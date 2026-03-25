Chi guida è protetto? L’importanza di mettere al centro la sicurezza del conducente, oltre ai danni al veicolo

Quando si valuta la protezione per la propria vettura, l’attenzione principale cade quasi istintivamente sulla carrozzeria: ci si preoccupa dei danni materiali, del furto, dell’incendio o dei sempre più frequenti eventi naturali. Tuttavia, esiste un protagonista silenzioso in ogni spostamento quotidiano che merita una tutela prioritaria: chi siede alla guida. Spesso si ignora un dettaglio normativo fondamentale, ovvero che la sola responsabilità civile obbligatoria, pur coprendo i danni causati a terzi e ai trasportati, non offre alcuna protezione al conducente responsabile del sinistro. Questo significa che in caso di incidente con colpa, chi guida potrebbe trovarsi ad affrontare da solo conseguenze fisiche ed economiche rilevanti. Mettere al centro la sicurezza della persona significa dunque andare oltre la semplice cura del mezzo, integrando garanzie specifiche capaci di offrire una reale tranquillità psicologica e materiale.

La soluzione più efficace per colmare questa lacuna è la garanzia Infortuni del conducente. Optare per questa copertura permette di ricevere un indennizzo concreto per invalidità permanente o, nei casi più gravi, per il decesso, estendendo la tutela a chiunque sia abilitato alla guida del veicolo assicurato. In un mercato che a volte propone soluzioni standardizzate, la scelta migliore è affidarsi a realtà capaci di offrire una personalizzazione profonda, come ConTe.it, che permette infatti di calibrare la protezione scegliendo tra diversi livelli di massimali (da 40.000, 70.000 fino a 100.000 euro) adattando la polizza al proprio stile di vita e alle reali necessità di sicurezza.

Le condizioni offerte da ConTe.it sono estremamente chiare e vantaggiose: la copertura è valida in tutto il mondo e prevede una franchigia contenuta al 3%. Un aspetto distintivo del servizio è l’attenzione ai dettagli pratici della convalescenza, come la previsione di una diaria per ingessatura pari a 100 euro al giorno (fino a un massimo di 30 giorni) e il rimborso delle spese mediche conseguenti all’infortunio. Sottoscrivere una protezione di questo tipo già in fase di richiesta del preventivo assicurazione è un’operazione rapida e intuitiva, che consente di visualizzare immediatamente l’ottimo rapporto qualità-prezzo delle soluzioni proposte. Gestire la propria polizza in modo completamente digitale significa anche poter contare su un’Area Personale efficiente, dove è possibile verificare i dettagli della propria polizza, denunciare un sinistro con pochi click o contattare un Servizio Clienti professionale pronto a intervenire via chat o telefono per ogni dubbio.

Valorizzare la figura del conducente non è quindi solo un atto di prudenza, ma una strategia consapevole per proteggere sé stessi e i propri cari da ogni imprevisto. In conclusione, la vera libertà al volante nasce dalla consapevolezza di essere protetti a 360 gradi. Scegliere un partner affidabile come ConTe.it permette di affrontare ogni viaggio con una serenità diversa, sapendo che, oltre al valore del veicolo, c’è un impegno costante nel tutelare la vita e la salute di chi, ogni giorno, percorre le strade con responsabilità.