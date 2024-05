Scegliere un Web Hosting: cosa è bene considerare?

Scegliere il giusto web hosting è una decisione che può rivelarsi cruciale ai fini del successo del tuo sito web. Lo sapevi? Una soluzione di hosting adeguata non solo garantisce che il tuo sito sia sempre online ed accessibile, ma contribuisce anche a determinare fattori importanti quali: la velocità di caricamento, la sicurezza in Rete dei dati ospitati, nonché la facilità di gestione complessiva del sito.

I criteri da considerare, quando si sceglie un servizio di web hosting, sono molteplici e non vanno sottovalutati: in questo articolo esploreremo gli aspetti principali da valutare durante la fase di selezione dell’hosting, per essere sicuri di individuare quello più efficiente ed affidabile tra i tanti a disposizione.

Funzionalità e servizi inclusi

Innanzitutto, è fondamentale considerare le varie funzionalità e servizi, inclusi nel pacchetto offerto dall’hosting provider: tali elementi possono fare una grande differenza nelle prestazioni del tuo sito web! Tanto per cominciare, un hosting di qualità dovrebbe offrire un certificato SSL per la sicurezza delle connessioni, backup regolari per la protezione dei dati, compatibilità con i principali CMS e risorse sufficienti in termini di spazio di archiviazione e banda. Inoltre, l’affidabilità e l’uptime del servizio sono cruciali per garantire che il tuo sito web sia sempre accessibile.

Nello specifico, un certificato SSL (Secure Sockets Layer) è essenziale per proteggere le informazioni trasmesse tra il server e i visitatori del sito. Non solo: SSL aumenta la sicurezza e, allo stesso tempo, è anche un fattore di ranking per i motori di ricerca come Google, che oggi favoriscono i siti con connessioni sicure HTTPS.

Anche la possibilità di eseguire backup regolari è altrettanto importante: in caso di problemi tecnici, attacchi informatici o errori umani, avere un backup recente immediatamente a disposizione può salvare il tuo sito e prevenire la perdita di dati importanti. Verifica se il servizio di web hosting offre backup automatici giornalieri, settimanali o mensili e se permette di ripristinare facilmente i file del tuo sito web da un backup precedente.

Proseguendo con le funzionalità da ricercare in un web hosting, arriviamo alla compatibilità con i principali sistemi di gestione dei contenuti (CMS): assicurati che il tuo hosting sia ottimizzato per il CMS che intendi utilizzare, poiché ciò influirà notevolmente sulle prestazioni del tuo sito.

Infine, un ultimo aspetto da non dimenticare è la quantità dello spazio d’archiviazione e banda offerti. A seconda delle dimensioni e del traffico previsto del tuo sito, potresti aver bisogno di più spazio e banda: controlla se l’hosting provider offre piani scalabili, che ti permetteranno di aumentare queste risorse man mano che il tuo sito cresce.

Livello di sicurezza

Arriviamo ora ad un altro aspetto da prendere attentamente in esame quando si deve scegliere un servizio di web hosting: la sicurezza. Un sito web vulnerabile può essere soggetto a vari rischi, quali attacchi informatici, malware e perdita di dati, che possono compromettere la fiducia degli utenti e danneggiare la reputazione del tuo business. Un buon provider di web hosting, d’altro canto, offre solide misure di sicurezza per proteggere il tuo sito, oltre ai già citati backup di sicurezza.

Quali nello specifico? Le soluzioni di sicurezza da verificare comprendono innanzitutto la protezione da attacchi DDoS, ossia eventi che possono sovraccaricare il server e rendere il tuo sito inaccessibile. L’inclusione di firewall è altrettanto utile, per proteggere il server da accessi non autorizzati, malware e altre minacce. Aggiornamenti e patch sono altresì indispensabili, per mantenere i server sicuri e performanti, prevenendo exploit e vulnerabilità.

Il nostro consiglio a tal proposito è semplice: per mantenere il tuo sito web alla larga da potenziali problematiche, assicurati che il tuo provider di hosting offra un firewall robusto, aggiornamenti costanti al sistema operativo ed efficienti protocolli per il monitoraggio della sicurezza. A tal proposito, ti segnaliamo il web hosting Shellrent : è questo il primo hosting italiano Security First, ossia focalizzato sulla sicurezza dei dati ospitati. Grazie ad una particolare attenzione alla qualità del servizio, Shellrent offre soluzioni web hosting affidabili, sicure e con eccellenti prestazioni, compatibili con qualsiasi esigenza di hosting.

Servizio di assistenza

Non dimenticare poi di valutare a priori il servizio di assistenza clienti! Capita infatti, quando si ha un sito web aziendale, di incappare in problemi tecnici non previsti, in qualsiasi momento: per questo è fondamentale avere accesso ad un supporto disponibile, che possa intervenire tempestivamente con un’assistenza puntuale e personalizzata. In particolare, a cosa prestare attenzione?

Innanzitutto, il personale di supporto deve essere competente e capace di risolvere rapidamente i problemi tecnici. Molti provider di web hosting offrono inoltre risorse di auto-aiuto come guide, tutorial, FAQ e forum della comunità, utili per risolvere problemi comuni senza dover contattare il supporto tecnico.

Quello che ti consigliamo, prima di individuare il tuo web hosting di riferimento, è di sondare sempre l’efficacia e la rapidità del servizio di assistenza offerto: con un servizio dedicato d’eccellenza, Shellrent si mette al tuo fianco garantendo supporto continuo e professionale, per assicurarti che il tuo sito web funzioni sempre al meglio e senza intoppi.

Costi del servizio

Quando si tratta di costi, è importante verificare che il provider di web hosting sia trasparente riguardo ai prezzi e che proponga tariffe adatte al tuo budget, affinché siano sostenibili nel lungo periodo. Shellrent in questo ha sviluppato una strategia commerciale molto vantaggiosa, che ti sorprenderà: prevede infatti una serie di scontistiche sui principali servizi di web hosting, a rotazione, che possono arrivare addirittura fino al… 100%! Approfittare di queste offerte è l’occasione d’oro per accaparrarsi un web hosting di qualità a costi vantaggiosi: per farlo, basta semplicemente iscriversi alla newsletter di Shellrent ed iniziare a ricevere le varie offerte programmate.

Per concludere, un affidabile provider di web hosting non solo garantirà che il tuo sito sia sempre online, ma offrirà anche le risorse ed il supporto necessari per crescere e prosperare nel tempo. Concediti il lusso di avere il meglio, anche quando si tratta di web hosting! Con un hosting di qualità potrai concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere il tuo business online.