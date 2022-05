Orari Cotral 2022: tabella in PDF e aggiornamenti in tempo reale

L’azienda Cotral è un’impresa di autotrasporti attiva fin dal 1976 nel settore dei mezzi di trasporto pubblico. In questo articolo, vediamo come è possibile scaricare le tabelle aggiornate degli orari in formato PDF e come è possibile verificare lo stato dei mezzi in tempo reale, per monitorare costantemente ritardi, cancellazioni e/o eventuali deviazioni delle tratte.

Download Orari Cotral 2022: guida su come scaricarli in PDF per ogni tratta

Come abbiamo anticipato poco sopra, la linea di autobus Cotral copre un’area davvero molto vasta. Basti pensare che il sistema gestisce oltre 3.000 percorsi per tutto il Lazio, comprendendo più di 12.000 fermate autobus. Cifre davvero molto notevoli che fanno percepire la capillarità del servizio di trasporti offerto da Cotral. Non solo, ma il sistema di percorsi e tratte messo in piedi dall’azienda comprende inoltre un’area davvero molto vasta, che si estende:

a nord fino ad Abbadia (SI) | Piazza Repubblica;

a sud fino a Gaeta | Spiaggia Fontania;

a est fino a Casalcassinese;

a ovest fino a Montalto | Pescia Romana Vecchia.

Prendendo una mappa e osservando l’estensione dell’area, si può osservare come essa comprenda un territorio notevolmente ampio e come siano numerosi i comuni limitrofi a Roma ad essere coinvolti dal servizio.

Ogni linea di autobus ha la sua tratta ben definita e la sua successione oraria, cadenzata a seconda dei giorni feriali e festivi e del periodo estivo e invernale.

Normalmente, circa ogni mese, gli orari delle tratte vengono ridefiniti, con piccoli cambi di pochi minuti e pubblicati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda trasporti Cotral, dove sarà possibile scaricarli direttamente in formato PDF per averli sempre a portata di mano.

Se siete intenzionati a conoscere gli orari di ogni singola tratta, sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale Cotral nella sezione Orari. Il sito è davvero molto facile da usare e le varie sezioni si trovano nell’intestazione del sito, ben visibili, per cui è davvero molto semplice orientarsi e trovare il giusto percorso.

Una volta entrati nella sezione, a questo punto, si aprirà un menu a tendina con la possibilità di effettuare due tipi di ricerca:

Collegamenti diretti (destinato alle tratte prive di fermate);

Ricerca per comune (dove sarà possibile effettuare la ricerca per ogni singolo comune e conoscere gli orari da e per quel comune).

Qualunque sia il tipo di ricerca che verrà impostata, sarà possibile cercare, consultare, scaricare e finanche stampare gli orari degli autobus in formato PDF.

Ad esempio: se desiderate conoscere tutti gli orari – sia feriali che festivi – degli autobus Cotral di Montalto di Castro, basterà impostare la Ricerca per comune, cliccare sul tasto Cerca e, automaticamente, verrà scaricato sul dispositivo utilizzato per la ricerca (PC, tablet, smartphone ecc.) il PDF relativo, completo di tutti gli orari delle tratte autobus che vanno da/a Montalto di Castro.

All’interno del PDF sarà inoltre possibile prendere visione di tutti gli orari, delle tratte particolari e/o deviate, delle direzioni e delle partenze degli autobus dai rispettivi capolinea. Naturalmente nel PDF sarà possibile prendere visione anche degli orari festivi e delle eventuali tratte alternative compiute dai mezzi di trasporto in determinate giornate.

I PDF di ogni singola tratta sono validi fino alla fine del mese in corso, dopodiché, per conoscere gli orari relativi ai mesi successivi, sarà necessario collegarsi nuovamente all’apposita sezione e scaricare i nuovi orari.

Infine, una segnalazione: nel caso voleste conoscere quali sono i paesi coperti dal servizio di trasporto Cotral, potrà essere utile consultare la pagina ufficiale del servizio Moovit. Entrando nell’area Trasporto pubblico di Roma e Lazio, si aprirà una pagina dove saranno elencate tutte le aziende laziali dedite alla fornitura di servizi di trasporto pubblico.

Cliccando su Cotral, si aprirà una pagina con una mappa dove è ben evidenziata l’intera area coinvolta dal servizio Cotral, se questo non bastasse, sono inoltre elencati in ordine alfabetico tutti i Comuni coperti dal servizio Cotral. A quel punto, se desiderate scaricare il singolo documento PDF con l’indicazione di tutti gli orari, sarà sufficiente immettere il nome del Comune di interesse nel campo di ricerca apposito, sul sito Cotral.

Aggiornamenti in tempo reale sugli orari del Cotral con ritardi e cancellazioni: come monitorare

Quante volte invece, sarà capitato di aspettare l’arrivo dell’autobus alla fermata, temendo ritardi, cancellazioni oppure senza sapere quanto tempo occorresse attendere l’arrivo dell’autobus. In casi come questi si rivela molto utile riuscire ad avere la possibilità di monitorare in tempo reale l’arrivo dell’autobus atteso.

Questa opzione è prevista anche per gli autobus Cotral: sempre attraverso il sito ufficiale dell’azienda di trasporti, nell’home page, è presente l’opzione Tempo Reale. Cliccando al suo interno si aprirà un campo di ricerca dove è possibile inserire:

Nome della fermata;

Località;

Comune.

Una volta inserito il dato, basterà avviare la ricerca e in tempo reale si potrà monitorare lo stato attuale dell’autobus e prendere visione di eventuali deviazioni, cancellazioni oppure ritardi sulla tabella di marcia dell’autobus. Sullo schermo apparirà la mappa con l’indicazione della tratta compiuta dal mezzo e un piccolo simbolo a forma di autobus che indicherà la marcia compiuta dall’autobus in tempo reale, la sua posizione, l’orario eventuale di ritardo, ecc.

L’opzione Tempo Reale è particolarmente indicata da usare, soprattutto con lo smartphone perché, mediante l’attivazione del sistema di geolocalizzazione, sarà possibile monitorare costantemente dove si trovi l’autobus. Se invece si sarà effettuata la ricerca della fermata si potranno avere informazioni relative ad essa, quali: eventuali soppressioni, deviazioni e tutte le linee che passeranno da quella singola fermata.