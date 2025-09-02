Vacanze senza stress: le destinazioni preferite dalle famiglie italiane

Nel 2024, oltre il 70% degli italiani ha pianificato almeno una vacanza estiva, con un ritorno deciso verso il turismo di prossimità e il territorio nazionale. La ricerca di tranquillità, sicurezza e intrattenimento per i più piccoli ha portato molte famiglie a privilegiare località attrezzate, facilmente raggiungibili e in grado di offrire servizi diversificati. L’obiettivo? Vivere un periodo di relax senza imprevisti, in ambienti organizzati e stimolanti sia per bambini che per adulti. Secondo i dati di Federalberghi e JFC, il mare resta la scelta preferita, seguito da montagna e borghi dell’entroterra.

Le destinazioni balneari più amate

La spiaggia si conferma la protagonista delle vacanze familiari. Secondo i dati di Confcommercio, nel 2024 il mare è stato scelto dal 50% delle persone che vanno in vacanza e il mese preferito per le vacanze resta agosto, con 15 milioni di italiani in ferie. Tra le località marittime più apprezzate ci sono:

Rimini e tutta la Riviera Romagnola, grazie a strutture alberghiere con servizi dedicati a bambini, animazione e stabilimenti balneari attrezzati.

la Sardegna , con Alghero, Budoni e Villasimius si distinguono per la qualità ambientale e la presenza di family resort immersi nella natura.

la Sicilia. Le famiglie scelgono San Vito Lo Capo, Cefalù e le isole Egadi, come Favignana, per il mare cristallino e le numerose attività culturali e all’aria aperta.

la Puglia , nella quale è il Salento a dominare, con Porto Cesareo, Torre dell’Orso e Gallipoli che uniscono spiagge ampie, acque basse e buona ristorazione.

Queste mete si caratterizzano per l’accessibilità, l’offerta di alloggi con formule all inclusive e la presenza di team di animazione qualificati.

La Calabria: accoglienza, mare e intrattenimento

Tra le regioni balneari molto amate dalle famiglie c’è anche la Calabria, in particolare la Costa degli Dei. Le famiglie apprezzano località come Tropea, Capo Vaticano e Zambrone, per le acque trasparenti, le spiagge tranquille e la ricettività turistica in crescita. Tra le strutture si segnala il VOI Le Muse Essentia, resort immerso in un parco naturale che propone animazione diurna e serale, attività sportive, servizi per bambini e spazi dedicati al benessere degli adulti. L’ambiente è pensato per favorire una vacanza armoniosa, senza stress e con un ottimo rapporto tra qualità e intrattenimento.

Località emergenti e borghi family-friendly

Oltre alle grandi destinazioni marittime, crescono anche mete meno note, ma estremamente apprezzate dalle famiglie. Sirolo, nella Riviera del Conero, è una delle località Bandiera Verde più citate per chi viaggia con bambini, mentre Cavallino-Treporti, in Veneto, combina la vicinanza a Venezia con una proposta di campeggi di alto livello. Altre destinazioni “slow”, come Maratea, Amalfi, Positano e Ponza, risultano tra le più cercate online da famiglie italiane in cerca di autenticità e comfort.

Montagna e natura: una vacanza alternativa

Anche le località montane registrano una forte crescita, soprattutto per le famiglie che cercano frescura, sport e natura. In Trentino-Alto Adige, località come San Martino di Castrozza, La Thuile e Andalo offrono percorsi escursionistici semplici, parchi avventura e centri benessere family-friendly. In Abruzzo, Pescasseroli, Rivisondoli e Roccaraso combinano tradizione, ospitalità e una buona offerta di eventi culturali per l’estate.