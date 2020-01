Prezzo Cuffie Apple AirPods Pro: quanto costano e qual è l’andamento previsto in futuro

Tra gli articoli più ricercati e acquistati negli ultimi mesi, in particolare durante il Black Friday 2019, dai consumatori italiani, ci sono senza ombra di dubbio le nuove cuffie AirPods Pro della Apple. Gli auricolari prodotti dalla società di Cupertino sono stati addirittura inseriti dal Time Magazine tra i 10 migliori prodotti del decennio insieme all’Apple Watch e all’iPad. Un successo davvero incredibile che sembra destinato ad aumentare anche in questo 2020. Scopriamo adesso qual è il prezzo attuale degli AirPods Pro, quanto costeranno nei prossimi mesi e quando sarà più conveniente acquistarli.

Tutte le novità e il prezzo di AirPods Pro, il nuovo modello degli auricolari targati Apple

Oggigiorno le cuffie wireless sono diventate uno degli accessori più usati e quasi tutte le persone ne possiedono almeno un paio. Tra gli auricolari più popolari troviamo sicuramente quelli realizzati da Apple da abbinare ai suoi dispositivi mobili. Nei mesi scorsi la società di Cupertino ha lanciato sul mercato i nuovi AirPods Pro, il modello di terza generazione che presente uno stile rinnovato rispetto ai procedenti auricolari Apple. Tra i principali miglioramenti apportati in queste nuove cuffie troviamo quello riguardante la qualità del suono che risulta essere di alto livello.

Molto apprezzata poi è stata l’introduzione del Noise Cancelling, ossia di un sistema che riesce a ridurre il rumore ambientale proveniente dall’esterno. Questa opzione si può attivare sia direttamente dal vostro iPhone sia operando una pressione prolungata sulla gambetta. In questo modo il sistema riesce ad eliminare molti suoni che possono creare fastidio ed il risultato è davvero soddisfacente. Altro punto di forza dei nuovi AirPods Pro sono: la facilità di abbinamento ai propri device Apple e la resistenza sia all’acqua che al sudore, certificata dai test IPX4. A differenza del precedente modello poi, queste cuffie vengono considerate dei veri e propri in-ear grazie alla presenza di morbidi gommini in silicone. Sono disponibili in 3 taglie differenti, hanno una maggiore aderenza e garantiscono un ottimo comfort anche se indossati per lungo tempo.

Altra caratteristica molto apprezzata è il sistema di ventilazione e la modalità “Trasparenza”, che permette di tenere le cuffie alle orecchie e dialogare e allo stesso tempo riuscire ad ascoltare tutti i suoni circostanti. Questo ad esempio risulta molto utile per chi utilizza gli auricolari durante una corsa in strada o un giro in bici. Per poter rispondere ad una chiamata mentre si indossano i nuovi Airpods Pro, vi basterà premere il sensore presente sullo steso e allo stesso modo se volete chiuderla. Ma non è la sua unica funzione questa. Se state ascoltando della musica infatti potrete mettere in pausa un brano o passare a quello successivo con un semplice clic. Questi auricolari Apple garantiscono un’autonomia di circa 4-5 ore ma che arriva fino a 18-25 ore se riposti nella loro custodia che trovate in dotazione nella confezione e che potete ricaricare quando volete tramite la porta Lightning o il tappetino Apple. I nuovi AirPods Pro sono attualmente in vendita a partire dai 246 euro.

Apple AirPods Pro: le previsioni su quanto costeranno nei prossimi mesi

Dopo avervi illustrato a grandi linee quelle che sono le caratteristiche principali e il prezzo dei nuovi Apple AirPods Pro, in questo paragrafo conclusivo scopriremo quale sarà il periodo più conveniente per acquistare questi nuovissimi auricolari. A tal proposito il noto comparatore di prezzi idealo.it ha stilato delle previsioni tenendo conto dell’andamento del prezzo medio avuto da Apple AirPods 1 nei primi 12 mesi dal suo lancio sul mercato e nei primi 6 mesi dall’uscita di AirPods 2. Secondo le stime stilate dal magazine online, le nuove cuffie in-ear della Apple non subiranno un notevole calo di prezzo nei primi quattro mesi successivi al loro debutto sul mercato.

Anzi a partire già dal secondo e dal terzo mese, sono previsti dei piccoli aumenti del costo di vendita, pari a circa l’1,41% e lo 0,73%. Questo è dovuto principalmente al fatto che AirPods Pro rappresentano una novità e come tale, subito dopo il suo lancio sul mercato, riesce a creare un certe interesse in molti consumatori. Se siete intenzionati ad acquistare questi innovativi auricolari e non avete alcuna fretta, secondo lo studio di idealo Magazine sarà molto più conveniente comprarli a distanza di 6 mesi dalla loro uscita. Il prezzo infatti subirà un notevole calo: circa l’11,2% in meno rispetto al costo iniziale si registrerà nel sesto mese dal lancio, mentre ci sarà un risparmio minore nel settimo mese (solo 5,5% in meno).

Nell’ottavo mese invece tornerà ad aumentare (-18,8%) e il maggior risparmio sui nuovi AirPods Pro si avrà nel nono e nel decimo mese dall’uscita, quando il prezzo sarà diminuito rispettivamente di circa il 20% e il 21%, così da permettere ai consumatori che vorranno acquistarli di spendere molto meno. L’andamento dei prezzi farà registrare poi un nuovo ribasso, di circa il 17% e il 13%, nell’undicesimo e nel dodicesimo mese dal lancio. Infine, sempre stando a quanto riporta lo studio effettuato da idealo Magazine, quelli che cercano e acquistano maggiormente le nuove cuffie della Apple sono gli uomini (68,7% rispetto al 31,3% di donne).