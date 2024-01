Biglietti finale Coppa Italia 2024: come e quando acquistarli, prezzi e settori disponibili

Tra tanti impegni agonistici dei calciatori professionisti, il Torneo di Coppa Italia è forse il più gradito dalla tifoseria. E’ una competizione suppletiva al campionato di calcio delle maggiori categorie. Vi possono partecipare 20 squadre di Serie A, 20 squadre di Serie B e 4 squadre di Serie C, tutte desiderose di aggiungere prestigio e un trofeo alla propria società di calcio. La finale si svolgerà il 15 maggio 2024 a Roma, ma i tifosi dovranno attendere ancora per la vendita dei biglietti.

La coppa Italia si presenta come un campionato all’interno di un altro campionato, quello principale. Tutto inizia e finisce in concomitanza di tre campionati coinvolti. La prima giornata è stata il 6 agosto 2023 e il tutto terminerà il match finale dello Stadio Olimpico di Roma. La sua organizzazione rispecchia il torneo dei mondiali di calcio, ma con una durata maggiore. Le partite sono giocate in circa nove mesi e non in un mese o mese e mezzo richiesto dal torneo dei mondiali. Le qualificazioni dei mondiali si possono paragonare alla fase del turno di preliminare della Coppa Italia. La differenza sta nel fatto che dopo le eliminatorie del turno preliminare, la competizione continua partendo dai trentaduesimi, per poi passare ai sedicesimi, agli ottavi, ai quarti fino alla semifinale dove si designeranno le due squadre partecipanti alla partita per l’incoronazione del team vincitore della 77esima edizione di Coppa Italia.

E’ ancora presto per prenotare i biglietti per la finale. Nei siti ufficiali e nelle biglietterie saranno venduti soltanto dopo la fase finale del torneo. Il ché vuol dire che si dovrà aspettare l’esito delle due semi-finali. Una volta stabiliti i nomi dei finalisti si darà il via alla vendita on-line. Si potranno comprare sia sul sito ufficiale delle due squadre contenenti per la coppa, e sia sul sito del rivenditore autorizzato per gli eventi sportivi, come il sito di vivaticket. Poi ci sono le biglietterie fisiche. Alcune sono presenti per esempio nei centri commerciali. Il servizio offerto riguarda la prenotazione di un posto a un concerto o a una partita. Per questo servizio ha un costo; al momento del ritiro del biglietto prenotato sarà richiesto il pagamento della commissione d’intermediazione.

Ci saranno due turni per la semifinale, una partita di andata e una partita di ritorno. Le date sono già state fissate; il 3 aprile di andata e il 24 aprile per il ritorno. Solo in questa data, a punteggi fatti, si sapranno i due nomi delle squadre che andranno alla finale. Solo in questo momento che inizierà la vendita dei biglietti nei siti delle due società di calcio finaliste e nel portale di prevendita autorizzato. Il costo di un posto varierà in base al settore dello stadio richiesto. Ovviamente vedere il match dalla tribuna costa di più, e dalla curva di meno.

Per avere un’idea di quanto potranno costare i biglietti per la Finale di Coppa Italia, possiamo prendere come riferimento i prezzi praticati per la finale dell’altr’anno. Erano suddivisi nel seguente listino per persona:

Curva 35€

Curva Distinti 50€

Tribuna Tevere 135€

Tribuna Monte Mario 190€

Disabili accompagnati 50€ (prezzo unico)

Se i prezzi da paragonare sono questi, speriamo che la Lega Serie A, organizzatrice dell’evento, non pensi a nuovi rincari.