati in modo significativo.

Questi malware, o software particolarmente dannosi, rubano i dati e li tengono per così dire in “ostaggio”, fin quando non vi sia un pagamento in criptovalute. Spesso le vittime non riescono più ad accedere ai loro dati, a meno che non paghino entro una data scadenza a meno che non li si voglia vedere scomparire per sempre. Ecco perché ogni azienda, grande o piccola, dovrebbe essere protetta da un firewall di nuova generazione.