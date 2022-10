Quali sono le alternative ad acquistare un’auto?

Sono sempre più numerose le persone che decidono di non comprare l’auto. Le ragioni nella maggior parte dei casi sono di carattere prettamente economico, ma a volte le motivazioni possono essere anche di altra natura. Nel giro di pochi anni fa la mentalità di tante persone a proposito del possesso si è evoluta, e non a caso la sharing economy attualmente è una realtà alquanto comune. Sono molteplici le soluzioni alternative rispetto all’acquisto della macchina, e tutte meritano di essere prese in considerazione con la massima cura, tenendo conto sia dei costi che delle esigenze e dei progetti personali.

Perché non comprare la macchina

Per esempio, chi ha in programma di costruire una famiglia e avere più bambini non può pensare di ricorrere alle vetture di piccole dimensioni tipiche del car sharing: in questo caso conviene fare riferimento al leasing o a una vettura in affitto. Rinunciare alla proprietà di un veicolo, in ogni caso, può comportare un risparmio molto significativo; a patto, però, che l’alternativa all’acquisto venga individuata con attenzione, perché solo così si avrà la possibilità di trovare il compromesso perfetto tra spese ottimizzate, praticità e comodità.

Il leasing

Il leasing, in particolare, è una delle strade che si possono percorrere se non si è disposti o nelle condizioni di poter comprare una macchina. Si tratta di una formula diversa da quella che caratterizza l’affitto, in quanto alla conclusione del contratto si ha la possibilità di comprare il veicolo che si è usato fino a quel momento. La flessibilità è la peculiarità più significativa di questa proposta. La formula full leasing permette ai clienti di optare per una soluzione che tiene conto anche della polizza assicurativa, della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria e del costo del bollo. Inoltre, si può decidere se pagare con rate ogni tre mesi o ogni sei mesi.

Il car sharing

Nel caso in cui non ci si voglia preoccupare dei costi che sono correlati all’acquisto di una macchina o all’affitto di un veicolo, si può valutare l’idea di puntare sul car sharing. Questa è una soluzione che fa della comodità il proprio punto di forza e che, al tempo stesso, è molto sostenibile. Sono tante le app fra cui è possibile scegliere, e soprattutto nelle grandi città la rete del car sharing è molto sviluppata. La soluzione è abbastanza conveniente dal punto di vista economico, con una tariffa al minuto: per esempio 24 centesimi al minuto per Car2Go. È compresa la spesa per il carburante, e ovviamente non ci si deve preoccupare dell’assicurazione. A Milano, oltre a Car2Go, si può scegliere anche tra GuidaMi ed Enjoy.

Il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è una soluzione di grande affidabilità e che in Italia sta conoscendo una diffusione in costante aumento. Il risparmio, non solo di soldi ma anche di tempo, è davvero elevato. Il cliente non deve gestire alcuna pratica burocratica (per esempio l’immatricolazione) e non ha neppure l’onere di dover trovare una compagnia con la quale stipulare un contratto assicurativo. Ogni aspetto è incluso in un canone mensile unico; è escluso solo il costo per la benzina. È necessario tenere conto dei consumi di carburante, dunque, ma per il resto non si deve pensare a nient’altro. Il tempo è denaro, e mai come con il noleggio a lungo termine questo assunto diventa chiaro ed evidente. Un’auto in affitto è vantaggiosa per motivazioni di carattere economico, a maggior ragione per i più giovani che non si possono permettere, in molti casi, un veicolo di proprietà a meno di non ricevere un aiuto dai genitori.

Il noleggio a lungo termine senza anticipo di Movenzia