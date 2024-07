Fabio Frisiero, Ceo di MiTi spa di Piovene Rocchette, sbarca nel canale farma con eccellenza e innovazione

MiTi Spa di Piovene Rocchette si è distinta come azienda di riferimento nel settore del Gdo, espandendosi da Maggio anche al settore farmaceutico. Attualmente, l’azienda vanta una rete estesa che serve 6.500 farmacie e ha fissato l’ambizioso obiettivo di estendere la sua copertura a 9.500 entro la fine del 2024. Questa espansione è supportata da una divisione Farma robusta, con oltre 50 agenti dedicati e processi logistici all’avanguardia che garantiscono una copertura completa e tempestiva su tutto il territorio nazionale. Tale struttura non solo risponde efficacemente alle esigenze immediate dei clienti ma contribuisce anche significativamente al successo dei brand partner nel dinamico mercato farmaceutico.

La qualità dei servizi commerciali e logistici di MiTi è notevolmente apprezzata, includendo attività come la gestione efficiente degli inventari e la consegna puntuale delle merci. Con 18 nuovi brand si evince sempre di più della capacità dell’azienda di adattarsi con agilità alle tendenze del mercato, rafforzando il suo ruolo di partner indispensabile per i fornitori che desiderano espandere la loro presenza nel panorama italiano.

Innovazione e personalizzazione: pilastri del servizio al cliente

L’innovazione rappresenta un pilastro centrale nella strategia di MiTi. L’azienda investe regolarmente in nuove tecnologie e metodologie per potenziare l’efficienza operativa e accrescere la soddisfazione del cliente. Questo impegno si riflette nelle soluzioni personalizzate che MiTi è in grado di offrire, rispondendo prontamente e con precisione alle varie esigenze del mercato. Fabio Frisiero, CEO di MiTi, enfatizza l’importanza di mantenere servizi rapidi e adattabili, cruciali per rispondere efficacemente alle dinamiche di mercato e alle aspettative dei clienti.

MiTi si impegna non solo nell’innovazione tecnologica ma anche nel costruire relazioni durature e basate sulla fiducia con i suoi partner e clienti. La filosofia aziendale pone un’enfasi particolare sulla connessione umana e sulla flessibilità, elementi considerati essenziali per trasformare le sfide del mercato in opportunità concrete. Questo approccio ha permesso a MiTi di distinguersi come un leader nel suo settore, capace di personalizzare il servizio in base alle esigenze specifiche di ogni cliente e di ogni mercato.

Un futuro di crescita e innovazione

Guardando al futuro, MiTi è determinata a continuare il suo percorso di crescita e innovazione. L’azienda prevede di rafforzare ulteriormente la sua presenza nel canale Farma, portando la stessa efficienza logistica e qualità di servizio che ha sviluppato nel canale Gdo. Con l’obiettivo di raggiungere e superare le 9.500 farmacie servite entro il 2024, MiTi è pronta a consolidare la sua posizione, introducendo nuovi brand e espandendo la sua rete di agenti.