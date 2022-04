Punti vendita EasyJoint in Italia: i rivenditori a Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli

Il dibattito relativo alla legalizzazione della cannabis va avanti ormai da tantissimi anni. Un’importante novità è stata rappresentata dall’apertura dei punti vendita EasyJoint in Italia. Anche nel Bel Paese son presenti diversi negozi in cui è possibile comprare la cosiddetta cannabis leggera, ovvero con un basso contenuto di Thc e quindi perfettamente legale. L’originale EasyJoint è costituita da infiorescenze di canapa femminile del tipo Eletta Campana; il brand ha lanciato sul mercato quattro varietà della sua canapa sativa legale: l’Originale, la Bled riple Effe, la Seedless Nova e la Bio Futura. Scopriamo quali sono i rivenditori da cui comprare i suoi prodotti a Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli ed altre città italiane.

EasyJoint Italia: quanti sono i punti vendita autorizzati?

Il numero dei punti vendita EasyJoint autorizzati in Italia è in costante aumento. Il prodotto viene presentato come naturale, legale, salutare, sostenibile e italiano, quindi moltissime persone ne hanno accolto con favore lo sbarco sul mercato. Ma facciamo un po’ di calcoli: in Italia sono presenti un centinaio di punti vendita (106, per la precisione). La loro distribuzione sul territorio è la seguente: 2 in Abruzzo, 2 in Calabria, 6 in Campania, 6 in Emilia Romagna, 2 in Friuli Venezia Giulia, 15 nel Lazio, 3 in Liguria, 21 in Lombardia, 1 nelle Marche, 7 in Piemonte, 5 in Puglia, 5 in Sardegna, 9 in Sicilia, 10 in Toscana, 2 in Trentino Alto Adige, 1 in Umbria e 9 in Veneto. Ovviamente la situazione può cambiare da un momento all’altro e l’elenco potrebbe essere presto aggiornato.

EasyJoint Roma: i punti vendita nella capitale

Ovviamente la maggior parte dei punti vendita EasyJoint si trovano nelle grandi città. Per questo motivo iniziamo a vedere quali sono i negozi presenti nella Capitale. EasyJoint San Lorenzo si trova in via dei Volsi 48; EasyJoint Olgiata si trova in via Vincenzo Tieri; Green Hemp si trova in Circonvallazione Gianicolense 268; i punti vendita i-Grow si trovano in via Oderisi da Gubbio 234 e viale Giulio Cesare 102; Joint Grow si trova in via Carlo Amoretti 224 e Lady Nirvana si trova in via Alessandro Zannetti 4. Allargando la ricerca all’intera provincia è possibile trovare Growline in viale Manzoni 33 a Pomezia, i punti vendita Grownshop Area 51 di Castelnuovo di Porto (via Tiberina 27) e Ostia (via Corrado del Greco 32) e The Farmer in via Mettunense 104 ad Anzio.

Rivenditori EasyJoint a Milano

È abbastanza numerosa la lista dei rivenditori Easyjoint a Milano: i prodotti di questo brand sono acquistabili nel capoluogo lombardo dal 2017. Attualmente possono essere comprati presso Botanica Urbana Milano Ovest in via Gallarate 32, Garden West in via Fornari 4, Green Utopia in via Crema 20, Indoor Gardens in via Ferrante Aporti 68 e My Grass in via Evangelista Torricelli 26. Anche in questo caso, se allarghiamo la ricerca all’intera provincia è possibile trovare anche Botanica Urbana in via don Ambrogio Rocca 3 a Senago, My Plant in viale Mazzini 61 ad Abbiategrasso e Urban Jungle Gang in via Ronchi 21 a Legnano.

Negozi EasyJoint a Torino

Spostiamoci ora in Piemonte e scopriamo quali sono i negozi EasyJoint presenti a Torino e nell’intera provincia. Nel capoluogo sono presenti solo due punti vendita, ovvero Osho’p Growshop in via Maddalene 40 e NaturPlus in via san Donato 12. Bisogna poi menzionare i negozi Green Dreams in via Privato 4 a Chivasso e New Biogroup in via Polveriera 6 a Nichelino.

EasyJoint Bologna: tutti i rivenditori

A Bologna sono presenti diversi negozi e distributori automatici da cui acquistare prodotti ottenuti con la cannabis legale: basta fare una ricerca su Google per scoprirli e vedre che i giudizi espressi dagli utenti sono in media molto alti. Per quanto riguarda i rivenditori EasyJoint, però, l’elenco si limita al negozio Qui Canapa di via Guiso Zucchini 9.

Punti vendita EasyJoint a Napoli

Chi volesse provare l’esperienza della cannabis legale a Napoli può rivolgersi al negozio Fumero, che si trova in via Sedile di Porto 60. Sono presenti anche altri punti vendita EasyJoint all’interno della provincia di Napoli: in particolare, parliamo di Bizzarro Gow Shop in via Seconda Traversa Fiume 11 a Frattamaggiore e di Grow Head Shop da Panico in corso Umberto I 37 a Pomigliano d’Arco.

EasyJoint, i punti vendita nelle altre città italiane

Chiudiamo con l’elenco dei punti vendita EasyJoint presenti nelle altre città italiane, vedendo la situazione regione per regione.

