Blackjack online: la storia affascinante di un gioco dalle mille curiosità

La storia del blackjack è intrecciata con i giochi di carte italiani almeno per due ragioni, la prima è che il meccanismo del 21 ricorda quello del Sette e Mezzo, la seconda è che le carte da gioco lombarde presentano gli stessi semi di quelle francesi e si hanno notizie di queste due tipologie sin dal XIV secolo.

L’origine del blackjack ricalca diverse culture, dal francese vingt et un al gioco già citato del Sette e Mezzo, fino al 31 spagnolo, possiedono tutti la stessa struttura ludica ed è per questo motivo che non si conosce la vera natura, in fondo, tutti i giochi di carte hanno subìto metamorfosi e influenze interculturali nel tempo, fino a diventare giochi di casinò online in diretta live streaming su siti come Betfair.

Il processo di digitalizzazione del blackjack mette in scena attraverso le grafiche tutte le curiosità storiche che riguardano questo gioco, tra mito e leggenda, storia e cinema.

È nato prima il 21 o il sette e mezzo?

Porsi questa domanda è un po’ come chiedersi se sia nato prima l’uovo o la gallina. Il Vingt et un nasce nel 17° secolo in Francia e raggiunge un successo immediato, basti pensare che era il gioco preferito di Napoleone Bonaparte. Nel frattempo in Italia si giocava già al sette e mezzo e in Spagna al 31.

È probabile che questi giochi si siano influenzati reciprocamente, a valore della tesi c’è la successiva esportazione del 21 in Nevada, a Las Vegas negli anni ’30, quindi esiste anche una versione americana.

Dal tavolo al blackjack digitale

Las Vegas ha lanciato questo gioco al successo mondiale negli anni ’40 e ’50, tanto che già negli anni ’60 il blackjack divenne oggetto di studi matematico – statistici, tra i primi libri pubblicati sulle strategie di gioco e il conteggio matematico delle probabilità, abbiamo Beat the Dealer, scritto al professore Edward Thorp, matematico americano.

Gli anni Settanta e Ottanta rappresentarono un’altra evoluzione importante del 21, perché grazie ai cabinati Arcade il blackjack diventa digitale, ed è in questo periodo che gli ingegneri informatici iniziarono a sperimentare i temi grafici, diventati poi il marchio di fabbrica dei casinò online.

Il blackjack online in diretta live streaming e l’avanguardia tecnologica

Negli anni ’90 il blackjack è presente nei primi siti di casinò online e vengono organizzati tornei a Las Vegas che coinvolgono i migliori giocatori al mondo, quando il Web mette in collegamento gli utenti da un continente all’altro all’alba del terzo millennio, giocare a blackjack online in diretta live streaming diventa una possibilità concreta per chiunque.

Se in passato questo gioco ha attraversato diverse culture, prendendo ispirazione da esse e coinvolgendole della tradizione ludica, negli ultimi 30 anni insieme agli altri giochi di carte e meccanici presenti sui casinò online, ha accompagnato l’avanguardia tecnologica nella sua evoluzione grafica, algoritmica e creativa.

Oggi il blackjack virtuale è uno dei giochi più scaricati dagli utenti, ha raggiunto il suo successo anche grazie a film come 21, che raccontano le vicende del MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti coadiuvati da un professore, che hanno sbancato i casinò di Las Vegas fra gli anni ’80 e ’90. La pellicola è d’ispirazione per tantissime grafiche di slot online e blackjack virtuali, ma questa è soltanto una delle mille curiosità che questo gioco custodisce.