Quali sono i 10 cani più facili da addestrare e gestire?

In Italia sempre più persone decidono di adottare un animale da compagnia. Nello specifico, secondo le ultime stime dell’Anagrafe Animali d’Affezione, in Italia sono quasi 14 milioni le persone che hanno un cane provvisto di microchip.

L’importanza dell’addestramento

L’addestramento dei nostri compagni di vita, è un aspetto molto importante e da non sottovalutare. L’educazione dei cani, sin da cuccioli, garantirà sia all’animale stesso che al padrone, non solo una migliore gestione del rapporto ma anche una migliore collaborazione e convivenza nello stesso ambiente domestico. Gli animali, infatti, non capendo il linguaggio umano devono essere educati a seguire una serie di comandi che possono facilitare la comprensione degli ordini impartiti.

Ovviamente esistono diverse tipologie di addestramento anche in base alla situazione familiare all’interno della quale il nostro amico a quattro zampe si troverà. In base alle proprie esigenze, infatti, ci sono padroni che scelgono una forma di addestramento di base, tramite l’insegnamento di comandi semplici come terra, cuccia, zampa, lascia o resta. Altri invece scelgono un tipo di addestramento avanzato, come nel caso di cani che partecipano a delle importanti competizioni. In questo caso è necessario che il rapporto tra il cane e il padrone sia talmente forte da far rimanere l’animale concentrato sugli ordini del padrone e far sì che non si distragga a causa dei numerosi stimoli dell’ambiente circostante.

Ovviamente, sono numerose le tecniche che gli addestratori possono utilizzare per approcciarsi all’educazione di un cane ma il fil rouge che le unisce è la mancanza di violenza e punizioni e la forte presenza della motivazione. Come accennato, quindi, sono molte le tecniche di addestramento che un educatore può utilizzare, partendo dalle più semplici fino ad arrivare alle più complesse come il Capturing, utilizzata nell’insegnamento dei comandi semplici che consiste nel premiare l’animale una volta mostrato il comportamento richiesto; lo Shaping (il modellaggio) formato da una serie di premi che vengono riconosciuti all’animale quando il suo comportamento si avvicina gradualmente passo dopo passo a quello corretto; l’Imitazione è un processo che prevede che l’animale si ritrovi a guardare il comportamento che vogliamo insegnargli, proprio come loro fanno in natura quando devono insegnare le regole basilari ai propri cuccioli; infine, tra le tecniche più complesse troviamo il Concatenamento e il Concatenamento al contrario, ovvero una serie di azioni che vengono insegnate al cane singolarmente, proprio come gli anelli di una catena, per poi essere unite tutte insieme o al contrario.

Da questa panoramica capiamo quindi come siano numerosi i processi che entrano in gioco quando parliamo di educazione di un cane. Da non sottovalutare è anche l’aspetto psicologico proprio della razza della quale l’educatore si occuperà. Ci sono, infatti, moltissime razze canine ognuna con un carattere di natura più o meno forte. Vediamo quali sono le 10 razze di cane più facili da addestrare.

Educazione: le 10 razze di cani più facili da gestire

In prima posizione tra le razze canine più facili da addestrare troviamo il Border Collie.

Una razza di origine scozzese con una personalità vivace, ingegnosa e affettuosa. Le loro capacità di apprendimento sono incredibili, basti pensare che è stata anche decretata la razza canina più intelligente al mondo. Uno studio fondato sulle ricerche dello psicologo canino Stanley Coren condotto su una grande quantità di razze, infatti, ègiunto alla conclusione sopracitata.

Subito dopo i Border Collie troviamo i Barboncini, una razza le cui origini sono contese tra la Francia, l’Italia e la Germania. Il loro carattere li porta ad adattarsi molto bene alla convivenza con gli umani perché detestano la solitudine e amano stare in compagnia con il loro carattere giocoso, socievole e fedele. Proprio per questo, sono facili da addestrare pur di compiacere il loro padrone.

In terza posizione troviamo il Pastore Tedesco, con il suo portamento signorile e posato. Da sempre siamo abituati a vederla come la razza canina più utilizzata anche dalle forze dell’ordine. Questo proprio perché il loro carattere da lavoratore instancabile, leale e fedele ne rende facile l’addestramento.

Successivamente troviamo il Golden Retriever. Una razza amichevole, ubbidiente e molto intelligente. Per il loro carattere docile sono anche molto adatti alla convivenza con i bambini. Grazie anche ad un aspetto molto equilibrato del loro carattere sono cani facili da addestrare.

A metà classifica troviamo il Dobermann. Solo nominandolo molte persone potrebbero pensare il contrario, ma questi cani sono astuti, molto fedeli e pacifici. Proprio grazie a questi aspetti apprendono molto facilmente gli insegnamento dati e riescono a socializzare in tutta tranquillità sia con gli umani che con gli altri cani.

Al sesto posto in classifica troviamo un’altra razza che solitamente, esattamente come il Doberman, potrebbe far pensare che non sia così facile da gestire, ovvero il Rottweiler. Senz’altro famosi per la loro testardaggine, sono dotati di un’intelligenza sopraffina e una volta imparati i comandi impartiti non li dimenticano più. Anche questa razza ama molto i bambini, è molto affettuosa e docile.

Subito dopo troviamo il Papillon, un cane piccolo ma molto astuto e intelligente con un carattere energico e attivo. Anche questa viene considerata una delle razze di cani più intelligenti al mondo e per lo stesso motivo ne è facile l’educazione.

All’ottavo posto di classifica il Cane da Pastore Australiano. Sono cani che amano l’aria aperta e a cui non piace trascorrere troppo tempo in casa a causa della grande quantità di energia a cui devono dare sfogo. Sono molto agili e intelligenti e amano spendere il tempo con i loro proprietari.

In penultima posizione troviamo il Labrador Retriever , una razza molto affettuosa e generosa. Sono molto pazienti e intelligenti e non faranno fatica ad apprendere tutti i comandi imposti.

All’ultimo posto troviamo l’Australian Cattle Dog, anche in questo caso si tratta di una razza canina molto ubbidiente, docile e facile da addestrare.

Insomma, tra tutte le razze canine esistenti c’è l’imbarazzo della scelta per chi volesse scegliere un amico a quattro zampe. Non resta che cercare, tramite le caratteristiche comportamentali, quello più affine ad ognuno, ricordandoci sempre che è sempre meglio adottare e regalare una vita migliore a un cucciolo sfortunato.