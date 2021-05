Il successo di Age of the Gods

Il mondo delle slot machine sta letteralmente spopolando. In concomitanza, non a caso, con una forte crescita dei casinò online e, più in generale, in corrispondenza con una forte digitalizzazione del mondo che ha subito una grande accelerata negli ultimi due anni, diversi casinò online e piattaforme di gioco sul web si sono dotate di slot machine online sempre più fornite, varie e specializzate. Una fornitura sempre più corposa e profonda che ha portato tanti appassionati del gioco ad avvicinarsi a questo mondo, e ad ampliare così il ventaglio di passioni attinenti al mondo del gioco.

Le slot machine di Betfair stanno dunque osservando una forte crescita, e tra le principali che stanno riscontrando un maggior successo sulle principali piattaforme di casinò online non si può ignorare il nome di Age of the Gods. Un successo firmato Playtech che sta avendo molto successo sul web e che sta richiamando migliaia e migliaia di appassionati: una delle principali motivazioni che sottostanno a questo successo sta probabilmente negli stessi protagonisti del gioco.

Age of the Gods si rifà infatti all’antica e tanto conosciuta cultura greca: gli elementi che hanno fatto innamorare il mondo moderno dell’antica Grecia sono tanti, e proprio per questo un colosso come Playtech ha deciso di utilizzare quest’epoca come sfondo storico a una nutrita serie di slot machine. Gli dei dell’Olimpo con tutte le loro peculiarità e sembianze pseudo-umane, una cultura antichissima che ha poi influenzato la cultura latino-romana e di conseguenza anche le varie culture che sono arrivate fino ai giorni nostri, storie di amori e tradimenti, poteri sovraumani, tante guerre di potere, una retorica fatta di fascino e ambizione: la cultura greca è ammirata da tante popolazioni anche nei giorni nostri per tutti questi motivi.

La serie di slot machine targata Age of the Gods porta con sé molte caratterizzazioni assai particolari, ambientazioni preziose con musiche, paesaggi e personaggi che vanno a scovare la vera essenza (ovviamente attualizzata all’epoca contemporanea) di una delle culture più importanti e influenti dell’antichità. Farsi catturare dal gioco nella sua totalità non è stato per nulla difficile per gli appassionati, e proprio per questo lo spopolamento del gioco nelle principali slot machine fisiche e online è stato pressoché immediato.

Un successo, quello presentato da Playtech, che ha portato a una proliferazione sul web anche di tante altre imitazioni del gioco. D’altronde, la cultura greca ha influenzato profondamente le culture ad essa successive e trova un ampio riscontro, consenso e apprezzamento anche nell’era moderna. Quello che si vede nel gioco è in parte frutto del mito della cultura greca stessa, in parte frutto di un riadattamento in chiave contemporanea e in chiave di un’adeguata strutturazione del gioco: coloro che amano il mondo delle slot machine si sono subito fatti conquistare dalle peculiarità di Age of the Gods, che così è ora uno dei giochi più diffusi sulle piattaforme online di casinò e di slot machine. Un successo targato antica Grecia, così lontana ma anche così vicina ai giorni nostri, anche in un settore come quello delle slot machine.