Abruzzo

Fumo del Conti iv via Saletti 16 ad Atessa (CH);

Fumo del Conte in via Cesare Battisti 12 a Lanciano (CH).

Calabria

Hempatia in via San Martino 24 a Soverato (CZ);

Skunkatania in via II Settembre 28 a Reggio Calabria.

Campania

Ambaradan Grow Shop in via Giotto ad Agropoli (SA);

Hempatia in via Marcello Grazia 7 a Cava de’ Tirreni (SA);

Svapo Passion in piazza Giuseppe Garibaldi 44 a Mercato San Severino (SA).

Emilia Romagna

Canapaio Modena Deep Roots in via Cesare Costa 89 a Modena;

Green Passion in viale Medaglie d’Oro 21 a Modena;

Canapaio Ducae in piazzale Picelli 11 a Parma;

Azienda Agricola Alba in via Castellabate 20 a Bellaria Igea Marina (RN);

Hierba del iablo in viale Monte Grappa 27 a Reggio Emilia;

Amnesia in via San Romano 121 a Ferrara.

Friuli Venezia Giulia

City Jungle in via 30 Ottobre 11 a Udine;

Sensi.Bis in via Monte Nero 23 a Tarcento (UD);

Lazio

Unyka in via Monte San Valentino 2 a Viterbo;

4 You Grow Shop in via Giovanni Battista Gerace 68 a Rieri;

Escape in via Guglielmo Marconi 16 ad Aprilia (LT);

Joint 24 in via Giacomo Matteotti 47 ad Aprilia (LT).

Liguria

Hempatia in via Martiri della Liberta 22 a Ventimiglia (IM);

Hempatia in via Paglia 6 a Genova;

Hempatia in via San Donato 39 a Genova.

Lombardia

Distributore Eni in via XXV Aprile 28 a Brescia;

Easy Joint Rovato in via Per Calepio a Capriolo (BS);

My Green House in via San Apolo a Pavia;

New Biogroup in via Giovanni Amendola 1 a Voghera (PV);

BioGrownShop in via Garibaldi 26 a Castiglione delle Stiviere (MN);

Grow Time in via Lecco 79 a Curno (BG);

Dr. Plant in via Zappello 1 a Villa d’Adda (BG);

Il Fico d’India in piazzetta Antonella 13 a Cremona;

Arsenico in via Filippo Meda 11 a Busto Arsizio (VA);

Urban Jungle Gang in via Cesare Correnti 8 a Busto Arsizio (VA);

La Fenice Smoke Evolution in via Monte Grappa 33 a Tradate (VA);

Semi Matti in via Cesare Battisti 10 a Orino (VA);

Semi Ami in via Carlini 28 a Seregno (MB).

Marche

Vita Verde Indoor Solution in via Marche 20 ad Ancona.

Piemonte

New Biogroup in via Sempione 5 a Vercelli;

New Biogroup in via Tortona 88 ad Alessandria;

New Biogroup in Corso Bra 52 ad Alba (CN).

Puglia

Oasis Hemp in via Alcide De Gasperi 121 a Gravina di Puglia (BA);

Kriptonite in via Pola 92 a Taranto;

Sentieri del Benssere in via de Cesare 7 a Taranto;

Skunkatania in via Cataldo Nitti 18 a Taranto;

Canaperia Salentina in via Silvio Pellico a Manduria (TA).

Sardegna

Cvltvs Grow Shop in via Ponchielli a Olbia;

Disco Head Shop in via Principe Amedeo 43 a La Maddalena (OT);

Dream Planet Smart Shop in via Bellini 9 a Cagliari;

Yerba Santa in via Eleonora d’Arborea a Cagliari;

MelaVerdeBio in piazza Ruggeri 9 a Elmas (CA).

Sicilia

Do Is Growshop in via Pignatelli Aragona 15 a Palermo;

Funny World in corso Cavour a Messina;

Skunkatania in via Zara 14 a Giardini Naxos (ME);

Skunkatania in via Vittorio Emanuele II 251 a Catania;

Nuova Agricoltura in via Benedetto Scillamà a Caltagirone (CT);

Skunkatania in via Roma 92 a Siracusa;

Kingstone Growshop in via Libertà 15 a Trapani;

Indicami in via Salvo D’Acquisto a Caltanissetta;

Skunkatania in via Marchessa Tedeschi a Modica (RG).

Toscana

Botanica Urbana in via Locchi 94 a Firenze;

Campo di Canapa in via Giacomo Leopardi 4 a Firenze;

Il Nirvana in via Chiara 17 a Firenze;

Santa Planta in via Aretina 273 a Firenze;

Made in Canapa in via Aristide Nardini 17 a Livorno;

Svapocaffè in via Buozzi a Cecina (LI);

Evergreen in via Bernardo Tolomei 9 a Siena;

Bottega Canacandia in via Pontestrada 16 a Massa;

Green Revolution in via Romana 112 ad Arezzo.

Trentino Alto Adige

Chacruna in corso 3 Novembre 72 a Trento;

Chacruna in via Cavour 3 a Bolzano.

Umbria

Mysticanza in via San Francesco 7 a Perugia.

Veneto