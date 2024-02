Animali domestici che non puzzano e non sporcano la casa: i consigli per i più “schizzinosi”

Molti amanti degli animali sono spesso indecisi riguardo all’adozione di un animale domestico a causa delle preoccupazioni legate alla pulizia della casa e ai potenziali odori sgradevoli. Tuttavia, esistono numerose opzioni ideali per coloro che sono più ‘schizzinosi’ riguardo proprio alla pulizia e all’odore in casa. Vediamo quali sono gli animali che possono più facilmente adattarsi ad uno stile di vita pulito grazie alle loro caratteristiche.

Animali domestici ipoallergenici e poco (mal) odorosi

Per coloro che soffrono di allergie o che sono particolarmente sensibili agli odori, gli animali domestici ipoallergenici e poco odorosi possono essere la scelta migliore. Tra questi, i gatti e i cani di alcune razze sono noti per produrre una quantità minore di peli e secrezioni, riducendo così il rischio di allergie e mantenendo un ambiente domestico più pulito. Ad esempio, alcune razze di gatti come il gatto Sphynx, il gatto Devon Rex e il gatto Siberiano sono considerate ipoallergeniche poiché producono meno sostanze che possono causare reazioni allergiche. Allo stesso modo, alcune razze di cani come il Barboncino, il Bichon Frisé e il Bassotto sono apprezzate per il loro pelo ipoallergenico e la loro tendenza a produrre meno odori corporei.

Non solo gatti e cani, esistono altre opzioni di animali domestici poco odorosi, come i conigli e i criceti. Questi piccoli animali richiedono spazi contenuti e sono solitamente facili da addestrare a usare una lettiera o una gabbia apposita, riducendo così il disordine e gli odori indesiderati. Inoltre, anche i rettili come i gechi e le tartarughe possono essere scelte ideali per coloro che desiderano un animale domestico silenzioso, poco odoroso e facile da gestire. Queste specie richiedono però un ambiente terrario adeguato e una dieta equilibrata, ma possono vivere tranquillamente in casa senza causare disturbi o sporcare l’ambiente circostante.

Certamente però per mantenere la casa pulita e fresca con questi animali domestici, è importante adottare in primis alcune pratiche di igiene quotidiana. Ad esempio, è consigliabile pulire regolarmente la lettiera dei gatti o la gabbia dei criceti, sostituendo il materiale utilizzato e disinfettando le superfici interessate. Inoltre, è importante fornire una dieta equilibrata e pulire regolarmente l’area in cui gli animali domestici trascorrono più tempo, riducendo così il rischio di odori sgradevoli.

Animali domestici esotici e insoliti che non sporcano la casa

Per coloro che cercano una soluzione alternativa e originale, esistono anche animali domestici esotici e insoliti che possono essere considerati ideali per chi è particolarmente ‘schizzinoso’ riguardo alla pulizia della casa. Tra questi, i pesci tropicali e gli uccelli da compagnia sono popolari per la loro bellezza e la loro facilità di gestione. I pesci tropicali, per esempio, possono essere ospitati in un acquario e richiedono solo una manutenzione periodica dell’acqua e dell’ambiente circostante. Gli uccelli da compagnia, come i pappagalli e i canarini, possono essere addestrati a vivere in una gabbia e offrono compagnia e intrattenimento senza la necessità di una pulizia frequente.

Altri animali domestici esotici sono i piccoli mammiferi come i porcellini d’India e i furetti. Questi animali possono essere addestrati a utilizzare una lettiera e sono generalmente puliti e poco odorosi se mantenuti in un ambiente adeguato. Inoltre, alcune specie di insetti e invertebrati, come i grilli e i ragni, possono essere considerate animali domestici insoliti ma affascinanti per coloro che cercano una soluzione poco convenzionale. Questi animali richiedono spazi ridotti e non producono odori sgradevoli, offrendo una nuova prospettiva sull’esperienza di avere un animale domestico.

Per garantire che questi animali domestici esotici e insoliti non influiscano negativamente sulla pulizia della casa, è importante adottare pratiche di gestione e manutenzione specifiche per ciascuna specie. Ad esempio, è essenziale fornire un ambiente adatto alle esigenze di ciascun animale domestico, assicurandosi che la gabbia, l’acquario o il terrario siano puliti e ben mantenuti. Inoltre, è importante consultare un veterinario esperto per garantire che gli animali stessi vengano mantenuti con una dieta equilibrata e gli vengano fornite le cure necessarie per mantenere la loro salute e il loro benessere.



In conclusione, ci sono molte opzioni di animali domestici che possono essere considerate ideali per coloro che sono più ‘schizzinosi’ riguardo alla pulizia e all’odore in casa. Dai gatti e ai cani ipoallergenici ai pesci tropicali e agli animali domestici esotici, esiste un’ampia varietà di scelte che possono portare gioia e compagnia senza compromettere la pulizia dell’ambiente domestico. Con le giuste pratiche di gestione e manutenzione, è possibile mantenere un ambiente domestico pulito e fresco, godendo al contempo della compagnia di un amico a quattro zampe o di un animale domestico esotico.