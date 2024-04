Case vacanze economiche a Roma in centro città: le migliori scelte

Roma è una delle città più affascinanti al mondo, ricca di storia, cultura e arte. Visitare la capitale italiana è un’esperienza indimenticabile, ma trovare alloggio nel cuore della città può risultare molto costoso e talvolta faticoso in base al periodo. Tuttavia, ci sono molte opzioni di case vacanze economiche disponibili nel centro di Roma che consentono di godersi appieno tutto ciò che questa città ha da offrire senza svuotare il portafoglio. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori scelte per case vacanze economiche nel centro di Roma, offrendo suggerimenti utili per un soggiorno indimenticabile senza spendere una fortuna.

La movida e la tradizione: Trastevere

Se sognate di vivere la vera dolce vita romana senza spendere una fortuna, allora potreste considerare di prenotare una casa vacanza nel quartiere di Trastevere. Questo pittoresco quartiere medievale è situato sulle sponde del fiume Tevere e offre un’atmosfera vivace e autentica, con le sue strade lastricate, i ristoranti accoglienti e le piazze animate. Un luogo perfetto per chi desidera essere nelle vicinanze del centro storico e godersi anche la vita notturna della capitale. I vicoletti di Trastevere, infatti, sono costellati da una serie di locali come bar, chioschi e ristoranti pronti a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.



Molte case vacanze nel quartiere di Trastevere offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e si trovano a breve distanza a piedi da molte delle principali attrazioni di Roma, come Piazza Navona, il Pantheon e il Vaticano. Potrete immergervi nella cultura locale passeggiando per le strade strette e tortuose di Trastevere, scoprendo i suoi caffè tradizionali, le trattorie autentiche e i mercati vivaci.

Uno dei principali vantaggi di soggiornare in quartiere come Trastevere, è la sua posizione strategica, che vi permette di esplorare facilmente il resto della città. Con una breve passeggiata attraverso il pittoresco quartiere di Trastevere, potrete attraversare il fiume Tevere e raggiungere il centro storico di Roma, con le sue strade affollate, i monumenti antichi e le boutique di lusso.

I tesori del centro storico: i quartieri di Monti e Celio

Se siete alla ricerca di un’esperienza più intima e autentica nel centro storico di Roma, allora potreste considerare di prenotare una casa vacanza in uno dei quartieri meno turistici ma altrettanto affascinanti, come Monti o Celio. Questi quartieri pittoreschi sono noti per le loro strade acciottolate, i vicoli tranquilli e le affascinanti piazze, che offrono, rispetto ad un quartiere come Trastevere, un rifugio tranquillo dal trambusto della città.

Anche in questi quartieri, le case vacanze offrono spesso un ottimo rapporto qualità-prezzo. Potrete esplorare le strade strette e tortuose di Monti, scoprendo le sue boutique alla moda, le gallerie d’arte indipendenti e i caffè accoglienti, oppure passeggiare lungo le antiche mura di Celio, ammirando i suoi siti archeologici e i suoi giardini tranquilli.

Senza dubbio, uno degli aspetti migliori di soggiornare in questi quartieri meno turistici è la possibilità di vivere come un locale, immergendovi nella vita quotidiana dei romani e scoprendo i loro luoghi preferiti. Potrete gustare autentici piatti italiani nei ristoranti di quartiere, fare acquisti nei mercati locali e partecipare alle feste e agli eventi organizzati dai residenti del posto.

Case vacanze economiche a Roma in centro città: i costi

E’ sufficiente effettuare un’analisi dei quartieri finora citati e cercare su uno dei più famosi motori di ricerca per alloggi in città, per trovare sistemazioni nel cuore di Roma a prezzi ragionevoli. Consultando infatti il sito di airbnb.it e cercando ‘’Trastevere, Roma’’ è possibile trovare ad esempio ‘’Your Little house in Trastevere’’, un alloggio per due ospiti con una camera da letto e un bagno situato in Vicolo dei Panieri, un suggestivo e tipico vicoletto di Trastevere. Il prezzo è di €76 a notte raggiungendo un totale di €506 per 5 notti, includendo anche le spese di pulizia dell’alloggio e le tasse trattenute dal sito.

Un’altra alternativa situata in Trastevere, leggermente più costosa delle precedente è ‘’Trastevere Studio Apartment’’, un monolocale nel cuore del quartiere con un costo di €119 a notte, per un totale di €625 per 5 notti incluse anche le tasse.

Spostandoci invece negli altri quartieri elencati in precedenza, nel quartiere Monti troviamo ‘’Residenza Giulia al Colosseo’’, un monolocale con un letto matrimoniale con un costo di €87 a notte raggiungendo il totale di €558 per 5 notti, includendo anche le spese di pulizia dell’alloggio e le tasse.

In conclusione, prenotare una casa vacanza economica nel centro di Roma è un’ottima opzione per coloro che desiderano esplorare la città senza spendere una fortuna. Abbiamo visto come sia possibile trovare una vasta gamma di opzioni disponibili, dai quartieri vivaci e alla moda come Trastevere ai quartieri storici e meno turistici come Monti e Celio, c’è qualcosa per tutti i gusti e i budget. Non resta quindi ai più curiosi che prenotare la propria vacanza in città per godersi tutte le bellezze che questa ha da offrire.