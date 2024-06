Strategie di marketing rivoluzionano l’esperienza di acquisto

Siamo sempre più soggetti a bombardamenti pubblicitari che ci portano ad avere difficoltà a concentrare la nostra attenzione sul prodotto o servizio presentato. Ciò che invece ha sempre un certo appeal sul consumatore è la capacità di stimolare i suoi sensi, soddisfare i suoi bisogni e riuscire a fargli percepire di aver fatto un acquisto conveniente.

Si tratta di tre fattori che vengono spesso utilizzate dalle strategie di marketing classiche, ma anche da quelle più moderne. Tra quelle più in voga ultimamente ritroviamo l’up selling ed il cross selling, che si strutturano entrambe nella capacità di mostrare al cliente qualcosa che va oltre la sua ricerca, ma comunque è attinente ad esso.

Nel primo caso, infatti, la risposta al nostro manifestato interesse verso qualcosa è la proposta di un prodotto di qualità, e spesso anche di prezzo, superiore. Se ricerchiamo un modello preciso di smartphone su Amazon, il sistema provvederà a mostrarcelo insieme ad altri più aggiornati.

Si ricorre al cross selling, invece, quando ci vengono mostrati prodotti correlati a quello scelto o che in qualche modo completano l’acquisto. Allora acquistando un costume da bagno potrebbero proporci anche cappello da spiaggia, crema solare e altro.

Una strategia di marketing che si rivela sempre più efficace è invece quella studiata sulle preferenze del consumatore che si ha di fronte per erogare premi e sconti. Rientra in questa categoria tanto l’email marketing quanto l’invito ad eventi personalizzati con contenuti virtuali o gadget fisici che stimolano i sensi e, oltre ad invogliare all’acquisto, favoriscono la fidelizzazione.

Sulla stessa scia ci sono anche alcune strategie adottate dai brand di beauty e make up, come Sephora e Bottega Verde, che attraverso i programmi fedeltà regalano punti che poi saranno convertiti in buoni sconto.

Online, invece, ad attrarre i consumatori sono soprattutto codici sconto e bonus, che oggi investono davvero ogni settore di acquisto. Chi ama l’intrattenimento in rete può contare ad esempio su piattaforme strutturate come Planetwin365, piattaforme che offrono promozioni sul primo deposito, scommesse gratuite e promozioni periodiche e che rendono oltretutto l’esperienza di gioco più vantaggiosa e incentivano la fidelizzazione degli utenti.

E ancora chi viaggia monitora i siti di Italo e Trenitalia per accaparrarsi i biglietti con il codice sconto del momento. Mille altre strategie in rete e fuori sono ancora oggetto di studio sia per diversificare l’esperienza di acquisto del consumatore sia per mantenere alto il valore della stessa.