Nuovo film di Harry Potter nel 2024: notizie e rumors

E’ ufficiale, il nuovo film di Harry Potter sarà in sala presto. E’ il nono capitolo della saga, ma c’è una novità; sarà fatto un reboot della serie. Sì, proprio così; la saga di Harry Potter inizia da capo con un nuovo cast. Per venticinque anni di servizio Harry Potter ha dato soddisfazioni alla Major Warner Bros con profitti incredibili. Si sta aprendo una nuova era per l’amato apprendista mago, ma anche per la Major.

Il Reboot di Harry Potter uscirà nel 2024

Reboot è un termine inglese noto per gli informatici; fare un reboot significa riavviare un computer. Per il cinema assume un significato diverso, ma più iconico e forse con sfumature romantiche. In questo caso, si tratta di termine già conosciuto nella cultura cinematografica: remake, fare un rifacimento in italiano. E’ una sorta di versione aggiornata con qualche aggiustamento e qualche variazione sui personaggi e nella narrazione. Vuol dire che il nono capitolo di Harry Potter sarà girato con nuovi attori, ma con le stesse storie. Gli attori che conosciamo sono ormai donne e uomini adulti e diventati non più adatti per il remake. Le facce devono essere sconosciute al pubblico, che diverranno, con il tempo, molto familiari per i fan.

Fare un remake di un film del passato, significa che Harry Potter è diventato un cult, un classico cinematografico come La guerra dei mondi, Blade Run, King Kong, Il pianeta delle scimmie e Godzilla. Sono film tutti accomunati dal ruolo importante degli effetti speciali.

La Warner non ha comunicato una notizia ufficiale ma rumors dicono che il nuovo film è nella fase finale di lavorazione; Sembra che manchino le ultime scene da riprendere e gli ultimi controlli sulla qualità degli effetti speciali, che saranno, anche questa volta, straordinari. Saranno applicati effetti digitali di ultima generazione tecnologia che faranno rimanere a bocca aperta gli spettatori.

La data di uscita ufficiale del film in Italia e nel mondo non è stata ancora indicata sul sito ufficiale www.wizardingworld.com, ma i rumors dicono che sarà comunicata la notizia nel corso del 2023 o al massimo nei primi mesi del 2024. Per adesso viene pubblicizzata, con una grande sorpresa per l’affezionato pubblico, della prima uscita della serie televisiva di Harry Potter. La serie tv sarà messa in onda sul network HBO, Home Box Office, l’emittente televisiva statunitense a pagamento in via cavo e satellitare sempre di proprietà della Warner Bros. Le puntate saranno basate, com’è logico, sui racconti fantasy originali della scrittrice Joanne Rowling. Un chiarimento su come l’autrice britannica ha sempre firmato i suoi libri; si è data lo pseudonimo J. K. Rowling, in ricordo della sua amata nonna paterna, dove la K sta per il nome della Kathleen.

La nuova vita del maghetto Harry Potter porterà gioia ai fan e un altro successo mondiale alla Warner.