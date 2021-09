I buoni motivi per noleggiare un’auto ed evitare di comprarla

La formula del noleggio auto a lungo termine si è fatta sempre più strada soprattutto negli ultimi anni, andando in molti casi a sostituire letteralmente l’acquisto della vettura (operazione che richiede peraltro di movimentare un capitale ingente). Optando per il noleggio a lungo termine – in genere il range temporale va dai 24 ai 60 mesi – si può avere la disponibilità totale del mezzo, anche senza divenirne mai proprietari. Diversamente da quanto accade pagando le rate mensili per sostenere l’acquisto – un percorso al termine del quale si diventa proprietari della macchina – il pagamento del canone pattuito in sede di accordo di noleggio garantisce tutta una serie di servizi accessori. Alla fine del contratto, però, l’auto torna alla società di noleggio e l’automobilista – che non ne è mai diventato proprietario – può procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo, mettendosi così alla guida di un mezzo all’ultimo grido, personalizzato in fatto di motorizzazione ed equipaggiamento, magari appena arrivato in autosalone.

Le spese iniziali, l’arco temporale di riferimento e il canone mensile

Noleggiare a lungo termine una macchina vuol dire evitare di esporsi a esborsi ingenti di capitale all’inizio oppure di scongiurare costosi riscatti finali, potendosi assicurare molti servizi compresi all’interno del canone. E dunque, cosa conviene fare: acquistare o noleggiare? Per prima cosa bisogna mettere a fuoco un elemento molto importante, ovvero l’arco temporale in cui si ha intenzione di possedere una certa macchina. Chi ama cambiare frequentemente il proprio mezzo di trasporto potrà senza dubbio stipulare un accordo di noleggio di durata fino a 36 mesi: in tal caso la formula si rivelerà estremamente conveniente per l’automobilista. Se invece il periodo temporale dovesse risultare molto più lungo, sarebbe ancora conveniente procedere con l’acquisto per via dell’ammortamento delle spese iniziali. Anche le modalità di spesa differiscono molto: chi sceglie il noleggio si troverà infatti a pagare un semplice canone, che comprenderà una serie di voci che invece con l’acquisto dovrebbero essere tenute separatamente in considerazione. Il riferimento è in particolare alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al pagamento della polizza RC auto e alla sostituzione delle gomme in base alla stagionalità (treno estivo e invernale o quattro stagioni). Tutto questo senza dimenticare il soccorso stradale e l’assegnazione in caso di necessità di una vettura sostitutiva così come anche il pagamento del bollo auto. Burocrazia e scartoffie amministrative restano insomma al palo, consentendo di mettersi alla guida per viaggi di lavoro o di piacere, senza troppi pensieri. Restano ovviamente a carico dell’automobilista – sia nel caso del noleggio che in quello dell’acquisto – il rifornimento di carburante così come il pagamento per la sosta, il pedaggio autostradale e le spese per il ricovero in sicurezza della vettura.

Il noleggio a lungo termine con o senza anticipo iniziale

Molto spesso la formula del noleggio auto a lungo termine viene scelta da imprese e professionisti che utilizzano i mezzi a quattro ruote per viaggi e trasferte di lavoro. Anche se non bisogna dimenticare come negli ultimi tempi si sia registrato un vero e proprio boom di consensi da parte degli utenti privati, i quali amino cambiare frequentemente vettura e stile di guida beneficiando di servizi accessori ed equipaggiamento sempre all’avanguardia. Sarà utile precisare come tra gli aspetti di maggiore interesse per i cittadini vi sia anche la certezza della spesa: prendendo in esame Telepass (marchio importante per chi è abituato a circolare in autostrada e non solo), il canone mensile è fisso e al momento della sottoscrizione del contratto si potrà scegliere il noleggio a lungo termine con e senza anticipo di Telepass. Versare un anticipo al momento della firma sarà utile nel caso in cui si voglia abbassare l’importo della rata mensile, altrimenti si potrà comunque scegliere di ripartire il costo complessivo spalmandolo in toto. L’anticipo, insomma, non è affatto obbligatorio e il suo ammontare può eventualmente dipendere da una serie di fattori diversi. Quali? In primis la durata del contratto di noleggio, il chilometraggio previsto e i servizi extra compresi così come anche la scelta dell’automobile (valore commerciale del mezzo e costo del noleggio a lungo termine incidono sulla valutazione della quota relativa al versamento di un anticipo).

Comprare una macchina conviene in genere a chi abbia necessità di utilizzare un mezzo in piena e immediata disponibilità, punti a mantenerlo per molti anni e abbia l’intenzione di occuparsi in prima persona di tutto ciò che riguarda la manutenzione e l’assicurazione così come delle molte altre spese che lo riguarderanno. Il veicolo, non essendoci vincoli come nel caso della società di noleggio, potrà essere venduto tranquillamente di iniziativa propria.

Una soluzione per la mobilità alternativa e virtuosa

Quella offerta dal NLT (acronimo di noleggio a lungo termine) è una soluzione per la mobilità che è insomma davvero l’ideale sia per le piccole imprese che per i professionisti e anche i privati cittadini che vogliano mettersi alla guida di mezzi sempre efficienti, con costi sicuri e per periodi di tempo determinati. Gestire le scadenze amministrative, le incombenze burocratiche e occuparsi dell’assistenza di tipo tecnico del veicolo sono compiti che restano a carico della società che si occupa del noleggio (tagliandi, assicurazione, bollo…). In più si possono ottenere dei risparmi nel caso in cui si abbia l’abitudine di sostituire con una certa frequenza il proprio veicolo, ogni 3-5 anni all’incirca. Da sottolineare anche il fatto che il contratto di noleggio è caratterizzato da una grande flessibilità e che può essere fatto oggetto di modifiche sia per quanto riguarda la durata nel tempo che il chilometraggio e relativi tetti previsti inizialmente. Si può scegliere in autonomia la marca, il modello così come – ovviamente – durata e chilometraggio. Senza contare che non ci si dovrà mai preoccupare della svalutazione del veicolo (non si dovrà mai rivenderlo) o della sua usura nel corso del tempo. Il pagamento del canone di noleggio ha una cadenza di tipo mensile e viene calcolata a seconda di quello che è l’utilizzo effettivo della vettura. L’automobile potrà essere guidata dall’intestatario del contratto di noleggio così come dai familiari e ogni altro soggetto che sia stato autorizzato.