Conviene comprare casa nel 2024? Il punto di vista sul mercato immobiliare e i mutui

Il mercato immobiliare è sempre stato un argomento di grande interesse per chiunque stia pensando di acquistare una casa. Nel 2024, con l’evoluzione economica e le oscillazioni del mercato, molte persone si chiedono se sia ancora conveniente investire nell’acquisto di una casa. Questa domanda richiede un’analisi approfondita delle tendenze attuali del mercato immobiliare e dei mutui ipotecari per comprendere se sia il momento giusto per fare un investimento così importante. Vediamo il punto di vista sul mercato immobiliare nel 2024 e daremo uno sguardo agli aspetti chiave da considerare prima di prendere una decisione sull’acquisto di una casa.

Tendenze attuali del mercato immobiliare

Ovviamente il mercato immobiliare è caratterizzato da una serie di dinamiche che influenzano la convenienza di acquistare una casa. In molti paesi, compresa l’Italia, si è registrata una costante crescita dei prezzi delle case negli ultimi anni. Questo trend è stato alimentato da diversi fattori, tra cui la domanda costante, la scarsa offerta di abitazioni disponibili e i tassi di interesse bassi.

Dopo quasi due anni di rialzi continui dei tassi di interesse, già a partire dalla fine del 2023 e anche nel corso del 2024, gli stessi tassi di interesse sono in lenta ma costante discesa. Questa diminuzione dei tassi di interesse è dovuta soprattutto grazie alla decisione della BCE (Banca Centrale Europea) di abbassare il costo del denaro.

Per ciò che riguarda l’abbassamento dei tassi, mentre nel 2023 il tasso medio di interesse per un mutuo era del 4,42%, oggi questo stesso tasso si aggira intorno al 3%. Non solo, a favorire la richiesta di un mutuo, oltre ai tassi più bassi ci sono anche diverse agevolazioni che riguardano i giovani o l’acquisto della prima casa.

Ovviamente acquistare una casa è un passo che richiede, da parte dell’acquirente, una determinata sicurezza non solo economica. Acquistare un immobile infatti, implica anche avere la responsabilità di un mutuo per un lungo periodo di tempo, con i tassi di interesse variabili nel corso del tempo e tutte le difficoltà che ne derivano. Inoltre, sappiamo come il mondo del lavoro in Italia non sia così stabile da permettere ad una coppia l’acquisto di una casa in totale serenità.

Acquistare una casa nel 2024: le convenzioni e agevolazioni

Come accennato in precedenza, quindi, per l’acquisto di una casa sono disponibili ad oggi diverse tipologie di agevolazioni soprattutto per i più giovani. Oltre ad alcune delle agevolazioni per la richiesta di mutuo che a breve vedremo, sicuramente, prendendo in considerazione i prezzi degli affitti degli immobili ad oggi in molte città italiane, salta subito all’occhio la convenienza di investire in un acquisto.

Prendendo ad esempio due delle principali e più costose città italiane in termini di affitto, Milano e Roma, se pensiamo che l’affitto di un immobile in una posizione vicino al centro, può raggiungere anche i €1.500 al mese, conviene prendere in considerazione l’idea di acquistare direttamente un immobile, utilizzando i soldi versati mensilmente per il pagamento di un mutuo piuttosto che per un affitto.

Tra i vari finanziamenti agevolati per i giovani troviamo il mutuo giovani under 36, valido appunto per i giovani che non hanno superato i 36 anni e vogliono acquistare la loro prima casa. Questa tipologia di mutuo permettere di avere accesso a dei tassi agevolati. Inoltre i giovani che richiedono questo tipo di mutuo possono anche accedere a dei vantaggi fiscali. Ci sono dei criteri basilari da soddisfare: l’immobile acquistato delle essere il primo e non bisogna averne altri intestati a sé, è necessario che sia destinato ad uso abitativo, non deve essere un immobile di lusso e non deve superare la cifra di €250.000.

Le principali banche italiane e non aderiscono a questo tipo di agevolazione offerta ai giovani. Vediamone di seguito alcune:

Il Mutuo Giovani Green di Intesa Sanpaolo, per un importo totale del mutuo di €120.000, richiede una rata mensile di €486,72 per un totale di 30 anni con un TAEG al 2,80%.

Il Mutuo Credit Agricole Greenback di Credit Agricole Italia, sempre per un importo totale di €120.000 richiede una rata mensile di €479,78 sempre per la durata di 30 anni con un TAEG al 2,81%.

Ancora, il Mutuo Green del Gruppo BNP Paribas, sempre per una cifra totale di €120.000 richiede una rata mensile di €493,07 per una durata di 30 anni e con un TAEG al 2,95%.

Ovviamente in questi casi anche le spese iniziali e di istruttoria sono agevolate, proprio per spronare i giovani al loro primo acquisto.

In conclusione, quindi, in seguito alla visione panoramica circa il mondo del mercato immobiliare, possiamo affermare che, grazie anche alle agevolazioni presenti per i giovani, conviene comprare una casa nel 2024 e investire i propri soldi in un immobile che, anche se tra diversi anni, sarà di nostra proprietà.