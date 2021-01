Sognare di piangere: significato e interpretazione

Sognare di piangere non è piacevole, ma qual è il significato e l’interpretazione del sogno? Capita spesso di chiederci “cosa avrà significato quel sogno” o di stupirci davanti a bizzarrie incomprensibili che caratterizzano il sogno stesso. Eppure sappiamo bene che i sogni sono riflessi del nostro inconscio, viaggi del cervello verso la parte più intima del proprio Io e di conseguenza rivelano preoccupazioni, impulsi, problemi e soluzioni che difficilmente a livello razionale si comprendono o si ammettono. Il problema, però, è che a volte la manifestazione inconscia è talmente particolare che è difficile interpretarla correttamente. Le immagini che si ricordano al mattino potrebbero essere confuse o associate a stati d’animo di cui si ha poca memoria. Il ricordo del sogno completo è necessario per capire a fondo il suo significato anche perché una stessa azione potrebbe avere interpretazioni differenti in base al contesto. Sognare di piangere, per esempio, assume diversi accezioni a seconda della panoramica generale del sogno. Gli elementi importanti da considerare sono parole, sentimenti, persone, ambiente e associazioni particolari. Considerando il contesto, dunque, sarà possibile dare un significato e una interpretazione al sogno e scoprire cosa il proprio inconscio, la parte più profonda e saggia di ognuno di noi, voglia comunicare.

Significato di un sogno in cui si piange: le possibili interpretazioni

I sogni possono provocare reazioni differenti. Possono essere divertenti, assurdi, inquietanti e da sempre l’uomo cerca di comprenderne il significato recondito. Freud ne L’interpretazione dei sogni ha affermato che “Non vi sono sogni assolutamente razionali e che non contengano qualche incoerenza, qualche anacronismo, qualche assurdità”. Questi elementi “bizzarri” rendono più difficile l’interpretazione di un sogno dato che il sogno stesso non fa altro che “rappresentare la realtà in simboli” che dovranno da noi essere decifrati. Sognare di piangere, dunque, può avere diverse interpretazioni a seconda degli elementi che ne caratterizzano il contesto.

Il primo significato di un sogno in cui si piange è riconducibile alla necessità di sfogare tutte le tensioni accumulate durante il giorno e di esprimere le emozioni di dolore, rabbia, tristezza, nostalgia ma anche gli impulsi sessuali che vengono repressi nella vita diurna. In questa ottica, il pianto, i singhiozzi, le lacrime o i lamenti in un sogno sono la manifestazione di sentimenti inespressi perché considerati inopportuni, dolorosi o sgradevoli. Quando si è svegli potrebbero lasciare il posto ad un’attività fisica eccessiva, ad una voglia di mangiare esagerata, ma di notte, quando il cervello è libero da ogni filtro di razionalità, riemergono nell’inconscio per svelare una verità non gradita.

Metaforicamente, un’interpretazione del sogno in cui si piange potrebbe essere associata ad una maschera che viene tolta per mostrarsi realmente per quello che si è. Aggressività, rabbia, tensione possono durante il giorno nascondere una realtà da cui fuggire e sognare di piangere indica la necessità di ritrovare un equilibrio interno compromesso dalla negazione delle emozioni vere. Soprattutto se si sogna di piangere davanti ad altre persone bisogna interpretare il sogno come necessità di comunicare il dolore che si prova ad altri, di rendere partecipe chi sta vicino della propria tristezza, senza vergogna né imbarazzo.

Oltre ad indicare dolore, tristezza, nostalgia, il pianto nel sogno può associarsi alla pioggia e all’acqua, elementi che cadendo in modo torrenziale possono distruggere argini, provocare frane e distruggere, dunque, quel muro, quel blocco che impedisce di vivere pienamente i sentimenti. Molte persone sono frenate nella vita quotidiana dal mostrarsi, dal comunicare sensazioni ed emozioni. Sognando di piangere, l’inconscio vuole dire di rompere le barriere comunicative e cominciare ad instaurare nuovi rapporti basati su una comunicazione assertiva in cui si riescono sia ad esprimere in propri pensieri, le proprie necessità sia ad accogliere le emozioni e le opinioni degli altri.

In un’altra interpretazione, sognare di piangere rappresenta una forte emozione necessaria per pulire l’inconscio, per rinnovarsi e trasformarsi. In questo caso i simboli da ricercare nel sogno sono la bellezza, le sensazioni di pienezza e appagamento, le pulsioni spirituali, un’espressione non di tristezza durante il pianto ma di felicità, sollievo e benessere. Il sogno, in questo caso, indicherà la presenza di un intimo contatto con noi stessi o una partecipazione emotiva ed empatica con altre persone.

