Migliori giochi da tavolo 2022: online gratis, per bambini, adulti, fai da te, fantasy, di strategia

Uno dei modi più belli per passare una serata in compagnia e per divertirsi in maniera alternativa è sicuramente quello di rilassarsi davanti a un buon gioco da tavolo. In circolazione ce ne sono davvero moltissimi e delle tipologie più svariate, adatte a qualsiasi livello di giocatore. In questo articolo vedremo i migliori del 2022 suddivisi per categorie: i migliori di sempre, quelli online, per bambini, per adulti, fai da te, fantasy e di strategia.

Migliori giochi da tavolo di sempre

Se è vero che ogni anno vengono immessi sul mercato centinaia di nuovi giochi da tavolo è pur vero che i grandi classici sono sempre i più apprezzati e quelli che registrano record assoluti di vendita. I grandi classici, infatti, mettono sempre tutti d’accordo, forse perché sono stati gli antesignani dei giochi da tavolo e ad essi siamo un po’ tutti affezionati. Ecco i migliori di sempre.

Monopoly

Il gioco da tavolo per antonomasia, Monopoly è un classico intramontabile del settore. Il gioco di contrattazione più famoso del mondo deve il suo successo alla capacità di adattarsi a qualsiasi tipo e livello di giocatore. Inoltre è anche un ottimo gioco per i bambini (+8) perché oltre ad essere un gioco di strategia è anche educativo. Lo scopo finale del gioco è quello di diventare monopolista, acquistando più terreni e immobili possibili, mandando gli avversari in bancarotta. In sostanza, vince chi riesce ad amministrare meglio le proprie finanze. Monopoly nel tempo è diventato talmente famoso da essere uno dei giochi con più versioni al mondo, alcune delle quali ispirate anche a seriet tv e film, per citare alcuni esempi: Monopoly – Trono di Spade; Monopoly – Jurassic Park; Monopoly – Millionaire; Monopoly – In viaggio per il mondo.

Taboo

Il gioco dove le parole sono vietate. Si tratta di un gioco collaborativo, dove conta moltissimo l’affinità e l’intuizione di squadra. Lo scopo del gioco è suggerire una parola al proprio compagno di squadra senza utilizzare le 5 parole “taboo” che di solito sono quelle che useremmo per spiegare quel termine. Vince chi riesce a indovinare più parole. Il divertimento è davvero assicurato!

Risiko

Stiamo parlando del gioco di strategia per eccellenza che è diventato un vero cult in tutto il mondo. Il gioco è davvero molto semplice e consiste nel conquistare più nazioni possibili, servendosi di un vero e proprio esercito in assetto di guerra. Anche in questo caso esistono davvero numerose versioni, come: SPQRisiko; Futurisiko; ecc.

Cluedo

Uno dei giochi più famosi di sempre e particolarmente amato dagli appassionati del giallo. Lo scopo è arrivare a svelare per primo l’identità dell’assassino che ha commesso l’efferato delitto! I giocatori possono immedesimarsi nei panni di un vero detective ponendo domande agli altri giocatori, analizzando gli indizi e rintracciando le prove. Si tratta di un gioco più adatto agli adulti che ai bambini e pensato apposta per chi ama i dettagli e l’analisi delle situazioni.

Scarabeo

Questo gioco è diventato il sinonimo di ogni “gioco delle parole in scatola”, forse perché è stato il primo in assoluto. Stiamo parlando di un vero e proprio evergreen: i giocatori devono infatti comporre parole di senso compiuto sfruttando gli incroci con le altre lettere del tabellone e i jolly speciali. Naturalmente vince chi conosce più parole e chi riesce a sfruttare meglio le combinazioni di consonanti e vocali.

Migliori giochi da tavola online gratis del 2022

Con l’avanzare della tecnologia, molti giochi da tavolo si sono poi trasferiti anche online. Pertanto i più appassionati potranno giocare anche online ai propri giochi preferiti. Ecco i migliori giochi da tavolo online del 2022.

Uno

La versione online del gioco di carte più famoso di sempre è diventata un vero e proprio cult per tutti gli amanti del settore. Il gioco online si trova sui siti di settore, dove però si trova, di solito la versione base, mentre per chi desidera un’esperienza di gioco più ampia può acquistare il gioco direttamente dagli store online, quali: PlayStation e XBox. Sui dispositivi mobili, invece, il gioco è disponibile in versione Free to Play.

Pictionary

Nato come gioco da tavolo, in breve tempo è sbarcato anche online, conquistando un ottimo riscontro di gradimento. Si tratta di un gioco collaborativo semplice quanto divertente: consiste infatti nell’indovinare la parola che viene disegnata. Il divertimento è assicurato perché alcune parole sono davvero complicate e quindi occorre essere davvero creativi per far sì che l’altro possa indovinare la parola. Infine, sulla piattaforma skribble.io si trovano interessanti espansioni del gioco.

