Il fascino senza tempo dei piani cucina in marmo: la scelta che arreda

Il marmo in cucina è uno di quei lussi senza tempo, simbolo di un’eleganza che si fa notare ma che non è mai invadente. Questo è un materiale nobile, apprezzato per la sua bellezza ma anche per la sua solidità, tanto che lo si trova nelle dimore più classiche, dal fascino rinascimentale, così come negli appartamenti di città più contemporanei e urban.

Un piano cucina in marmo è quel tocco di lusso e raffinatezza che non guasta mai, ma è anche una scelta funzionale. Questo si trasforma in un elemento che non solo arreda, ma che sa diventare il focus assoluto dello spazio più accogliente della casa.

Marmo in cucina: l’eleganza che arreda

Decidere di far realizzare un piano di marmo in cucina è, senza dubbio, la scelta migliore che si possa fare perché, qualsiasi sia lo stile della casa, si andrà a realizzare qualcosa di unico, che si sposa alla perfezione con qualsiasi ambiente.

Ogni lastra di marmo, però, è diversa dall’altra sotto diversi punti di vista. Si devono valutare le sfumature, le venature e i giochi di colore che si vengono a creare, così da trovare quella migliore per arredare la propria cucina con un tocco di classe.

Scegliere un piano in marmo per la propria cucina non si limita alla semplice scelta di questo materiale pregiato, ma si deve capire come inserirlo in modo equilibrato nell’ambiente. Che si tratti di marmo bianco di Carrara, che da sempre fa impazzire tutto il mondo, o di marmo in altre colorazioni, per rendere giustizia a questo materiale e per farlo nel migliore dei modi possibili, la soluzione da prediligere è quella di affidarsi a una consulenza di interior design come quella offerta da Matteo Gennari, che accompagna dalla scelta dei materiali fino alla produzione vera e propria.

Ciò permette di valorizzare il marmo, anche attraverso una serie di abbinamenti cromatici e materici ben studiati per l’ambiente, ma non solo. Affidarsi a questo tipo di servizio serve, soprattutto, a individuare la scelta migliore e più adatta sulla base dello stile della casa, oltre che a ottimizzare gli spazi nel migliore dei modi possibile. Si deve sempre ricordare che una cucina, prima di essere bella, deve anche essere comoda e confortevole.

Come prendersi cura di un piano di marmo per la cucina

Il marmo è un elemento di per sé forte e resistente, ma ciò non significa che non abbia bisogno di cure e di attenzioni specifiche, necessarie al fine di non rovinare il materiale e l’effetto finale della lavorazione.

La prima cosa da sapere è che si tratta di una roccia metamorfica, caratterizzata da un’elevata porosità. Questa è una delle caratteristiche principali del marmo e, a dirla tutta, è proprio ciò che contraddistingue questo materiale, che si presenta come vivo e vibrante.

La manutenzione del marmo, quindi, richiede una serie di accortezze che, seppur possano sembrare a primo acchito complesse da gestire, richiedono solo un po’ di organizzazione quotidiana.

Si devono applicare, ad esempio, dei trattamenti protettivi e questo è un passaggio da fare con una certa cadenza, magari sotto consiglio del produttore del marmo. Si tratta di uno step importantissimo, perché permette di creare quella barriera invisibile che riduce la capacità naturale del marmo di assorbire liquidi. Si sa che in una cucina vino, olio, caffè, possono essere i primi responsabili di macchie complesse da rimuovere.

Un’altra piccola attenzione da applicare è quella di fare attenzione agli alimenti acidi come limone, pomodoro, aceto e anche bibite gassate. Questi possono rovinare la superficie, andando a opacizzarla e creando antiestetiche macchie. Il consiglio è quello di pulire immediatamente il piano dai residui ed evitare di tagliare direttamente su di esso. Si dovrebbero sempre usare taglieri e sottopentola, perché il marmo resiste al calore, ma dopo un po’ si possono verificare microfratture o alterazioni di colore.

Importantissima è anche la pulizia quotidiana, che deve essere delicata ed effettuata con detergenti neutri e panni morbidi e non abrasivi.

Piccole, semplici regole che permetteranno a un piano in marmo di mantenere la sua bellezza negli anni. Il tocco in più per una cucina perfetta? Le cappe da cucina smart, che daranno quel tocco di modernità che andrà a bilanciare l’eleganza del marmo.