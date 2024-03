Guidare una supercar su pista: il 6 e il 7 aprile 2024 lo si potrà fare all’Autodromo di Vallelunga

Gli appassionati di motori sanno bene quanto siano spettacolari le corse automobilistiche: seguirle è sempre molto accattivante, dal vivo ancor di più, ma l’evento che si terrà prossimamente presso l’Autodromo di Vallelunga offrirà un’esperienza ben più suggestiva.

Nell’occasione, infatti, sarà possibile mettersi alla guida di una supercar e condurla sul medesimo circuito che ha ospitato innumerevoli sfide di caratura nazionale ed internazionale, e per farlo non è necessario essere piloti, né occorre avere esperienze specifiche: possedere una semplice patente B è tutto ciò che occorre.

L’evento in questione è fissato per sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 presso il celebre Autodromo Piero Taruffi, in provincia di Roma, andiamo dunque a scoprire qualcosa in più.

La società organizzatrice dell’evento e la sua mission

Quest’appuntamento motoristico decisamente “sui generis” è organizzato da We Can Race, un brand molto noto in Italia che ha fatto propria una mission molto speciale, ovvero quella di consentire a chiunque di guidare auto da sogno del calibro di Ferrari, Lamborghini, Porsche e molte altre ancora.

Chiaramente, si sta parlando di auto con un costo a sei cifre, veicoli che ben pochi fortunati possono permettersi, ma grazie agli eventi We Can Race, appunto, chiunque può vivere quest’esperienza, grazie ad un servizio curato in ogni minimo dettaglio e anche grazie a dei prezzi del tutto accessibili.

We Can Race organizza appuntamenti presso i più importanti circuiti italiani e il 6 e il 7 aprile 2024, appunto, sarà la volta dell’Autodromo di Vallelunga, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motori della Capitale, e non solo.

Chi vuol vivere quest’esperienza da ricordare, o chi vuol regalarla a qualcuno per una qualsiasi ricorrenza, può già effettuare l’acquisto nella pagina dedicata all’Autodromo di Vallelunga del sito Internet www.wecanrace.it.

Massima attenzione alla sicurezza e tanti servizi dedicati al cliente

La possibilità di guidare una Ferrari o un altro tipo di supercar su una pista celeberrima quale quella dell’Autodromo di Vallelunga non può che essere allettante, ma è legittimo chiedersi se un’esperienza come questa sia sufficientemente sicura, soprattutto per chi non ha mai guidato vetture così potenti.

La risposta è affermativa: la guida viene effettuata all’insegna della massima sicurezza, anzi si può assolutamente affermare che la società organizzatrice è, da questo punto di vista, davvero rigorosissima.

Anzitutto, è interessante sottolineare che tutte le guide si svolgono con pista in esclusiva, dunque non vi sarà nessun altro veicolo che possa divenire fonte di intralcio o di distrazione.

Prima di ogni guida viene tenuto un briefing teorico, in cui vengono fornite delle indicazioni preziose circa le modalità di guida del veicolo e le varie procedure da seguire, inoltre, cosa importantissima, a bordo si è sempre affiancati da un istruttore, pronto a intervenire per qualsiasi necessità e a fornire al cliente tutti i chiarimenti di cui ha bisogno.

Per l’intera durata della guida, infine, si è coperti da assicurazione, sia a livello di Responsabilità Civile che di polizza Kasko.

È utile sottolineare che chi vive quest’esperienza negli eventi We Can Race si assicura anche vari servizi complementari (rinfresco di benvenuto, parcheggio gratuito in struttura, accesso al Pit-lane e molto altro ancora); ulteriori servizi opzionali, inoltre, possono essere aggiunti al “carrello” all’atto dell’acquisto online.

Quello che l’Autodromo di Vallelunga ospiterà in aprile, dunque, sarà senz’altro un evento molto speciale, un evento in cui gli appassionati di motori, o più semplicemente di esperienze insolite ed adrenaliniche, saranno i protagonisti.