Carcassonne

Si tratta della versione online del famoso gioco da tavolo. Durante il gioco i giocatori dovranno posizionare le loro tessere e riempire la campagna intorno alla città fortificata. Chi effettua i posizionamenti più strategici e migliori vincerà. Non occorre scaricare il gioco, ma si può giocare direttamente dal browser con centinaia di giocatori da tutto il mondo.

Dungeon and Dragons

Per gli appassionati dei giochi di ruolo che non possono fare a meno di giocare ogni qualvolta sia possibile, esiste la versione online di Dungeon and Dragons. La versione online del gioco fantasy più famoso del mondo è praticamente identica alla versione da tavolo. Anche qui c’è un master che dirige il gioco e la sorte viene decisa dai dadi. Da provare anche la versione Dungeon and Dragons: Dark Alliance… non ve ne pentirete!

Risiko online

Per i giocatori più incalliti suggeriamo la versione online del gioco di strategia più famoso del mondo. Attraverso la versione web, i giocatori potranno avere la possibilità di confrontarsi con i giocatori di tutto il mondo, in una battaglia senza esclusione di colpi. La versione online di risiko è disponibile direttamente sul sito web ufficiale del gioco.

Migliori giochi da tavolo per bambini 2022

I giochi da tavolo sono dei passatempo perfetti anche per i più piccoli. Inoltre un buon gioco da tavolo è un momento ludico consigliato anche da esperti pedagogisti. I migliori giochi da tavolo per bambini del 2022 sono:

Monopoly Junior

La versione adatta ai più piccoli del gioco di contrattazione. L’idea di base è la solita: monopolizzare più proprietà possibile, ma la veste grafica è pensata per essere attrattiva per i più piccoli; cambiano inoltre i nomi dei luoghi e le pedine di gioco, che sono davvero tenere e simpatiche. Da provare anche le versioni del gioco a tema Disney, come Monopoly Frozen.

L’allegro Chirurgo

Chi non ha mai giocato a questo gioco? Si tratta di un gioco davvero divertente dove i bambini potranno divertirsi a posizionare correttamente le parti del corpo su un finto paziente. La difficoltà è rappresentata dal fatto che le parti vanno posizionate esattamente all’interno degli spazi vuoti, senza mai toccare i bordi, pena l’accensione di una spia, che poi altro non è che il naso rosso del paziente! Un gioco davvero divertente e anche educativo.

Soqquadro

Un party game adatto a tutta la famiglia, pensato appositamente per far giocare insieme bambini e adulti. Ogni giocatore pesca una carta e dovrà effettuare una vera e propria caccia al tesoro all’interno delle figure rappresentate nel tabellone. Vince chi riesce a fare gli abbinamenti possibili e a far avanzare la propria pedina fino in fondo al tabellone.

Dixit

Un gioco che scatena letteralmente la fantasia: i giocatori devono associare una carta del loro mazzo a quella del master il quale, a sua volta, associa alla sua carta una frase o un verso o una parola che sia d’ispirazione. Il gioco non solo stimola la fantasia ma è anche un vero piacere per gli occhi: le carte infatti sono decorate con disegni davvero bellissimi e… onirici!

Indovina Chi

Un gioco al quale bisogna giocare solamente in due e lo scopo finale è quello di indovinare il personaggio posseduto dall’avversario, attraverso domande incrociate volte ad escludere mano a mano più personaggi possibili fino a indovinare quello rimanente. Un gioco davvero molto semplice che continua ad essere un cult da tanti, tanti anni.

Migliori giochi da tavola per adulti 2022

Per gli adulti, invece, segnaliamo i seguenti giochi da tavolo.

Bang

Un party game ambientato nel vecchio west dove i giocatori impersonano un ruolo e hanno a disposizione diverse carte per muovere il gioco. Tra bluff, colpi di bang e boccali di birra i giocatori si sfideranno cercando di conquistare il dominio della città. Chi vincerà tra fuorilegge, sceriffo e rinnegati?

Pandemic

Un gioco di grande successo dove i giocatori sono tutti alleati contro un unico avversario: il gioco stesso! L’obiettivo è quello di scongiurare un’epidemia globale. Un gioco quanto mai attuale…

Alta tensione

Un gioco adatto agli adulti e appassionati di temi economici. ogni giocatore è in possesso di una compagnia elettrica e di svariate centrali energetiche. Adottando la strategia migliore si conquisterà il dominio dell’impero sottostante.

