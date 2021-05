Rinnovo Permesso di Soggiorno scaduto 2021: documenti necessari, costo, motivi, come fare online

Nel nostro Paese, il permesso di soggiorno ha una durata massima di due anni ed è legato alle motivazioni per le quali lo si è richiesto, che devono essere valide. Trascorsi i due anni, una volta che il permesso di soggiorno sarà scaduto, il soggetto straniero potrà richiederne il rinnovo. Ecco come fare.

Come rinnovare il permesso di soggiorno scaduto nel 2021

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va fatta dal cittadino straniero almeno 60 giorni prima della data effettiva della scadenza.

Nel caso in cui non rispetti i termini previsti dal regolamento, il soggetto non rischia l’espulsione dall’Italia, come previsto dalle leggi del nostro Paese. Ciononostante, la sua domanda di rinnovo potrebbe essere rigettata.

Entro i 60 giorni prima della data di scadenza, i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto dovranno richiedere il suo rinnovo presso l’Ufficio della Questura o in altra sede competente in base alla provincia di residenza.

Le autorità preposte prenderanno in carico l’istanza di rinnovo, dopo di che l’Ufficio Immigrazione farà le sue accurate valutazioni. In caso queste abbiano esito positivo, il cittadino straniero dovrà ritirare gratuitamente un kit utile all’inoltro della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

La richiesta andrà compilata con penna nera e in stampatello, dopo di che dovrà essere presentata in uno degli uffici postali che offrono il servizio di rinnovo con Sportello Amico.

La ricerca dell’ufficio postale di competenza va fatta al seguente link https://www.poste.it/cerca/index.html#/ , selezionando la voce “Permesso di soggiorno” dal menù a tendina.

Permesso di soggiorno 2021: tutti i documenti necessari per il rinnovo

Il cittadino straniero che vuole rinnovare il permesso di soggiorno scaduto dovrà recarsi presso un ufficio postale abilitato e presentare l’istanza di rinnovo.

Ecco quali sono i documenti necessari:

la marca da bollo da 16€;

la fotocopia del codice fiscale;

la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;

la fotocopia del passaporto o di un altro documento equipollente;

la fotocopia del contratto di lavoro se il motivo è il lavoro subordinato;

la fotocopia del contratto di affitto;

qualsiasi altro documento che motivi la ragione per la quale il soggetto risiede in Italia

Il cittadino straniero dovrà presentare l’istanza di rinnovo in busta aperta e consegnarla all’operatore delle poste, che gli rilascerà la ricevuta della raccomandata e un numero di assicurata di 12 cifre.

Quanto costa rinnovare il permesso di soggiorno scaduto nel 2021

Purtroppo, non esiste un modo per avere il rinnovo del permesso di soggiorno gratis.

Il costo per il rinnovo del permesso di soggiorno nel 2021 è di 100 euro, a cui vanno aggiunti i seguenti costi:

30 euro , che è il costo della pratica da presentare a Poste Italiane;

, che è il costo della pratica da presentare a Poste Italiane; 16 euro , il prezzo dell agià citata marca da bollo;

, il prezzo dell agià citata marca da bollo; 30,46 euro, il costo della stampa del documento elettronico.

Rinnovare il permesso di soggiorno scaduto costa quindi circa 176 euro.

Il prezzo dovuto è lo stesso per i dirigenti e i lavoratori specializzati extracomunitari che vogliono risiedere a lungo termine nel nostro Paese.

Requisiti rinnovo permesso di soggiorno 2021: i motivi validi

Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto deve avere una motivazione valida per richiederne il rinnovo.

Possono richiedere il rinnovo della documentazione, direttamente presso gli uffici postali, il Comune e i patronati abilitati, i cittadini che hanno uno dei seguenti motivi validi per soggiornare in Italia:

adozione

affidamento

aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli)

asilo Politico (rinnovo)

attesa riacquisto cittadinanza

attesa occupazione

carta soggiorno

carta di soggiorno stranieri (ora denominata “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)

conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva

duplicato Permesso

famiglia

famiglia minore con minori di 14-18 anni

lavoro Autonomo

lavoro Subordinato

lavoro sub-stagionale

missione

motivi religiosi

residenza elettiva

soggiorno lavoro art. 27

status apolide (rinnovo)

studio (per periodi superiori a tre mesi)

tirocinio formazione professionale

Per tutti gli altri motivi di soggiorno, invece, sarà necessario recarsi presso la Questura.

Come rinnovare il permesso di soggiorno online

Purtroppo, non esiste nel 2021 un modo per rinnovare il permesso di soggiorno scaduto online.

Esiste, però, un canale informativo dedicato al permesso di soggiorno, che permette ai cittadini stranieri di monitorare lo status del rinnovo.

Per controllare se la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno è stata disbrigata, il soggetto extracomunitario dovrà appoggiarsi al canale informativo messo a disposizione dalla Polizia di Stato.

Per scoprire se il suo permesso di soggiorno è pronto, il cittadino straniero dovrà collegarsi al seguente link https://questure.poliziadistato.it/stranieri e inserire la propria lingua, scegliendola tra l’italiano, l’inglese, il francese, lo spagnolo, il russo e l’arabo.

Dopo, dovrà inserire il numero della pratica della richiesta del permesso di 10 caratteri, se l’istanza di rinnovo è stata presentata in Questura, o il numero di assicurata di 12 caratteri, se invece inoltrata alle Poste.

A quel punto il sistema accederà all’informativa e comunicherà l’esito della richiesta di rinnovo.

Nel caso in cui la documentazione sarà pronta, il cittadino straniero dovrà recarsi presso l’ufficio di competenza per ritirare il proprio permesso di soggiorno rinnovato.

Se, invece, il sistema informerà il soggetto che il documento non è pronto o risulta incompleto, il cittadino dovrà accedere all’area riservata del Portale dell’Immigrazione, per verificare le problematiche specifiche legate all’avanzamento della propria pratica.

Per scoprire quando sarà possibile rinnovare il permesso di soggiorno gratis online, non vi rimane che attendere e continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.