I significati attribuibili al sogno in cui si piange possono essere ricondotti, poi, a credenze popolari secondo le quali ciò che si sogna la notte è l’opposto di ciò che rappresenta di giorno. Di conseguenza, il pianto non è sinonimo di dolore, morte e tristezza ma di momenti felici che stanno per arrivare o che si stanno già vivendo. Il sognatore dovrà, dunque, associare il sogno al detto “il riso annuncia il lutto, le lacrime portano la gioia” se il momento che si sta attraversando è sereno e privo di serie problematiche.

Sognare di piangere dopo essere stati traditi: cosa significa?

L’importanza di contestualizzazione del sogno si rivela fondamentale nel momento in cui il sognatore sogna di piangere dopo un tradimento. Il significato attribuibile al sogno è di profondo dispiacere per ciò che è accaduto e di dolore. E’ possibile aggiungere ulteriori interpretazioni in base alla tipologia di pianto. Se è caratterizzato da grida associate al pianto si è davanti ad una forte rabbia inespressa che fatica ad uscire. L’inconscio sente che tutti i sentimenti repressi potrebbero esplodere da un momento all’altro coinvolgendo tutte le persone che stanno accanto. Allo stesso modo, se al pianto sono associati singhiozzi l’interpretazione più plausibile è il bisogno di essere ascoltati nella vita quotidiana e la necessità di sentirsi al centro dell’attenzione. La mancanza improvvisa dell’affetto del partner, il tradimento subito possono generare questi tipi di sentimenti e il sogno in cui si piange ne è espressione inconscia.

Se le lacrime non sono di acqua ma di sangue, invece, il significato in presenza di un tradimento è di preoccupazione associata ad una emozione non gradita che si è provata. Il sognatore vive un tormento interiore che lo affligge probabilmente legato all’imposizione di dover iniziare un nuovo percorso della propria vita senza il partner. Se le lacrime sono amare, poi, è possibile interpretare il sogno in cui si piange dopo che si è stati traditi con una forte sofferenza interiore e una disillusione nei confronti della vita. Il tradimento, infatti, provoca una mancanza di fiducia in se stessi, negli altri e il pensiero che la felicità non incroci più il proprio cammino nella vita reale è, più che un significato attribuibile ad un sogno, un incubo da affrontare.

Cosa significa sognare di veder piangere

In alcuni sogni non è il sognatore a piangere ma un’altra persona. Anche in questo caso, il sogno può dar vita a diverse interpretazioni in base agli elementi presenti. Se si sogna un bambino che piange, per esempio, l’inconscio sta portando l’attenzione verso il bambino interiore che è in ognuno di noi, il Puer Eternus che si oppone all’adulto razionale e responsabile. E’ un sogno importante dato che sottolinea la capacità che si ha di rapportarsi positivamente con la parte più fanciullesca di sé, di prendersene cura e di conoscerla profondamente.

Se a piangere è il proprio figlio, invece, il sogno esprime le paure e le ansie che ogni genitore deve affrontare. Questi timori durante il giorno vengono repressi perché considerati inopportuni e sintomo di una manifestazione iperprotettiva che non aiuta il bambino nella crescita, ma di notte esplodono e prendono vita nei sogni. In altri casi, sognare il pianto di un figlio può ricondurre al bambino interiore che assume altre sembianze per ricordare di riacciuffare i sogni e le speranza che si avevano da piccoli.

Diversa è l’interpretazione di un sogno in cui a piangere è un neonato mentre viene allattato. In questo caso, il significato si può ricondurre alla consapevolezza di doversi fare carico di un problema o di dover sostenere una parte di sé che si sente frustrata e deve essere, dunque, “nutrita”. Il neonato che piange può essere espressione di un progetto non realizzato o di un sogno non completamente elaborato. La ricerca di una realizzazione è, perciò, l’interpretazione che si può dare al sognare un neonato che piange durante l’allattamento.

Se nel sogno la protagonista è la figura materna, il significato attribuibile è il dover rendersi maggiormente consapevoli della sofferenza che sta attraversando la propria madre. Può esprimere, inoltre, senso di colpa per non aver potuto supportare adeguatamente la mamma o per aver “disobbedito” ai suoi insegnamenti. Se a piangere è, poi, un intero gruppo di persone la sofferenza è generalizzata e rispecchia un ambiente in cui tensione e disagi sono protagonisti. Il bisogno riconosciuto dall’inconscio è quello di controllare e gestire meglio una o più situazioni e di chiarire delle dinamiche o dei rapporti interpersonali.

Quelli descritti sono i sogni più comuni che le persone fanno in cui il pianto è l’elemento più importante. Le interpretazioni sono varie e per poter capire il significato del proprio sogno è necessario basarsi sul periodo di vita che si sta attraversando, sulle relazioni che si hanno e sui sentimenti che si provano. Se, però, non doveste riuscire a dare immediatamente una interpretazione valida al sogno, non angustiatevi perché, come disse Freud, “Nulla che abbiamo posseduto mentalmente una volta può essere interamente perduto” e, prima o poi, si comprenderà.