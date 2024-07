Come truccare gli occhi: idee e consigli

Come dice il detto “gli occhi sono lo specchio dell’anima” e per farli brillare ancora di più, possiamo realizzare un make-up occhi perfetto, per ogni occasione.

Per realizzare un make-up occhi servono alcuni “strumenti del mestiere”, come ombretti, eyeliner, matite per le sopracciglia e mascara.

Ecco come truccare gli occhi.

Trucco occhi: ecco come realizzarlo

Possiamo realizzare il nostro make-up occhi seguendo i colori del nostro incarnato, il tipo di occasione o semplicemente i nostri gusti. A seconda della tipologia, utilizzeremo alcuni prodotti in un certo modo, rispetto ad un altro. Ecco come realizzare un perfetto trucco occhi.

Preparazione

Innanzitutto, è importante partire da una pelle perfettamente detersa, priva di impurità e residui di make-up. Per rendere il nostro trucco ancora più durevole, possiamo applicare un primer occhi, che va a rendere la pelle più compatta e pronta per l’applicazione del make-up.

Ombretto

L’ombretto serve a colorare i nostri occhi in tantissime sfumature diverse, che possono accordarsi al colore dei nostri occhi o fare contrasto, se vogliamo un make-up più strong. Per un trucco semplice e naturale, possiamo utilizzare un ombretto color burro o beige, da applicare su tutta la palpebra, in modo da rendere, poi, più netto il tratto dell’eyeliner.

Ma se vogliamo un make-up più particolare, possiamo optare per uno smokey eyes, da declinare in mille sfumature diverse. Tra i più classici, troviamo quello sui toni del nero. Per realizzarlo, serviranno tre ombretti: uno nero, uno grigio e uno argentato.

Con l’aiuto di un pennellino, andiamo ad applicare l’ombretto nero su tutta la palpebra (senza caricare troppo col colore), disegnando una V nell’angolo esterno, in modo da allungare lo sguardo. Con un altro pennellino, applichiamo l’ombretto grigio al centro della palpebra, come colore di transizione.

Terminiamo con l’applicazione dell’ombretto argentato nella parte interna dell’occhio, in modo da realizzare un punto luce, che donerà intensità allo sguardo.

Eyeliner

L’eyeliner è un prodotto make-up che ha una formula liquida e un applicatore molto sottile, per tracciare linee sugli occhi. Nella sua applicazione più classica, si traccia una linea sottile sulla rima cigliare superiore, in modo da intensificare lo sguardo.

Ma se abbiamo una mano più esperta, allora possiamo sbizzarrirci con le forme e le linee, per un eyeliner grafico. Per un’applicazione perfetta, basterà posizionarci di fronte ad uno specchio, con lo sguardo in basso e la palpebra semichiusa. Non ci sarà bisogno di tirare la palpebra, altrimenti potremo rischiare di fare una linea storta.

Tracciamo delicatamente una linea col nostro eyeliner, seguendo la linea dell’occhio. Per allungare lo sguardo, possiamo anche disegnare una codina alla fine dell’occhio, più o meno evidente, a seconda della tipologia di make-up che vogliamo realizzare.

Mascara

Il mascara è sicuramente il prodotto make-up che può cambiare radicalmente il nostro sguardo. Basta una sola passata, per rendere i nostri occhi più intensi e penetranti. Per applicarlo al meglio, basterà prendere una piccola quantità di prodotto, eliminando gli eccessi (altrimenti rischiamo dei grumi) e utilizzare la tecnica dello zig-zag.

Questa tecnica prevede l’utilizzo dell’applicatore del mascara dalla base alle punte delle ciglia, con un movimento ondulatorio. In questo modo, andremo ad applicare il mascara su tutte le ciglia, dividendole una per una.

Per un look naturale, può bastare anche una sola passata. Ma se vogliamo un make-up più strong o da sera, allora possiamo applicarlo 2-3 volte, facendo attenzione a incurvare le ciglia verso l’esterno, in modo da allargare lo sguardo.

Sopracciglia

Le sopracciglia sono parte integrante del nostro sguardo e possono caratterizzarlo notevolmente. Con l’aiuto di un pettinino per sopracciglia, andiamo a pettinarle in alto, in modo da ordinarle. A questo punto, osserviamo la forma delle nostre sopracciglia, per capire quali accorgimenti dobbiamo adottare.

Se ci piace la forma delle sopracciglia e non vediamo buchi, allora possiamo pettinarle nel verso giusto e fissarle con un gel per sopracciglia.

Se invece, notiamo che ci sono dei piccoli buchi da coprire, allora utilizziamo una matita dello stesso colore delle nostre sopracciglia, per riempirli e renderle più folte e delineate.

Per un effetto più naturale, possiamo utilizzare un pennellino, per sfumare il colore. Maybelline (https://www.maybelline.it/tutti-i-prodotti/make-up-occhi), così come tantissimi brand come Charlotte Tilboury, Mac, Elf offrono un’ampia scelta per ogni esigenza.