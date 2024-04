Vlad Dracula al Teatro Brancaccio di Roma: recensioni, date e biglietti

Il programma del Brancaccio di Roma, di questa stagione, è davvero mirabile. La varietà degli spettacoli proposti e la loro bellezza non nulla da invidiare ai teatri di Broadway. Si va dalla stand-up comedy al teatro di prosa, dai giochi di magia ai musical. Questo è il genere di spettacolo teatrale preferito dall’amministrazione del teatro Brancaccio. Di musical ne sono passati sul palco, e quello in programmazione in questi giorni è uno dei più belli: VLAD DRACULA, il musical.

L’autore e regista, Ario Avecone, ha portato sul palco per la prima volta, il musical su Dracula, a fine 2020. Il progetto è nato dall’idea di Simone Martino, co-autore delle musiche. Il periodo di creazione dello script e della colonna sonora, è stato il lock-down per Covid. Come dice il detto, “Dopo ogni tempesta il sole sorriderà”, e così è stato. Da allora, lo spettacolo ha girato per tutta Italia, fino alla rappresentazione nel 2023, proprio al teatro Brancaccio.

Rappresentare il musical per la seconda volta nello stesso teatro, e a distanza di un anno, non è altro la conferma della bellezza dell’opera teatrale musicale di Avecone. Nel frattempo ci sono stati dei ripensamenti che hanno dato luogo a della rivisitazione della sceneggiatura. La revisione ha conferito maggior fluidità allo spettacolo, anche se sono stati inseriti vari colpi di scena. Il musical VLAD DRACULA 2024 ha le scenografie gotiche nuove e le musiche sono state riarrangiate. Inoltre sono usati nuovi sistemi d’illuminazione e applicati effetti speciali di nuova tecnologia. Il risultato? Lo spettacolo è ancora più avvincente.

Ario adotta un nuovo modo di fare un musical. Vuole scavare nell’anima di VLAD DRACULA, entrare nell’intimità più profonda del personaggio. Per questo motivo, il musical di Ario Avecone non è la falsariga del romanzo dark dell’ottocento di Bram Stoker. Dracula, il vampiro sanguinario per antonomasia, è sempre quello che seduce per poi succhiarti il sangue, ma ora la sua personalità viene vista con un vero e proprio “straniamento”, cioè Dracula viene mostrato attraverso un altro punto di vista.

VLAD DRACULA, il musical, è in programmazione al teatro Brancaccio, dal 16 Aprile fino al Natale di Roma, che cade il 21 Aprile. I biglietti si possono comprare o direttamente al botteghino del teatro Brancaccio, sito in via Merulana n.244, oppure online sul sito del Brancaccio o sul sito del rivenditore autorizzato, TicketOne. Il Botteghino è aperto dal martedì al sabato, dalle 16 alle 19.

Per i sei appuntamenti, lo spettacolo è quasi sold-out. I posti, della prima balconata, della seconda balconata e dei due palchi, a destra e sinistra, sono tutti venduti; rimane qualche posto nei tre settori dei posti nella platea. Le date per questo evento sono:

Martedì 16.04.2024 – ore 20:45

Mercoledì 17.04.2024 – ore 20:45

Giovedì 18.04.2024 – ore 20:45

Venerdì 19.04.2024 – ore 20:45

Sabato 20.04.2024 – ore 20:45

Domenica 21.04.2024 – 17:00

I prezzi dei biglietti variano in base alla distanza dal palcoscenico. Per i settori in platea ancora a disposizione sono:

Poltronissima Gold – 49,00€

Poltronissima Numerata – 39,00€

Poltrona A Numerata – 34,00€

Poltrona B Numerata – 28,50€

Ario Avecone sarà soddisfatto del suo lavoro. Forse non si aspettava di avere tanto successo con il musical su VLAD DRACULA. Lo spettacolo piace al pubblico ed è apprezzato dai critici teatrali. Affrettatevi perché i posti rimasti, sono davvero pochi.