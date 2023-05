Nuovi film Disney 2023-2024: programma completo

Nel panorama cinematografico i film della Disney sono considerati alla stessa stregua dei film tradizionali. E non possiamo che convenire, dal momento che le pellicole animate firmate Disney sono dei veri e propri capolavori, adatti sia ai più piccoli che ai più grandi. Da qualche anno a questa parte, però, l’azienda di produzione cinematografica ha allargato la sua produzione anche ai film più comuni, dove a recitare sono degli attori in carne ed ossa.

Se anche voi siete dei fan delle pellicole Disney, allora non potete perdervi il seguente programma completo dei prossimi film Disney in uscita per il 2023 e il 2024.

Informazioni e novità sui prossimi film Disney in uscita

Prima di vedere in dettaglio quali saranno i film Disney in programma per gli anni immediatamente a venire, occorre ricordare che l’attività della Disney ha incrociato nel corso della sua lunga carriera – cominciata nel 1937, con l’uscita del suo primo lungometraggio, Biancaneve – il cammino di altre case di produzione che nel tempo sono diventate parte integrante della Walt Disney Company. Stiamo parlando

della PIXAR, a sua volta una casa di produzione che un tempo faceva parte della Lucasfilm. Entrambe le due case di produzione sono state assorbite, pur mantenendo la propria denominazione. La scelta di includere all’interno del gruppo anche la PIXAR e la Lucasfilm ha inevitabilmente indirizzato la Disney verso nuove, e vincenti, frontiere cinematografiche.

Questo è il motivo per il quale oggi la Disney produce contenuti cinematografici differenziati, sperimentando sempre nuovi linguaggi e moltiplicando sensibilmente il numero delle pellicole realizzate.

Ogni anno, infatti, il gruppo Disney ci sorprende con qualche nuovo film o cartone animato e quasi sempre ci fa sorridere, riflettere, piangere e, sicuramente, emozionare.

I creatori Disney, ogni anno, danno vita a serie tv di grandissimo successo, basti pensare a The Mandalorian, il primo esperimento seriale televisivo della Disney , ispirata all’universo Star Wars, che ha letteralmente sbancato in termini di pubblico. Naturalmente questo è solo uno dei tanti esempi di successo conseguito da un prodotto Disney che non sia uno dei classici d’animazione a cui negli anni siamo stati abituati.

Se da un lato amiamo farci sorprendere, dall’altro è pur vero che la curiosità di conoscere in anticipo le prossime uscite cinematografiche Disney è davvero tanta.

Ad accrescere e soddisfare questa sana morbosità ci si è messa la stessa azienda: nel corso del 2020, infatti, sul sito della Walt Disney Company – il nome completo della casa di produzione animata che comunemente conosciamo solo come Disney – ha rilasciato una notizia davvero “succulenta”.

La Compagnia ha infatti reso noto una sorta di programma di tutte le prossime uscite cinematografiche che il Gruppo ha in progetto.

Leggendo la lista ci si accorge che la Disney ha programmato di realizzare sia film che pellicole di animazione.

Di alcuni film di prossima uscita, soprattutto per quelli la cui uscita è prevista nel 2023 si conoscono già molti dettagli, quali: la trama, i registi, i doppiatori che presteranno la voce oppure gli attori che interpreteranno le pellicole. Di altri invece, soprattutto per quelli che dovranno uscire nel 2024, le informazioni possono non essere così dettagliate. Addirittura per alcuni film previsti per il 2024 non si conosce nemmeno il titolo definitivo, ma solamente qualche informazione in merito all’argomento di cui dovrebbe trattare.

Dunque, se siete curiosi di conoscere le indiscrezioni più importanti, consigliamo sempre di visitare il sito ufficiale della Walt Disney Company (https://www.disneystudios.com/), dove potrete trovare tutte le informazioni più importanti in merito ai film di prossima uscita. Tanto perché lo sappiate, la Disney ha reso pubblica (per adesso) la programmazione dei film fino al 2028. Insomma, possiamo stare tranquilli per almeno cinque anni!

Lista completa dei film Disney 2023/2024

Come abbiamo visto, dunque, la Disney ha già annunciato i titoli che ha in programma di realizzare fino al 2028, Tuttavia, in questa sede, vedremo solamente i film la cui uscita è prevista per gli anni immediatamenti successivi e cioè il 2023 e il 2024. Per tutti gli altri anni – 2025, 2026, 2027 e 2028 – vi sono infatti ancora pochissime indiscrezioni e pochi titoli annunciati, per cui forse è ancora troppo presto per iniziare a fantasticare.

Mentre invece, per quanto riguarda il biennio 2023/2024, i titoli delle prossime uscite sono molto più consistenti e le indiscrezioni più concrete. Di seguito elenchiamo le uscite divise per anno e comprensive della data di uscita italiana nelle sale.

Film Disney 2023

Gli Spiriti dell’Isola (2 febbraio) – film d’animazione Disney Pixar;

Titanic 25th Anniversary (9 febbraio);

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (15 febbraio);

Empire of Light (2 marzo);

Guardiani della Galassia Vol.3 (3 maggio);

La Sirenetta (24 maggio) – live action Disney;

La casa dei Fantasmi (28 luglio);

The Marvels (28 luglio) – universo Marvel;

Indiana Jones e la ruota del destino (estate 2023) – saga Indiana Jones;

Elemental (data imprecisata) – film d’animazione Disney Pixar;

Wish (data imprecisata) – film d’animazione Disney;

Next Goal Wins (autunno 2023);

20th True Love (6 ottobre);

Blade (3 novembre) – universo Marvel;

Rogue Squadron (22 dicembre) – universo Star Wars.

Film Disney 2024

Film Marvel, titolo non ancora definito (16 febbraio);

Elio (1 marzo) – film d’animazione Disney Pixar;

Snow White (22 marzo) – live action Disney;

Captan America: New World order (3 maggio) – universo Marvel;

Film celebrazione del ventesimo anniversario della casa di produzione, titolo non definito (24 maggio);

Inside Out 2 (14 giugno) – film d’animazione Disney Pixar;

Live action Disney (5 luglio);

Thunderbolts (26 luglio);

Fantastic four (8 novembre) universo Marvel;

Avatar 3 (20 dicembre).

Dopo che saranno usciti nei cinema italiani i film saranno tutti a disposizione esclusivamente sulla piattaforma ufficiale della Walt Disney Company: Disney+, la piattaforma di streaming ufficiale del Gruppo Disney che proprio negli ultimi anni ha inaugurato il canale streaming dedicato ai contenuti per adulti dove è possibile vedere le ultimissime serie tv, film e serie, oltre ai cartoni e ai film d’animazione intramontabili.

Come si può vedere dal programma, alcune pellicole sono già uscite nella prima parte dell’anno, mentre altre sono di imminente uscita, come il chiacchierato live action della Sirenetta, in uscita proprio oggi, mercoledì 24 maggio in tutte le sale italiane.