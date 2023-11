Black Friday 2023 in Italia: data, negozi aderenti fisici e online, programma ufficiale

Il Black Friday 2023 è un evento atteso da tutti gli amanti dello shopping che ogni anno restano per mesi in attesa delle imperdibili offerte del venerdì nero. Un evento che ogni anno coinvolge l’Italia ma che affonda le sue radici in una tradizione che proviene dall’ oltreoceano. E’ nato in America, infatti, il Black Friday, il venerdì che segue il Thanksgiving day (il giorno del ringraziamento). Sebbene il giorno del ringraziamento affondi le sue origini nelle usanze dei padri Pellegrini, il Black Friday pare non abbia nulla a che vedere con questi ultimi. Sembra, infatti, che questo sia nato circa nel 1961 quando, il giorno successivo al ringraziamento, le vie dello shopping della città di Philadelphia erano particolarmente trafficate e da lì, venne coniato il termine appunto Black Friday per indicare i negozi e le strade piene di persone che affollavano la città in un periodo di festa.

Black Friday 2023 in Italia: la data ufficiale

Come accennato in precedenza quindi, quella del Black Friday è una tradizione presa in prestito dai nostri cugini americani che, soprattutto negli ultimi anni, ha spopolato sempre più nel nostro paese. Ogni anno, infatti, all’avvicinarsi del mese di novembre, migliaia di italiani tengono d’occhio i propri negozi e prodotti preferiti per riuscire ad accaparrarseli durante i giorni dei grandi sconti previsti dal black friday e dal successivo Cyber Monday.

Sempre più negozi, per attirare più clienti, hanno deciso di non riservare le offerte semplicemente al black friday, ma di allungare il periodo dei saldi per tutta la settimana che precede appunto il famoso venerdì. Quest’anno la settimana interessata, chiamata Cyber week, sarà quella che va dal 17 al 23 novembre 2023, per poi giungere al giorno X, ovvero venerdì 24 novembre. Non solo queste date sopra citate, i saldi saranno prolungati per tutto il weekend fino al lunedì successivo, il celebre Cyber Monday, che quest’anno sarà lunedì 27 novembre.

E’ curioso anche conoscere l’origine dietro la nascita del Cyber Monday. Sebbene infatti al giorno d’oggi gli acquisti online siano sempre più frequenti, questa giornata è nata inizialmente con lo scopo di offrire grandi sconti che riguardassero esclusivamente gli acquisti online, per favorire così anche lo sviluppo degli e-commerce e spronare le persone ad acquistare più spesso online, facendo così capire la convenienza del mondo del web.

Ad oggi, come già detto, il cyber monday rappresenta il culmine e la fine della settimana di sconti molto convenienti e questi ultimi non vengono applicati solo online ma anche negli store fisici sparsi nel mondo.

Black Friday 2023 in Italia: negozi aderenti fisici e online, programma ufficiale

Gli italiani appassionati di shopping più attenti, sapranno già da mesi, se non anni, quali negozi online tenere d’occhio con l’avvicinarsi della black week e anche quali negozi fisici considerare maggiormente.

Ad esempio, puntualmente da non sottovalutare, ogni anno, sono le offerte proposte dal colosso degli e-commerce, Amazon.it. Una quantità di offerte che interessano principalmente prodotti di elettronica, ma non solo, che lo rendono in assoluto uno dei portali con le offerte più convenienti. Allo stesso tempo anche le grandi catene internazionali come Mediaworld, Unieuro, Euronics e così via, prenderanno parte alle offerte della black week, non solo online ma anche nei centinaia di negozi fisici che si trovano da nord a sud in tutta la penisola. Queste sono sicuramente le piattaforme e i negozi da tenere d’occhio se si vuole approfittare di questa particolare settimana di sconti per acquistare prodotti di elettronica, come elettrodomestici, televisori o smartphone.

Un’altra fetta di popolazione in trepidante attesa per l’arrivo di questa settimana, è rappresentata da tutti gli amanti di viaggi. Anche quest’anno infatti, pare che le sorprese in serbo, come ogni anno, saranno molte. Tutte le compagnie low cost, infatti, come Ryanair, Easyjet o Wizzair, propongono delle incredibili offerte da non perdere assolutamente per tratte di viaggi a medio o lunga percorrenza.

Per ciò che riguarda invece, anche gli appassionati del mondo della bellezza, del make up e della cura della pelle, molti siti tra i quali sephora.it, saranno i protagonisti di grandi e imperdibili offerte. Come ogni anno, infatti, il brand colosso della rivendita dei più famosi marchi, avrà per i suoi clienti in serbo delle sorprese e delle scontistiche incredibili.

Ovviamente con il passare del tempo e il diffondersi della tradizione del Black Friday, non solo le grandi catene, ma anche i piccoli negozi hanno iniziato negli ultimi anni ad offrire prezzi competitivi per attirare più clienti durante la settimana interessata. Consapevoli però che per i piccoli negozianti sia molto più difficile da sostenere a livello economico uno sforzo come quello che comporta una settimana di prezzi stracciati e di offerte molto convenienti.

Non ci resta dunque che tenere d’occhio i maggiori siti che ci interessano per cercare di acquistare i prodotti che desideriamo con i prezzi competitivi che ci offre un’occasione unica come il Black Friday.