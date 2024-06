I quattro casinò più belli del mondo

Lussuosi, sfarzosi, raffinati e con tanto stile da vendere: i casinò sono strutture che illuminano le città di tutto il mondo e capaci di offrire esperienze a dir poco uniche.

I casinò diventano spesso protagonisti all’interno di varie opere per i numerosi elementi che li caratterizzano, pertanto non si limitano a essere dei semplici luoghi in cui effettuare qualche puntata, ma vere e proprie mete turistiche.

Ma quali sono i casinò più belli del globo? Ne abbiamo selezionati quattro andando in giro per il mondo: scopriamo subito le loro caratteristiche peculiari.

Perché visitare i casinò?

Come è possibile notare anche su piattaforme come BonusFinder Italia, esistono ormai tantissimi casinò digitali, raggiungibili comodamente dal divano di casa. Tuttavia, il fascino e le curiosità presenti nei più grandi casinò del mondo rendono questi luoghi delle vere e proprie mete turistiche: come abbiamo già detto, sono strutture molto particolari che attirano sicuramente l’attenzione dei visitatori, ridurre tutto a una manciata di tavoli verdi e lucine colorate sarebbe superficiale vista la presenza di lussuosi ristoranti, meravigliose aree verdi e architetture molto particolari.

1. The Venetian Macao

Iniziamo parlando del più grande casinò mai costruito. Il Venetian Macao vanta un’architettura molto particolare che, com’è facilmente intuibile dal nome, si ispira a quella della bellissima città di Venezia grazie a canali navigabili e grandi piazze in cui passeggiare. Al suo interno sono presenti oltre 3.000 slot machine e più di 800 tavoli verdi, ma anche ristoranti gourmet e un’arena da 15.000 posti dove è possibile apprezzare eventi di vario genere.

2. Bellagio

Las Vegas non poteva che trovarsi all’interno di questa lista, soprattutto con un casinò come il Bellagio, vero e proprio sinonimo di lusso e raffinatezza. I giocatori che scelgono il Bellagio potranno effettuare puntate su una vasta gamma di giochi, dalle carte da gioco alle roulette, fino ad arrivare alle slot machine. Il Bellagio non è solo una struttura da gioco, ma presenta persino un’incredibile collezione d’arte, dei ristoranti pluripremiati, un magico giardino interno che cambia in base alle stagioni chiamato Conservatory & Botanical Gardens ed è stato perfino utilizzato come set per il film Ocean’s Eleven.

3. Casino de Monte-Carlo

Il Principato di Monaco vanta uno dei casinò più iconici e storici dell’intero pianeta: il Casino de Monte-Carlo. Questa storica struttura, costruita a Monaco nel 1863, ha avuto l’onore di ospitare nobili e celebrità sin dalla sua apertura. L’architettura in stile Belle Époque, arricchita da vetrate, affreschi e sculture, rende questa struttura uno degli edifici più belli d’Europa anche grazie alla vista mozzafiato sul Mediterraneo.

4. Marina Bay Sands

Una struttura impressionante, diventata icona dell’architettura moderna, il Marina Bay Sands è un casinò costruito a Singapore che vanta ben più di 2500 slot e 700 tavoli verdi con cui è possibile giocare a qualsiasi gioco di carte. Al suo interno sono presenti anche un lussuoso centro commerciale, un museo d’arte, teatri e ristoranti pluripremiati, oltre che l’incredibile Infinity Pool sul tetto, capace di offrire una vista sullo skyline.