Ticket to ride

Un gioco che ha letteralmente spopolato negli ultimi anni e che consiste nell’attraversare tutta l’Europa per mezzo di una linea ferroviaria. Vince chi riesce a completare tutta la linea con le proprie pedine. Il gioco è disponibile anche in tantissime versioni: Ticket to Ride Italia; Ticket To Ride New York; Ticket to Ride Londra; ecc.

Zombicide Black Plague

Il gioco horror, frutto di una campagna di finanziamento privata, è diventato in breve tempo uno dei giochi più famosi degli ultimi anni. Come suggerisce il nome i giocatori dovranno lottare per la loro sopravvivenza messa in pericolo da temibili ed efferati zombie. Un classico intramontabile!

Giochi da tavolo fai da te gratis: i migliori

Ultimamente, poi, stanno spopolando tantissimo anche i giochi fai da te, cioè quei giochi che non sono già precostituiti e confezionati, ma che devono essere realizzati direttamente dai giocatori, scaricando il materiale da internet e poi stampandolo. Ecco i migliori.

Carte contro l’umanità

Un party game che sfrutta il sarcasmo e l’ironia pungente degli stessi giocatori che dovranno creare frasi, pensieri e freddure abbinando le carte casualmente. Vince chi riesce a fare i migliori (e sarcastici) abbinamenti. Il gioco è scaricabile online con licenza Creative Common.

Nomi Cose Città

Un passatempo perfetto e davvero poco dispendioso. Non occorre necessariamente stampare i modelli da internet ma è possibile procurarsi pochi strumenti (carta e penna) e cominciare a giocare. Si sceglie una lettera e cinque categorie e in poco tempo si dovrà cercare una parola per ogni categoria che inizi con quella lettera specifica.

Battaglia navale

Esistono davvero migliaia di versioni di questo gioco, ma il suo straordinario successo è dato anche dalla possibilità di stampare il gioco, scaricando dei modelli pdf direttamente da internet. In rete se ne trovano davvero moltissimi. Le regole poi sono davvero troppo ovvie per essere ricordate; l’unico imperativo che ricordiamo è: affondare il nemico!

Migliori giochi da tavola fantasy 2022

Sul versante fantasy, scegliere i migliori giochi da tavolo è davvero difficile, tuttavia, stando alle recensioni e alle opinioni degli esperti di settore, i migliori del 2022 sono i seguenti.

Sword and Sorcery

In un mondo sopraffatto dal male, gli eroi sono stati chiamati a combattere per riportare la pace. I giocatori impersonano proprio questi leggendari eroi che dovranno distruggere il male a suon di incantesimi, armi leggendarie e con un pizzico di buona sorte. La principale caratteristica del gioco è che gli eroi che muoiono, possono risorgere attraverso specifiche regole, mantenendo così incollati al gioco tutti i partecipanti.

Mansions of Madness

Il gioco si ispira alle avventure di Lovecraft e per questo è uno dei giochi più famosi dell’universo lovecraftiano. I giocatori verranno catapultati in un universo misterioso quanto avvincente, all’interno del quale dovranno risolvere enigmi, lottare contro i mostri e raccogliere armi e informazioni utili alla risoluzione del gioco. Il gioco dispone di un’app dove potrete scaricare la colonna sonora da lasciare in sottofondo durante le vostre partite.

Defenders of the Realm

Uno dei giochi più riusciti del 2022. I giocatori fanno parte di un esercito chiamato a difendere i confini di un regno immaginario popolato da creature care all’immaginario fantasy come nani, draghi e stregoni.

Migliori giochi da tavolo di strategia 2022

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori giochi del 2022 con un’altra categoria di gioco quella a cui appartengono i giochi di strategia.

Ghenos Game Scythe

In assoluto, secondo le recensioni, il miglior gioco di strategia del 2022.

Il tema del gioco è lo scontro tra 5 civiltà differenti e nemiche che si contendono la supremazia del territorio. Ogni giocatore avrà la possibilità di accumulare risorse utili a intraprendere la propria battaglia e vincere sui nemici, conquistando così il dominio assoluto.

Catan

In questo gioco avvincente i giocatori avranno la possibilità di impersonare i primi abitanti di questa isola immaginaria: Catan. i giocatori dovranno costruire case, strade e insediamenti, barattando le risorse con quelle degli altri giocatori. Vincerà chi riuscirà a insediarsi su tutto il territorio, ottenendo il controllo totale dell’isola. Il baratto e la negoziazione sono quindi alla base di questo gioco, perciò dovrete essere il più possibile convincenti!

Wonders

Il gioco si svolge su tre epoche differenti. Per ognuna delle epoche occorrerà giocare con un mazzo di carte specifico. Al termine di ogni epoca vengono contati i punteggi e vincerà chi avrà fatto prosperare al meglio la propria civiltà. La strategia, quindi, è davvero tutto!