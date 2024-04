Nuova casa del Grande Fratello 2024-2025: dove sarà, indirizzo probabile e curiosità

“IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA“. Tutto s’immaginava George Orwell sul futuro dell’umanità, ma non aveva previsto che il suo romanzo, “1984“, sarebbe diventato l’ispirazione di uno spettacolo televisivo e in streaming. Il format, prodotto da Endemol, di cui Mediaset ha comprato i diritti, è in onda su Canale5 sin dall’anno 2000. La location è rimasta sempre la stessa, lo stabilimento cinematografico di Cinecittà, ma per la prossima stagione si trasloca.

Inizialmente giravano rumors su un probabile trasferimento della serie TV a Milano, sede di Canale5. Infatti, di set televisivi di Cologno Monzese, Mediaset ne ha in abbondanza, ma è rimasta l’idea di non cambiare la città, che tradizionalmente, ha sempre ospitato il reality. Anche per la prossima edizione, Roma sarà la città che ospiterà il Grande Fratello 2024-2025. I locali, dove i prossimi partecipanti vivranno per più di 6 mesi, dovranno essere pronti entro il mese settembre. Sarà un altro un vero e proprio esperimento di psicologia sociale.

Il mega appartamento costruito per le stagioni precedenti è già stato smantellato. A testimonianza è stato messo in rete un video gli ultimi momenti di esistenza dei vecchi locali. Piange un po’ il cuore rivedere quegli ambienti, che hanno visto la presenza di personaggi tanto amati dai fans del programma, come Pietro Taricone e altri, scomparire. Ma, come si dice in questi casi “the show must go on”.

Lo storico complesso dello Stabilimento Cinematografico di Cinecittà in via Tuscolana 1055, ha un’estensione limitata. Certo, alla sua fondazione, e stiamo parlando del 1937, in pieno periodo fascista, oltre all’innovazione artistica e tecnologica, era considerato un’area immensa per la nuova arte cinematografica. Nel dopoguerra Cinecittà raggiunse il suo massimo splendore, con la presenza di produzioni e attori hollywoodiani. Il suo perimetro non è cambiato per l’impossibilità di allargarsi in uno spazio occupato dai palazzi di un nuovo quartiere di Roma.

Ragion per cui, si sono fatti i nomi di location alternative. Escludendo Milano, i luoghi candidati sono stati gli studi della Voxson, della Videa, e quelli di Lumina Studios. Il complesso della Voxson non è distante dalla Tuscolana, in una zona di Roma est facilmente raggiungibile dal tratto dell’autostrada 24, all’interno al Raccordo anulare. Evidentemente le caratteristiche richieste per la nuova produzione non soddisfano le esigenze di un reality come il Grande Fratello.

Anche Videa S.p.A., nonostante la decennale professionalità e la disponibilità di backlot importanti, gli studios a disposizione non hanno i metri quadrati sufficienti per accogliere tutti i partecipanti. Deve essere garantito quello spazio vitale minimo pro-capite per condividere, temporaneamente, la propria vita in comune.

Come sappiamo, nella casa del Grande Fratello, sono osservati, scrutati, spiati 24 ore su 24, i comportamenti e le relazioni tra i soggetti prescelti. I “teleschermi“, a forma di placca metallica, descritti nell’opera orwelliana, sono sostituiti da cineprese e da microfoni. Tutto quanto è registrato dalla cabina di regia del programma. Ogni movimento e ogni parola dei concorrenti non sfuggono all’occhio e alle orecchie del Grande Fratello.

La scelta della nuova location è stata fatta. La coerenza con le esigenze della produzione del programma ha fatto cadere la decisione su Lumina Studios, società legata alla Cinecittà S.p.A. Uno dei motivi della creazione di nuovi luoghi, è stato proprio la mancanza di spazio nella sede storica.

Lumina si trova fuori Roma, nelle campagne a nord della città, nell’area del parco di Veio, la città etrusca, che un tempo, fu l’acerrima nemica di Roma. Un luogo mitico, fatto di prati e boschi incantevoli, e proprio in quest’ambiente naturale che sorge l’area di Lumina Studios. Del complesso cinematografico, la produzione ha affittato il teatro di posa più grande, lo stage 1. I suoi 840 mq sono l’ideale per ospitare la nuova casa del Grande Fratello 2024-2025.

Per chi volesse fare un sopralluogo, i Lumina Studios si trovano in Via Macherio, 228/230, zona Labaro-Prima Porta. Per gli altri fans, l’attesa deve protratta sino alla prossima stazione di Grande Fratello.