Aprire un pub: le idee, l’attrezzatura e come trovare clienti

Aprire un pub? Un progetto imprenditoriale che ancora oggi ha i suoi punti di forza: uno dei pochi luoghi dove il tempo rallenta, in cui si invita alla convivialità e a trascorrere dei momenti speciali insieme ai propri amici.

Ma per trasformare questo sogno in una realtà sostenibile e riconoscibile, servono visione, strumenti adeguati e un’identità chiara.

Non basta avere un’idea: bisogna anche saperla rendere concreta, vivibile e memorabile. E in questo percorso bisogna anche trovare i partner a cui affidarsi, come NovAlberghiera, che accompagna i futuri gestori di locali con un’offerta pensata per valorizzare ogni tipo di ambiente, dal più classico al più audace.

Idee per aprire un pub

Iniziamo da un punto che non possiamo rimandare: la scelta del concept è il cuore del progetto, perché è ciò che renderà il pub perfettamente riconoscibile. E oggi aprire un pub non significa solo servire birre artigianali o prodotti originali: serve proporre un’esperienza.

Le idee sono tante, e devono parlare alle persone giuste. Chi entrerà nel pub? Studenti universitari? Professionisti di ritorno dall’ufficio? Coppie in cerca di un luogo rilassato dove chiacchierare?

Ancora oggi i pub con ambientazione in stile britannica sono i più amati, con boiserie scure e bancone in ottone, ma non dimentichiamo l’atmosfera nordica, molto più di una tendenza: in questo caso i “must” sono legno chiaro e luci soffuse.

Qual è l’attrezzatura che serve?

Di pari passo con la scelta del concept, dell’idea che stuzzicherà la clientela, bisogna anche essere concreti e iniziare a occuparsi dell’attrezzatura.

Perché se il concept è il cuore, la cucina è l’anima del pub: deve essere funzionale, efficiente e sicura. Friggitrici, piastre, forni compatti, celle refrigerate non possono mancare, e poi c’è il banco bar, dove vengono serviti i clienti, soprattutto coloro che si fermano per uno spuntino al volo.

Servono accessori ben studiati, superfici facili da pulire, e strumenti professionali per la preparazione e il servizio dei drink. A questo punto non ci rimane che valutare soluzioni professionali per ogni esigenza operativa, perché anche nei dettagli si fa la differenza, come il servizio di incisione laser che dà un tocco distintivo ai bicchieri.

Come trovare clienti?

Idee, attrezzatura… c’è tutto, ma serve anche un piano marketing! Il passo successivo è farsi trovare, riconoscere, ricordare. Serve costruire un’identità ben chiara, persino sui social.

Il passaparola non è mai tramontato, si è solo spostato su Instagram e su TikTok, dove però va amplificato: la comunicazione deve essere parte integrante del progetto.

In tal caso è importante lavorare su un’identità visiva ben definita, con logo, palette, stile fotografico per essere sempre riconoscibili, online e offline.

Più in generale, ricordiamo che i social rimangono il canale più immediato per raccontare l’atmosfera, il menu, gli eventi. Le promozioni coinvolgono fino a un certo punto: le persone sono alla ricerca di storie, di emozioni. Di esperienze.

Aprire un pub è di certo un’avventura: richiede preparazione, passione e scelte intelligenti. Ecco perché l’importante è che ogni tassello sia al suo posto: solo così da sogno può diventare un‘idea riuscita, un rifugio e un punto di riferimento per la propria futura clientela.