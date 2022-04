La soluzione migliore per la conversione da seriale a Ethernet

Sicuramente ti sarà capitato di sentir parlare di Ethernet quale standard che caratterizza le reti LAN fisiche e strutturali. Questa tecnologia nasce durante gli anni ’70 e viene impiegata ancora oggi come principale metodo di scambio di dati tra dispositivi.

Vantaggi dei moderni dispositivi di conversione

Il successo lo si deve alla sua affidabilità nonché al costo ridotto che, al netto delle prestazioni, è in grado di offrire per reti di tutte le dimensioni. Il principio su cui si fonda si caratterizza per una connettività tra pari, dove tutti i dispositivi sono in grado di ricevere tutti i dati che passano dal cavo assiale ma uno alla volta può trasmettere informazioni. Tutto ciò che circola via Ethernet prende il nome di frame, trama, dal momento che viene codificato in una sequenza di bit all’interno della quale è presente l’indirizzo di destinazione dei dati.

A cosa servono nello specifico?

Nelle reti si utilizzano spesso i convertitori da seriale ad Ethernet, un sistema elettronico in grado di convertire i pacchetti di dati ricevuti sulle reti TCP/IP in segnali di dati seriali e viceversa. Quindi il convertitore serve a reindirizzare un dispositivo seriale attraverso la rete in modo tale che venga eliminata la necessità di connetterlo fisicamente ad un computer. In questo modo non è necessario aggiungere una rete seriale di comunicazione aggiuntiva dato che la presenza del convertitore permette di fare affidamento alla struttura LAN pre-esistente

Il server seriale viene utilizzato principalmente per fornire comunicazione tra dispositivi seriali e computer. Questo avviene tramite le porte note come “COM” che sono in gradi di riconoscere i segnali inviati dal convertitore su Ethernet. Questo significa che attraverso un hardware RS-232 è possibile accedere a qualsiasi dispositivo seriale posizionato all’interno della rete Ethernet Lan. Inoltre consente di gestire una periferica COM remota su Internet qualora si utilizzi una VPN o DNS.

Perché scegliere questi dispositivi?

In altre parole l’utilizzo del server seriale ad Ethernet semplifica il lavoro in azienda dal momento che questo sistema può essere applicato in tantissimi sistemi come impianti di misurazione commerciali, impianti tecnologici, impianti di comunicazione a IP e molto altro ancora.

Per la scelta del server suggeriamo di optare per dispositivi di qualità come Moxa NPort 5110, appositamente progettati per rendere in dispositivi seriali di tipo network-ready in tempi rapidi. Grazie alle ridotte dimensioni sono ideali per collegare ad una rete LAN Ethernet basata su IP tanti dispositivi come le carte e i terminali di pagamento. Per queste ragioni si rivelano la soluzione ideale per fornire al software un accesso rapido e diretto a dispositivi seriali in qualsiasi punto della rete.

L’utilizzo di server di dispositivi seriali per connettere dispositivi a Ethernet, oggi giorno, è la soluzione più diffusa dal momento che i clienti si aspettano qualità e immediatezza al costo più conveniente. Ecco perché non è difficile trovare soluzioni ottimali dal punto di vista del costo e dell’efficienza ma solo dopo aver consultato un esperto tecnico e valutato le migliori opzioni disponibili.