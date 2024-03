I Cesaroni 7: ci sarà Matteo Branciamore (Marco)? Tutte le anticipazioni

I Cesaroni 7 si farà, ma personaggi come Marco (interpretato da Matteo Branciamore) ci saranno? L’inizio delle riprese, della nuova serie, sono state programmate per il prossimo giugno. A parlarne è stato Antonello Fassari durante un’intervista per una rivista specializzata. La notizia non è stata fatta uscire per errore, anche perché c’è una novità. La fiction sarà prodotta e trasmessa da Netflix, la società statunitense di streaming, e non più sul canale tv di Canale5.

La location rimane il quartiere romano della Garbatella, come il bar iconico della fiction. Ma torniamo a noi. Cosa c’è di nuovo in I Cesaroni 2024? Solo due attori, di una serie che andata in onda per sei stagioni, dal 2006 al 2014, sembrano un pochini. Infatti, anche Max Tortora ha confermato la sua presenza alle riprese di giugno, sempre nel ruolo Ezio Masetti, l’amico più stretto dei fratelli Giulio e Cesare. Ma della famosa famiglia allargata dei Cesaroni non si potranno non considerare attori che hanno reso famosa la serie tv. Rumors suggeriscono anche la presenza di Matteo Branciamore.

Il suo ritorno è avvolto nel mistero. Ricordiamo che Matteo Branciamore ha interpreto il figlio Marco, a quel tempo ventenne, di Giulio Cesaroni. L’attore, intervistato, non è stato molto chiaro. Ha soltanto dichiarato di essere lusingato della produzione della settima stagione di I Cesaroni, ma non ha detto nulla riguardo ad un suo ritorno. Staseremo a vedere.

Matteo Branciamore, romano di nascita, ora di anni ne ha quasi 43. La sua partecipazione a I Cesarini 7, dovrebbe essere un atto dovuto. Il suo ruolo di figlio quarantenne non può essere ceduto ad un altro interprete. Matteo, se farà parte del cast, dovrà vedersela con questi tre decani del cinema italiano, che nel frattempo, anche loro sono cresciuti d’età. Tutt’e tre hanno superato i sessanta, e Antonello i settanta. Sicuramente i fans si divertiranno molto.

L’ufficializzazione dell’intero cast non è stata ancora data, ma passare per la Garbatella durante il mese di giugno, per i più fortunati, sarà l’occasione per vedere di persona i nuovi volti della settima stagione. Magari andando a prendere un caffè al bar del quartiere, il Bar dei Cesaroni appunto. Per chi non lo sapesse il locale è sito in Piazza Giovanni da Triora. Certo, il quartiere diverrà un set cinematografico, con una troupe al seguito fornita di cineprese, luci e microfoni, ma bisogna tener a nella mente che si tratta di un luogo pubblico aperto a tutti i cittadini.

In attesa dell’uscita della prossima stagione di episodi della famiglia Cesaroni, per chi può, sarebbe interessante addentrarsi nel quartiere. La Garbatella è un quartiere da scoprire. L’architettura e l’urbanistica è oggetto di studio accademico e il suo nome viene citato in molte tesi universitarie. Come il quartiere Eur, la Garbatella è diventata la location preferita per le riprese cinematografiche e I Cesaroni hanno contribuito a diffondere la conoscenza della sua bellezza.