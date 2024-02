Biglietti Olimpiadi Milano Cortina 2026: come acquistarli e quanto costano

Sono sempre più gli appassionati che a scadenza quadriennale cercano di accaparrarsi i biglietti per poter assistere dal vivo ai Giochi Olimpici nel mondo. Nel 2026 sarà la volta delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, ma quanto costerà potervi assistere dal vivo?

Milano Cortina 2026: i biglietti

Ciò che sappiamo, ad oggi, riguardo la gestione dei biglietti e delle attività correlate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è che il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha deciso di affidarsi alla Endeavor Group Holdings alla quale fa capo On Location. L’accordo stipulato prevede che On Location si occuperà di tutto ciò che riguarda l’ospitalità per ben tre olimpiadi, ovvero Parigi 2024, Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028. Ciò che si occupa di offrire On Location sono una serie di pacchetti che prevedono, per tutti i turisti che si recheranno nelle città interessate, vantaggi esclusivi, i biglietti di accesso alle gare e si occuperà anche dei viaggi e dei pernottamenti dei turisti stessi.

Per ciò che riguarda la vendita e i costi dei biglietti delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina del 2026, non abbiamo ancora notizie. Possiamo però prendere in considerazione i prezzi dei biglietti delle Olimpiadi di Parigi di quest’anno. Come leggiamo sul sito olympics.com, una grande parte dei biglietti sarà venduta a un prezzo popolare, ovvero che non supererà i 50 euro. Ciò che viene specificato anche sul sito è che questa vendita di biglietti a prezzi così bassi è resa possibile grazie ad un accordo per poter offrire al pubblico dei biglietti a prezzi più calmierati. Altri biglietti, invece, potranno partire dai 24 fino ad arrivare ai 950 euro, tutto ovviamente dipende anche dall’importanza della gara in oggetto e se si tratta della cerimonia di apertura o di chiusura dell’evento ovviamente i prezzi saranno più elevati. Come in ogni occasione, vengono messi a disposizione dei fan anche dei pacchetti, come ad esempio quello che prevede la possibilità di assistere a tre sessioni di sport per un totale di 72 euro.

Non abbiamo quindi, come accennato in precedenza, ancora notizie certe riguardo le date e i costi della messa in vendita dei biglietti per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina del 2026. A tutti gli appassionati della competizione quadriennale non resterà che aspettare e intanto godersi quelle in arrivo quest’anno a Parigi!